Conservadores y La U confirman que votarán negativo el matrimonio gay

En el documento, el partido Conservador y el de La U también descartaron su aval a la posibilidad de la adopción de niños, por parte de parejas del mismo sexo.



Sin embargo, las colectividades indicaron que las bancadas respetaban y defendían los derechos civiles de la comunidad LGTBI.



Además, se comprometieron a iniciar inmediatamente un proceso de construcción jurídica de un nuevo modelo de contrato civil, notarial, que permitan recoger todos los derechos civiles en una nueva iniciativa legislativa que concluya en una forma de unión civil solemne.



La misiva está firmada por los presidentes de los partidos, Aurelio Iragorri y Efraín Cepeda; por el copresidente de La U, Jaime Buenahora; y el presidente del Senado, Roy Barreras.

