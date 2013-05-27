Fedegán dice que hay 'dialoguitis' y no acuerdos reales en La Habana
El presidente del gremio, José Félix Lafaurie, afirmó que de llegar a feliz término, será el primero en reconocerlo, pero de fallar, será entendible por la posición de la guerrilla
En diálogo con www.wradio.com.co, el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, José Félix Lafaurie, afirmó que tiene posiciones encontradas frente al acuerdo en el tema agrario que lograron los negociadores del Gobierno y los delegados de la guerrilla de las Farc, en los diálogos de La Habana (Cuba).
Lafaurie afirmó que es innegable que el país tiene una enorme deuda social con el campo y el reconocimiento histórico a esa deuda es importante. Sin embargo, dijo que hay, “mucho ruido, poco acuerdo”, pues aún no se conoce lo firmado en la mesa y al parecer no se avanzó demasiado.
El líder gremial señaló que en entrevistas a medios de comunicación, los negociadores de la guerrilla emiten una posición repetitiva a las antiguas solicitudes, como la propiedad terrateniente en el país, por tanto ve que no hubo mayor avance en la discusión.
“El Estado ha hecho dos intentos para extinguir el dominio de bienes obtenidos de manera ilícita (…) ojalá le quiten la tierra a nuevos terratenientes irregulares”, afirmó el presidente de Fedegán. Además, sostuvo que aún no se sabe lo pactado frente a la propiedad privada lícita, como actores legales importantes que han invertido en los llanos orientales.
Por último, Lafaurie señaló que hubo acuerdos como planes y proyectos para apoyar al campo, que son compartidos por el gremio que representa, o de objeción al TLC con EE.UU., que ha advertido Fedegán y comparte la preocupación; pero, que temas como las zonas de reserva campesina y la ausencia de reconocimiento a las victimas ganaderas, son temas que aún faltan por resolver.
