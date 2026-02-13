El Eln tiene derecho a defender sus intereses por medios democráticos: Unión Europea

Eamon Gilmore, enviado especial de la Unión Europea para el proceso de paz. Foto: Agencia EFE( Thot )

Como un aspecto importante para el desarrollo del país, calificó el enviado especial de la Unión Europea para el proceso de paz, Eamon Gilmore, la posibilidad de los inicios de los diálogos del gobierno colombiano con el grupo armado Eln.

Explicó que discusiones como estas, son exactamente las que necesita Colombia en este momento. Pues es primordial que cese la violencia que provenga de cualquier parte, pues es vital e importante la posibilidad de negociar y eventualmente lograr un acuerdo con el Eln.

Pese a ello, recordó que es importante anotar que todos tienen derecho a defender sus intereses políticos, pero no por medios violentos sino por medios democráticos.