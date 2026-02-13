Cristo se debe dedicar a la política, no a la Justicia: presidente de la Judicatura

En diálogo con la W, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, José Agustín Suárez, celebró el fallo de la Corte Constitucional que los dejó con vida, y cuestionó la actuación del ministro del Interior y de los congresistas frente a la reforma al equilibrio de poderes.

"El doctor Cristo debe comparar su concepción de Estado como ministro de la política, que no de la justicia, liderando las causas de la política, y dejándole liderar al ministro de Justicia sus responsabilidades sobre la justicia", dijo el magistrado.

Además cuestionó el afán del Gobierno de 'enlodar' al Consejo Superior de la Judicatura mostrando bajos resultados en su gestión.

"El 16 de mayo de este año en sesión formal de la Comisión Interinstitucional, el señor director del DNP tuvo la honradez intelectual de decir: entre 2012 y 2015 la rama judicial de Colombia ha sido honrada con sus recursos. Los otros discursos mentirosos dicen que esto no es cierto. Quien está diciendo la verdad de la rama judicial de Colombia es Planeación Nacional, en la voz de Simón Gaviria", agregó.

Afirmó además que los intereses del Ejecutivo para tumbar a la Judicatura están en "la necesidad de capturar la decisión judicial, capturando la carrera judicial, sobre todo con este último o más reciente intento de socavar a la justicia colombiana".

Suárez además criticó la irresponsabilidad de algunos congresistas que convocaron a una Asamblea Constituyente por cuenta del fallo de la Corte que dejó con vida a la Judicatura.

"Improvisación que se nota al fin de las declaraciones de los congresistas, que ayer dijeron eso sin haber leído el fallo. Y en medio de tamaña improvisación, sin contar con insumos conceptuales, si quiera leídos, ¿no le parece arriesgado el ejercicio?", puntualizó.