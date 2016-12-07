Mecanismo de Verificación y Monitoreo reconoce dificultades en implementación de acuerdos

El Diamante, 21 Septiembre 2016. Durante la Décima Conferencia Nacional Guerrillera distintas sigue la fiesta previa a la firma de la paz.. Foto: Colprensa( Thot )

En un balance del trabajo del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV), tras la refrendación del acuerdo de paz en el Congreso, la instancia compuesta por miembros de la ONU, Gobierno y Farc, reconoció que hay dificultades en la implementación de los acuerdos.

A través de un comunicado, el MMV indicó que en la actualidad ya están identificadas y delimitadas las zonas veredales, la guerrilla inició su desplazamiento desde antes del Día D+5 y los miembros del mecanismo ya están capacitados.

Sin embargo, indican que los resultados del plebiscito supusieron "limitaciones legales tanto para el Gobierno como para las Naciones Unidas, las cuales han tenido un impacto sobre los preparativos administrativos, técnicos y logísticos para la implementación del acuerdo" en los temas de cese el fuego bilateral y dejación de armas.

Según el MMV, el primer reto que enfrentan es la habilitación de los campamentos de las Farc en las zonas veredales, pero también hay dificultades en "los esfuerzos logísticos para mejorar la atención a las necesidades de los integrantes pre-agrupados de las FARC-EP de acuerdo con el Protocolo del 13 de octubre".

Además, se debe mejorar el despliegue del mecanismo en las sedes regionales de Medellín y Quibdó, así como en las 27 sedes locales, lo cual iniciará esta semana a través de campamentos temporales.

Igualmente, reconocen "la necesidad de mejorar su funcionamiento, agilizando sus movimientos para optimizar las labores de monitoreo y verificación y fortalecer el flujo de información interno y entre las partes".