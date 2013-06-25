En octubre estará lista la terminan nacional del aeropuerto El Dorado
Una vez inaugurada dicha central se tendrán que fortalecer los trabajos en las plataformas, como la de parqueo de aviones para evitar traumatismo en el tráfico aéreo.
El director de Opaín, Juan Pulido en diálogo con www.wradio.com manifestó que “la expectativa es abrir en el mes de octubre, con previa autorización de la Aerocivil”, la nueva terminal nacional de 90.000 metros cuadrados adicionales, para lograr una mejor comodidad a los pasajeros.
Además que “en el mes de marzo de 2014 se espera lograr el traslado total de Avianca al muelle sur nuevo”, de la terminal nacional de El Dorado, para que el puente aéreo (futura terminal 2) quede sirviendo a las aerolíneas nacionales, afirmo Pulido.
Finalmente, Juan Pulido señaló que ya está en marcha la demolición de la parte sur del actual terminal, y que muchos de los servicios se han trasladado, a la terminal 2 internacional.
