Como un logro 'significativo' calificó Mindefensa muerte de alias Negro Eliécer
El ministro Pinzón señaló en La W que alias Negro Eliécer, era el cabecilla de la columna móvil Antonio Santos, que operó por muchos años en el Catatumbo.
El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, señaló en www.wradio.com.co que alias Negro Eliécer era el cabecilla de la columna móvil “Antonio Santos”, que operó por muchos años en el Catatumbo.
Pinzón dijo que el guerrillero participó en una masacre de 32 campesinos. Además, tenía vínculos con alias “Megateo”, quien es el gran narco del Catatumbo.
“Ha caído en una operación bien realizado, en este caso del Ejército. Es un logro significativo. Hay que mantener esfuerzo para ir detrás de jefes de frentes, columnas y de narcotráfico”, indicó el ministro.
Sobre la disminución del secuestro en Colombia, el jefe de la cartera de Defensa sostuvo que eso demuestra el gran trabajo que viene realizando la Fuerza Pública.
Según Fundación País Libre, en el primer trimestre de 2013 fueron secuestradas 58 personas, lo que supone una reducción del 40 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 97 casos.
El ministro aseguró que el compromiso de las Farc de abandonar el secuestro debería cumplirlo porque hace dos semanas una columna intentó secuestrar a dos ciudadanos en el Caquetá.
Finalmente, contó que se realizará un Acuerdo de Entendimiento con Emiratos Árabes para que miembros de la Fuerza Pública colombiana viajen a ese país para prestar servicios de seguridad.
“Hay que hacer un Acuerdo de Entendimiento para que cualquier relación en materia de seguridad se haga de forma ordenada y seria”, puntualizó.
Pinzón dijo que el guerrillero participó en una masacre de 32 campesinos. Además, tenía vínculos con alias “Megateo”, quien es el gran narco del Catatumbo.
“Ha caído en una operación bien realizado, en este caso del Ejército. Es un logro significativo. Hay que mantener esfuerzo para ir detrás de jefes de frentes, columnas y de narcotráfico”, indicó el ministro.
Sobre la disminución del secuestro en Colombia, el jefe de la cartera de Defensa sostuvo que eso demuestra el gran trabajo que viene realizando la Fuerza Pública.
Según Fundación País Libre, en el primer trimestre de 2013 fueron secuestradas 58 personas, lo que supone una reducción del 40 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 97 casos.
El ministro aseguró que el compromiso de las Farc de abandonar el secuestro debería cumplirlo porque hace dos semanas una columna intentó secuestrar a dos ciudadanos en el Caquetá.
Finalmente, contó que se realizará un Acuerdo de Entendimiento con Emiratos Árabes para que miembros de la Fuerza Pública colombiana viajen a ese país para prestar servicios de seguridad.
“Hay que hacer un Acuerdo de Entendimiento para que cualquier relación en materia de seguridad se haga de forma ordenada y seria”, puntualizó.