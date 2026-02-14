Estas son las pruebas de la Fiscalía contra la hija de Merlano y el odontólogo

La audiencia fue aplazada para el próximo martes a las 8 a.m., donde el juez deberá determinar si Aída Victoria Merlano y Javier Guillermo Cely son responsables de los delitos imputados . Foto: Colprensa( Thot )

Durante la audiencia contra Aída Victoria Merlano Manzaneda, hija de la hoy prófuga, y el dentista Javier Guillermo Cely, el ente acusaror les imputó los delitos de uso de menores en la comisión de delitos y complicidad en fuga de presos, delitos que no fueron aceptados por los capturados.

La audiencia fue aplazada para el próximo martes a las 8 a.m., donde el juez deberá determinar si Aída Victoria Merlano y Javier Guillermo Cely son responsables de los delitos imputados por la Fiscalía.

Para el fiscal del caso estos delitos son de “la mayor gravedad”, en especial el de la fuga de presos porque requiere de muchos requerimientos y es un engranaje enorme en la que, además, involucraron a un menor de edad.

La Fiscalía durante la audiencia sacó la declaración de una de las dragoneantes que custodiaba a Aida Merlano , en la declaración afirmó que “de un momento a otro, el dentista Cely salió con paso apresurado del consultorio y detrás de él los hijos de la excongresista”.

También adicionó que cuando ingresó al consultorio por la reclusa vio que la ventana estaba abierta y que de ella colgaba una cuerda roja, pero que por el tamaño de su chaleco antibalas y lo estrecho de la ventana no pudo ver quien era. Luego de esto avisó a su compañero que estaba an el carro, pero que este no pudo hacer nada pues cuando llegó al lugar solo alcanzó a ver la moto negra en la se fugó la reclusa.

Otra de las pruebas del ente acusar sacó durante la audiencia fue el testimonio de otra reclusa, Blahca Jazmín Becerra, quien sostuvo que se le hizo extraño que un par de días antes de la fuga, sacaran las pertenencias de Merlano de la celda, entre esas cosas una hamaca que usaba la excongresista para dormir.

La condenada también les dijo a la Fiscalía que la contextura del hombre de la moto se parece mucho a la de un hombre que frecuentaba visitar a Merlano y que este tendría una relación amorosa con la prófuga.

La Fiscalía también insinuó una posible relación afectuosa entre Merlano y el odontólogo, pues no es común un abrazo de despedida tan profundo en una relación entre el médico y el paciente.

Para finalizar, el ente acusador dijo que el hijo de Merlano cumplió la función de alertar sobre una posible llegada de los guardias al consultorio mientras que su madre emprendía la fuga.

