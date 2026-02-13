Hable con elPrograma

Minjusticia defendió el Consejo de Gobierno Judicial

La Corte Constitucional estudia una ponencia que pide tumbar al Consejo y conservar a la Judicatura.

Jorge Londoño, ministro de Justicia. Foto: Colprensa

Caracol Radio

La Sala Plena de la Corte Constitucional estudia una ponencia que pide tumbar al Consejo de Gobierno Judicial, por considerar que el Congreso no era competente para eliminar a la corporación que reemplazó: el Consejo Superior de la Judicatura.

La ponencia del magistrado Luis Guillermo Guerrero indica que una institución creada por la Constitución del 91 sólo podía ser suprimida por una Asamblea Nacional Constituyente.

Al respecto, el ministro de Justicia Jorge Londoño afirmó que el Consejo de Gobierno Judicial "es una entidad absolutamente independiente de la rama judicial" y que el nuevo gerente que quedará subordinado a dicha corporación "al cual le tenemos tanto susto, es un funcionario con poder, que va a manejar un presupuesto bastante considerable. Va a tener algunos contrapesos, y las funciones de este gerente son claras y específicas: tienen que ver solo con administracion. Es subordinado del Consejo de Gobierno Judicial. No tiene voz ni voto en las propuestas que elaboren".

El ministro defendió en general, ante el Congreso, la reforma al equilibrio de poderes y la ley estatutaria de administración de justicia.

