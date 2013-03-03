Mariana Pajón, 'la reina del BMX'

Mariana Pajón Londoño nació en Medellín en 1991 y proviene de una familia de deportistas. Su padre y hermano se dedican al automovilismo, pero ella se desempeña en la categoría del bicicross BMX Race.



Su carrera ha estado marcada por grandes títulos en el ámbito nacional e internacional que le han dado el reconocimiento de “la reina del BMX”. En los juegos Suramericanos consiguió una medalla y en los Panamericanos, otras dos.



Su gran triunfo lo alcanzó en los juegos Olímpicos de 2012, celebrados en Londres, al ganar la segunda medalla de oro para Colombia con un alto desempeño desde el comienzo de la competencia hasta el final de la misma.

