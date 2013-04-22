Es erróneo hacer cambios sin tener en cuenta el equilibrio de poderes: Constitucionalista
Según Aljure, en lo político la propuesta da la impresión que el Gobierno necesita dos años más para lograr un acuerdo con las Farc.
El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Rosario, Antonio Aljure, dijo en www.wradio.com.co que la propuesta de ampliar el periodo presidencial es “mala” pero “no suena mal”.
Explicó que la propuesta es mala porque tiene tinte personal, pero tiene un punto a favor: “que el presidente teniendo la posibilidad de gobernar ocho años estaría renunciando a dos”.
“La Constitución tiene un diseño para que el periodo presidencial tenga equilibrio con miembros de la junta directiva del Banco de la República, Procuraduría, Contraloría (…) y sería erróneo hacer un cambio sin tener en cuenta el equilibrio de poderes”, señaló.
