El debate entre Cesar Lorduy y el viceministro Londoño por reforma constitucional

En entrevista con La W, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, dijo que el manejo del presupuesto debe tener aval del Gobierno.

"Nosotros reconocemos el valor del Congreso, pero creemos inconveniente que se apruebe esta reforma porque genera descontrol en el manejo de la inversión pública del Estado, que se coordina con un Plan Nacional de Desarrollo, que los congresistas aprobaron", señaló Londoño.

Además, agregó que "apoyamos y aplaudimos la iniciativa parlamentaria en el sentido de proponer obras, lo que no puede ser es que ello no se acuerde con el Gobierno Nacional".

Por otro lado, indicó que "esa es una función que el Gobierno Nacional tiene que coordinar con las entidades y hacer una distribución eficiente de los recursos. Darle 20% de decisión al Congreso puede llevar a situaciones en las que nos gastemos todos los recursos en acciones específicas y se los quitemos a otras".

El viceministro insistió en que trabajarán para que se archive el proceso.

En diálogo con La W, el representante a la cámara Cesar Lorduy también se refirió al proyecto de reforma, que facultaría a los congresistas a gestionar recursos para obras en sus regiones, y que evidenciaría realmente quienes tienen la iniciativa de trabajar por su región.

Cuando la mesa de trabajo indagó por si él estaría de acuerdo con que este modelo de gestión también fueran llevados a espacios como los concejos locales, Lorduy señaló que en el caso de su ciudad, Barranquilla, esto no sería problemático porque el concejo trabaja en el mismo sentido u horizonte que la alcaldía de su ciudad.

Para el viceministro, dicho modelo también sería problemático en tanto se requerirían tambien algunos procesos de control para evitar que dicho sistema termine siendo usado como mecanismo de contraprestación por apoyar determinados proyectos en el legislativo.

