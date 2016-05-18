Gobernadores del Caribe se unen en torno a un pacto por el agua

En el documento suscrito, los gobernadores del Caribe reconocen el acceso al agua como una necesidad básica de todos los colombianos y recalcan su doble connotación legal como derecho fundamental y servicio público. En este entendido, en el documento los mandatarios se comprometen a sumar esfuerzos que lleven a superar “la histórica problemática de la oferta de agua para todos los habitantes de la región y para el desarrollo productivo de nuestros campos que permita un efectivo cierre de brechas”.

Los mandatarios reconocen el Consejo de Seguridad Hídrica Regional “el espacio necesario para la discusión que (…) permitirá la permanente interacción entre el nivel nacional y regional, en el que se diseñarán e implementarán proyectos, programas y políticas públicas que atiendan las problemáticas en oferta, demanda y sostenibilidad de los recursos hídricos (…)”.

“Los abajo firmantes nos comprometemos a priorizar en el marco del Órgano Colegiado de Administración y Decisión de la Región Caribe, el uso de los recursos del Sistema General de Regalías para los sectores de agua, saneamiento básico y agricultura con especial énfasis en infraestructura para riego y uso industrial”, concluyeron los gobernadores.