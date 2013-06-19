¿Código Penitenciario y Carcelario genera censura? Opinan expertos

Expertos consideran que el nuevo Código limita las entrevistas a los reclusos, lo cual apunta a la censura. El Gobierno, en cabeza de la ministra de Justicia, lo niega.



Para el reconocido periodista Javier Darío Restrepo “sí hay censura” y recordó que este mismo debate se registró hace 15 años y que, posiblemente” se vuelva a dar dentro de otros 15.



Restrepo dijo que “todo el que está en el poder no resiste la prensa, el poder siempre quiere limitar y controlar a la prensa”, pero que la prensa debe potenciar la voz de quienes necesitan justicia.



“El sindicado como el condenado deben tener el derecho de exponer su punto de vista y hacer conocer mejor la situación que lo llevó a la cárcel o a la condena”, señaló el periodista. Y agregó: “el periodismo no tendría sentido potencias la voz de los q ya tienen justicia y están zaceados”.



Por su parte, el expresidente de la Corte Constitucional, Jaime Córdoba, la propuesta del Gobierno es “muy complicada y polémica” porque busca “un fin legítimo como el de la seguridad nacional”, pero aclaró que este “compromete la expresión de libertas”.



“Esto se aproxima a lo que se conoce como censura, lo cual está prohibido por la Constitución”, afirmó el exmagistrado.



Finalmente, la congresista Alba Luz Pinilla recordó que ella, junto con otros pocos parlamentarios, votó negativo el artículo que limita la entrevista a los reclusos.