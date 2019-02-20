6AM W6AM W

Actualidad

Las recomendaciones del Invías para recibir el puente Hisgaura

Presidente de la SCI afirmó que los expertos pudieron comprobar que el puente no va a tener problemas de falla estructural que puedan terminar en un colapso.

Las recomendaciones del Invías para recibir el puente Hisgaura

Las recomendaciones del Invías para recibir el puente Hisgaura

07:29

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Habrá que buscar unas compensaciones económicas que tendrá que reconocer el contratista para poder recibir el puente: Ingeniero Argelino Durán, presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Foto: Colprensa

Le puede interesar:

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad