13 feb 2026 Actualizado 09:24

Fecode anuncia paro nacional el 1 de junio

La movilización se convoca en rechazo al mal servicio de salud y a varias políticas educativas del Gobierno.

Imagen de referencia. Foto: Colprensa

Caracol Radio

La Federación Colombiana de Educadores (Fecode) convocó a un paro nacional el próximo 1 de junio por las políticas educativas del Gobierno y el mal servicio de salud que reciben los profesores del país y sus familias.

Fecode explicó en un comunicado que están en contra de políticas como la Jornada Única, con la que buscan aumentar el tiempo de permanencia de los estudiantes en los colegios para fortalecer su aprendizaje, porque “convierten a la educación en una oportunidad de negocio y promueven la privatización”.

Por otra parte, Fecode manifestó que la Fiduprevisora colombiana y los ministerios de Educación y Hacienda, encargados de garantizar que los trabajadores reciban sus prestaciones sociales, “no están cumpliendo con su labor”.

