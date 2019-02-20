Las recomendaciones del Invías para recibir el puente Hisgaura
Presidente de la SCI afirmó que los expertos pudieron comprobar que el puente no va a tener problemas de falla estructural que puedan terminar en un colapso.
Las recomendaciones del Invías para recibir el puente Hisgaura
07:29
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Habrá que buscar unas compensaciones económicas que tendrá que reconocer el contratista para poder recibir el puente: Ingeniero Argelino Durán, presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Foto: Colprensa