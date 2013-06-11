Contraloría indagará en caso de compra de lotes baldíos por parte de Riopaila en Vichada

La contralora General, Sandra Morelli, anunció que la entidad asumirá la investigación ante la revelación de la compra de 41.300 hectáreas de baldíos en la altillanura por parte de 27 sociedades de propiedad del abogado José Francisco Uribe, socio de la firma de abogados Brigard & Urrutia, a las que Riopaila - Castilla habría prestado 40.000 millones de pesos.



Según la funcionaria, al ser bienes de la nación, patrimonio de los colombianos, la Contraloría debe actuar y se pone en riesgo la validez de figuras como la unidad agrícola, donde se podrían brindar subsidios parta el desarrollo agrícola que podrían terminar en otro caso similar al de Agro Ingreso Seguro.



Morelli aseguró que existen varias denuncias en la zona de la altillanura, sobretodo de comunidades indígenas y campesinos, que son engañados por posibles ONG para adquirir los terrenos, uno de estos casos es el de “Mónica Semillas”, que a pesar de ser una gran empresa boliviana en plantación, se ha presentado como este tipo de organizaciones.