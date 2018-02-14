Funcionarios capturados de la CDMB habrían adulterado licencias ambientales. Foto: Colprensa( Thot )

La Fiscalía General de la Nación capturó a tres funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de la Meseta de Bucaramanga que estarían vinculados al cártel de la madera.

Según Carlos González, director de la Fiscalía en Santander, estos funcionarios habrían alterado la fecha de las licencias ambientales para el transporte de madera fina por todo el país.

En articulación con particulares transportaban más de 830 metros cúbicos de madera que equivale a 709 millones de pesos mensuales.

Además hay 10 órdenes de captura más por esta misma investigación.