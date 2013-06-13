Falsos positivos no serán conocidos por la justicia penal militar, dice senador Galán
El senador y ponente de la reforma, Juan Manuel Galán, dijo en www.wradio.com.co que la reforma al Fuero Penal Militar dota a los militares de un sistema de carrera propia de mando institucional, disciplina y presupuestal.
Galán aseguró que hace 50 años no se reformaba la justicia penal militar y aclaró que los llamados “falsos positivos” no serán conocidos por los militares.
“No hay la más mínima posibilidad que los ‘falsos positivos’ sean conocidos por la justicia penal militar”, señaló.
Por su parte, el representante Alfonso Prada dijo que el juez de los jueces militares debe ser el Consejo Superior de la Judicatura y no la Procuraduría General de la Nación.
