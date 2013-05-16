Comerciante denuncia que fue golpeado por escoltas de Armando Benedetti
Rafael Meoz, reconocido en el sector de Usaquén en la capital, narró cómo la seguridad del senador le "rompió la rodilla". El congresista desmintió las acusaciones.
El comerciante Rafael Meoz denunció en www.wradio.com.co que en medio de una fiesta de cumpleaños de una reconocida periodista, miembros de la seguridad del senador Armando Benedetti lo golpearon, causándole según él, una grave fractura en una de sus rodillas.
Según Meoz, durante la fiesta que se celebraba en ‘Cinema Paraíso', al norte de Bogotá, los escoltas perseguían a un amigo suyo que había tenido un incidente por “haberse fijado" en la hija del congresista y, para defenderlo, se interpuso ante diez hombres que trataban de golpearlo.
“Me tumban al suelo y me rompen la rodilla (…) el senador estaba presente, me insultaba y hacía señales con las manos”, sostuvo el comerciante, quien criticó la actitud de Benedetti que ingresó con los diez hombres a la fiesta, que luego cometieron la posible agresión.
Por su parte, el senador Armando Benedetti negó las acusaciones, diciendo que Meoz “falta a la verdad”, pues su sistema de seguridad no lo integran tantos hombres, que en la fiesta no estaba con ningún escolta, y que Meoz lo increpó violentamente, pero el altercado quedó ahí.
El senador del partido de la U dijo que miembros del local comercial entran para sacar a las personas que lo estaban atacando verbalmente, “mi escolta jura que nuca lo tocareon afuera del bar y les creo”, conluyó Benedetti.
Por último, dijo que se enteró que doce horas después de la fiesta, Meoz ingresó a la Clínica Santa Fé con otro nombre, con un desagarro de los ligamentos laterales, una lesión que dijo, no se produce por un golpe, sino por un movimiento falso o una caída.
El posible afectado, dijo que interpondrá una denuncia penal en contra del senador, mientras que pasa cuatro meses en muletas en su proceso de recuperación.
