6AM W6AM W

Actualidad

Magistrado Lizarazo informa porqué la Corte aprobó la prohibición de la caza deportiva

Antonio Lizarazo explicó que las finalidades establecidas por la Corte se dieron a razón de que la caza deportiva es incompatible con la constitución.

Magistrado Lizarazo informa porqué la Corte aprobó la prohibición de la caza deportiva

Magistrado Lizarazo informa porqué la Corte aprobó la prohibición de la caza deportiva

10:53

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La Corte Constitucional da un plazo de un año debido a que las personas que tienen la conducta de cazar, se puedan adecuar a las nuevas gestiones: magistrado Antonio José Lizarazo . Foto: Getty Images

La Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó la ley que daba vía libre a la práctica de la caza deportiva en el país, aunque su efecto entrará a regir en un año. Así lo explicó el magistrado ponente, Antonio José Lizarazo.

Después de que la Corte Constitucional le pusiera freno a la caza deportiva, el magistrado Lizarazo explicó que aunque está práctica se acabó, el toreo no, esto debido a que “la caza deportiva es incompatible con la constitución, mientras que la tauromaquia no”.

El magistrado explicó que la Corte examina si es constitucional y admisible que se sacrifiquen a los animales con la única finalidad de divertirse y que, aunque está no está acorde a la constitución “Hay algunas que sí son compatibles; la caza para realizar investigación, por ejemplo”.

Dijo para terminar que la caza deportiva está prohibida desde 1989 y que, “la legislación actualmente establece como delito el maltrato animal y crea una serie de instrumentos para perseguir a quién le haga daño a la fauna colombiana”.

====================

Le puede interesar:

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad