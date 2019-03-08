6AM W6AM W

La razón por las que el Invías no recibirá el puente Hisgaura

El director de Ivías afirmó que según un sobrevuelo con un dron se evidencia que el puente en la zona central presentaba fisuras y que no saben qué tipo de tratamiento se les hizo.

18:25

Nosotros hemos ratificado que hasta que no se sepa con seguridad que va a pasar con el mantenimiento del puente, es incierta la posibilidad de recibirlo: director de Invías, Juan Esteban Gil. Foto: Colprensa

