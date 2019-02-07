Magistrado Lizarazo informa porqué la Corte aprobó la prohibición de la caza deportiva

La Corte Constitucional da un plazo de un año debido a que las personas que tienen la conducta de cazar, se puedan adecuar a las nuevas gestiones: magistrado Antonio José Lizarazo . Foto: Getty Images

La Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó la ley que daba vía libre a la práctica de la caza deportiva en el país, aunque su efecto entrará a regir en un año. Así lo explicó el magistrado ponente, Antonio José Lizarazo.

Después de que la Corte Constitucional le pusiera freno a la caza deportiva, el magistrado Lizarazo explicó que aunque está práctica se acabó, el toreo no, esto debido a que “la caza deportiva es incompatible con la constitución, mientras que la tauromaquia no”.

El magistrado explicó que la Corte examina si es constitucional y admisible que se sacrifiquen a los animales con la única finalidad de divertirse y que, aunque está no está acorde a la constitución “Hay algunas que sí son compatibles; la caza para realizar investigación, por ejemplo”.

Dijo para terminar que la caza deportiva está prohibida desde 1989 y que, “la legislación actualmente establece como delito el maltrato animal y crea una serie de instrumentos para perseguir a quién le haga daño a la fauna colombiana”.

