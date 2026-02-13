Indígenas muertos en Cauca tenían heridas por arma no convencional: Medicina Legal

Luego de dos días de registrarse la muerte de dos indígenas en el norte del Cauca, en medio de las protestas del paro agrario, el Instituto de Medicina Legal indicó que ambos recibieron impactos por arma de fuego no convencional.

La necropsia fue hecha en la regional Cali a Marco Aurelio Díaz, de 25 años, y Gersaín Cerón, de 29 años, e indicó que "los cuerpos presentan heridas por proyectil de arma de fuego, compatibles con carga múltiple. Los elementos recuperados permiten establecer que corresponden a material artesanal no convencional". Estos impactos "producen heridas en tórax que lesionan órganos vitales y producen homorragia masiva".

El dictamen es uno de los elementos claves para la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación junto a una comisión humanitaria, ante las denuncias de las comunidades indígenas sobre el posible vínculo de algún miembro de la Policía en los hechos.