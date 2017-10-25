La sala laboral de la Corte no admitió una tutela de la Acdac

La sala laboral de la Corte Suprema de Justicia inadmitió una nueva tutela interpuesta por Acdac, esta vez contra el fallo de ilegalidad de la huelga proferido por el Tribunal Superior de Bogotá.



De acuerdo con información publicada en la página de la rama judicial, la inadmisión de la última tutela se da tras ponencia efectuada el día lunes 23 de octubre por el magistrado Jorge Mauricio Burgos Ruíz.



Cabe recordar que el Tribunal Administrativo de Antioquía ordenó remitir al Tribunal Administrativo de Cundinamarca la tutela presentada por un grupo de 56 pilotos afiliados a Acdac, mediante la cual pretendían frenar la realización del Tribunal de Arbitramento convocado por el Ministerio del Trabajo.