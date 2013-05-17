6AM W6AM W

La campaña política terminará polarizada entre santistas y uribistas: John Sudarsky

Así lo afirmó el senador del partido Verde, John Sudarsky, quien aseguró que estudian la posibilidad de no tener ningún candidato a la Presidencia.

Foto: eltiempo.com(Thot)

Así lo afirmó en www.wradio.com.co el senador del partido Verde, John Sudarsky, quien aseguró que estudian la posibilidad de “no tener ningún candidato” a la Presidencia.

Sudarsky dijo que con la decisión de Santos de reelegir sus políticas que definido que la campaña terminará polarizada entre “santistas” y “uribistas” y las posiciones de una tercera “vía” quedan “fuertemente reducidas.

Según el senador, la izquierda colombiana está “muy dividida” y se podría dividir más con la entrada de Marcha Patriótica.

“Si estos movimientos alternativos no logran encontrar manera de conservar la identidad, vamos a terminar que la oposición será el uribuismo”, indicó.

