La elección de Uribe como el Gran Colombiano dividió a foristas

La elección del expresidente como el ‘Gran Colombiano’, a través de votaciones en Internet convocadas por una cadena de televisión internacional, generó revuelo, especialmente en espacios de participación en la Web.



El expresidente se impuso sobre personajes como el humorista asesinado Jaime Garzón, el científico Manuel Elkin Patarroyo y el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez con el 30,30 por ciento del total de la votación que fue de 1’132.183 votos.



El pasado 25 de junio, más de 3.000 lectores de ELTIEMPO.COM y oyentes de La W opinaron sobre dicha elección y respondieron la pregunta ¿qué opina sobre la elección del expresidente Álvaro Uribe como el Gran Colombiano?



Al revisar, uno por uno los comentarios, se encontró que el número de opiniones a favor y en contra de esta designación fue muy parejo. Del total de comentarios de los foristas, el 58 por ciento expresó que estaban de acuerdo con el resultado del sondeo.



Por ejemplo, un lector identificado como Sonia Hernández afirmó que: “Me parece excelente la elección del expresidente Uribe como el ‘Gran Colombiano’, es una manera de agradecerle la buena gestión que hizo como presidente. Hasta ahora ha sido el mejor presidente en la historia que hemos tenido; no se deja acobardar por nada ni por nadie, ama a Colombia con toda pasión”.



Por la misma línea, la persona identificada como Iván A. Triviño afirmó que el expresidente “cambió la cara del país y es un hombre orgullo de Colombia. Espero que vuelva a ser reelegido, para que vuelva la seguridad ciudadana al país.”



De otro lado, el lector Humberto Rodríguez Otálora expresó: “Es realmente vergonzoso el resultado del ‘Gran Colombiano’. Dejar a un lado a los personajes que en verdad han hecho méritos con imagen positiva a nivel mundial, para designar a alguien que ha sido muy cuestionado por sus relaciones y desempeño como gobernante. Se nota que lo malo aún supera a lo bueno, que la politiquería le gana a la ciencia, al deporte, a la literatura y a todo lo bueno que tiene este país”.



Asimismo, el usuario Fabio Rodríguez expresó: “Pienso que si bien se trata solo de un programa de TV, mal que bien es la imagen del país ante el mundo. El ‘Gran Colombiano’ debería ser alguien cuyo nombre provocara solamente orgullo, que fuese una persona íntegra o por lo menos medianamente honesta. En este país del Sagrado Corazón hay miles y miles de ejemplos, solo que hay algunos que gozan de popularidad. Con todo y eso, dentro de este pequeño grupo también hay muy buenos ejemplos como Rodolfo Llinás, Manuel Elkin Patarroyo, Jaime Garzón… Hasta el ‘Pibe’ ”.



Autor: El Tiempo