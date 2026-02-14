La CRC da un parte de tranquilidad: aún no hay saturación de la red de internet

Aún hoy, con la gente en las casas, el mayor consumo de plataformas se está dando durante la noche: Carlos Lugo. Foto: Getty Images( Thot )

El director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), Carlos Lugo, explicó en diÁlogo con La W que el presidente Iván Duque autorizó a los proveedores de internet para que hagan una priorización en las redes. Esto, con el propósito de que no haya una saturación del sistema.

"Aún hoy, con la gente en las casas, el mayor consumo de plataformas se está dando durante la noche" aseveró Lugo, si bien dio un parte de tranquilidad de que aún no existe una saturación de la red de internet, como se habia previsto durante la cuarentena.

Respecto al pago de servicios durante la cuarentena, Lugo manifestó que este debe continuar para garantizar la prestación del servicio.

"Hasta ahora, solo los intereses de mora se congelarán, pero el pago de servicios debe seguir. También hay un gran porcentaje de empresas comunitarias en los municipios que necesitan el cobro de la factura y el pago se los usuarios para poder prestar el servicio".

De este modo, precisó: "Operadores ya están adoptando medidas de autoregulación. Algunos bajan el costo de los planes o aumentan su capacidad".

