Con referenciación de precios, Gobierno buscará evitar abusos en medicamentos

El ministro Alejandro Gaviria, explicó que tomando como referencia a 17 países, se realizará la referenciación para conocer en qué medicamentos se están cometiendo "abusos".

El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, explicó en www.wradio.com.co que tomando como referencia a 17 países, se realizará una referenciación de precios para conocer en qué medicamentos se están cometiendo abusos.

Gaviria sostuvo con esta medida se buscará ponerle controles a los precios para evitar abusos. Contó que en Colombia muchos medicamentos tienen precios “por las nubes”, sobre todo los hacen parte de los monopólicos.

“Lo que vamos hacer es una referenciación de precios. Cogeremos 17 países del mundo y haremos un ejercicio y miraremos los precios para el mismo medicamentos y vemos en que puesto está Colombia”, señaló.

Indicó que el Gobierno, con esa medida, evitará abusos históricos en los precios de medicamentos. Además, dijo que el precio se debe controlar cuando el medicamento sale del “mayorista hacia las farmacias o hospitales”.

