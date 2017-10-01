Cerca de 25.000 pasajeros se han visto afectados por huelga de pilotos de Avianca

Diez días después de iniciada la huelga de pilotos de Avianca promovida por el sindicato de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac), la aerolínea ha reportado un total de 286 vuelos cancelados.

Según Avianca, esta cifra representa el 56% de su operación aérea total. Además, también revela que la cancelación de vuelos ha dejado cerca de 25.182 pasajeros afectados, si bien se han transportado 27.491 viajeros en 228 vuelos hasta el momento. Así, son 5.980 los que han tenido que ser reacomodados.

Cabe recordar que el pasado 29 de septiembre, los pilotos de Acdac rechazaron el tribunal de arbitramento convocado por el Gobierno para dirimir el conflicto laboral entre Avianca y los 702 aviadores que están en huelga.

“Acdac rechaza de manera categórica la resolución emitida por el Gobierno que convocó un tribunal de arbitramento sin que hayan concluido los 60 días de huelga”, dijo en su momento el presidente del sindicato de Acdac, Jaime Hernández.

Los pilotos, que equivalen a la mitad de la plantilla de Avianca, comenzaron una huelga alegando que buscan mayor seguridad en los aeropuertos colombianos, nivelación salarial y la reducción de sus horas laborales.

“Mientras que no se llegue a una solución no volveremos a volar. También es una garantía de seguridad para los pasajeros que mientras esta situación continúe los pilotos estén en tierra ya que tenemos que estar en óptimas condiciones para transportarlos”, dijo Hernández.

El dirigente sindical agregó que con la convocatoria al tribunal de arbitramento “el Gobierno legisló, ya falló, suplantó a los jueces y al Congreso”.

Avianca estima que por la huelga la compañía pierde diariamente dos millones de dólares.