Elecciones en el Huila: ¿Ganará el voto en blanco o Carlos Mauricio Iriarte?

El registrador del Estado Civil, Carlos Ariel Sánchez, explicó que de ganar el voto en blanco en las elecciones a gobernador del Huila, en los 10 días siguientes los nuevos candidatos deberán inscribirse y las elecciones se harían 30 días después.



Sánchez dijo que el candidato Carlos Mauricio Iriarte, de ser derrotado por el voto en blanco, no podrá volver a inscribirse. Además, señaló que estas elecciones costarán 7000 millones de pesos.



Señaló que el Huila tiene un censo electoral de 730.000 sufragantes, pero indicó que la votación no superará el 25 % de los 730.000.