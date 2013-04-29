Fallo de La Haya: Habría interés económico de Nicaragua por un canal interoceánico
Para el exministro Miguel Ceballos, luego del fallo que le quitó gran porción de mar a Colombia, estaría el "sueño" de Nicaragua de tener un canal, cuyo socio sería China.
Para el exviceministro de Justicia y del Derecho., Miguel Ceballos, tras el fallo de La Haya que le quitó una gran porción de mar a Colombia, estaría el “sueño” de Nicaragua de tener un canal interoceánico, cuyo socio sería China.
Ceballos contó en www.wradio.com.co que el 15 de agosto de 2012, durante la última actuación procesal de Colombia por el litigio, el agente de Nicaragua ante la Corte de La Haya, Carlos Arguello, mencionó el tema del canal interoceánico.
Según el exviceministro, Arguello afirmó: “Este litigio se debe al ánimo de nuestro país (Colombia) de obstaculizar y adueñarse de la idea de un canal interoceánico”. Ceballos dijo que esa actuación del país centro americano los sorprendió porque ese tema no se había mencionado.
El exfuncionario, que hace una investigación junto a Noemí Sanín sobre el tema de San Andrés, desde el momento en que se nombró el canal interoceánico se empezó a entender la “estrategia geopolítica y política” de Nicaragua.
Ceballos también dijo que, haciendo un “barrido” de prensa nicaragüense, encontró con la aprobación de una ley para el “gran canal de Nicaragua”. La Ley establece el uso de la Plataforma Continental nicaragüense como la zona económica exclusiva “para el desarrollo de un canal interoceánico”.
Según Ceballos, el 51 por ciento de las acciones del canal serían para el país centroamericano y el 49 restante para un socio estratégico, que, en este caso, sería China.
Contó que el 11 de septiembre de 2012 Nicaragua y una firma china firmaron un memorando de entendimiento por 30 billones de pesos. La firma china es una experta en telecomunicaciones y una de la más grande del país asiático.
Para el exviceministro todo este tema tienen sentido porque de los 15 jueces que hacen parte de la Corte de La Haya, uno es de nacionalidad china.
*El informe completo fue publicado en la revista Semana
