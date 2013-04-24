Gobierno dejará en manos de Alcaldía de Pereira la continuación de obras del aeropuerto
El director de la Aerocivil respaldó la decisión de la ministra Cecilia Álvarez de suspender giros a la terminal aérea hasta que no haya transparencia en los procesos licitatorios.
El director de la Aeronáutica Civil, Santiago Castro, respaldó la decisión de la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez, de suspender los giros a la terminal aérea hasta que no se tenga la transparencia en los procesos licitatorios.
Castro dijo en www.wradio.com.co que, aunque el municipio es autónomo de tomar sus decisiones, los dineros que se iban a girar son del Estado.
“Hemos pedido que esos procesos se detengan hasta que le den la claridad y la transparencia que requieren esos dineros que son de orden nacional”, afirmó.
Aclaró que no se le está quitando recursos a Pereira y a su aeropuerto, pero que se tiene que entender que el dinero es de la Nación.
