6AM W6AM W

Actualidad

Conservadores y La U confirman que votarán negativo el matrimonio gay

En un comunicado de prensa, las dos colectividades dijeron que no apoyarían la iniciativa.

Foto: El Tiempo.

Foto: El Tiempo.(Thot)

En el documento, el partido Conservador y el de La U también descartaron su aval a la posibilidad de la adopción de niños, por parte de parejas del mismo sexo.

Sin embargo, las colectividades indicaron que las bancadas respetaban y defendían los derechos civiles de la comunidad LGTBI.

Además, se comprometieron a iniciar inmediatamente un proceso de construcción jurídica de un nuevo modelo de contrato civil, notarial, que permitan recoger todos los derechos civiles en una nueva iniciativa legislativa que concluya en una forma de unión civil solemne.

La misiva está firmada por los presidentes de los partidos, Aurelio Iragorri y Efraín Cepeda; por el copresidente de La U, Jaime Buenahora; y el presidente del Senado, Roy Barreras.
 

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad