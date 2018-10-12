Bloquean vías en Córdoba por mal estado de la malla vial

Líderes sociales y habitantes de comunidades del bajo Sinú Cordobés manifiestan que desde hace cinco años esta vía de carácter nacional no recibe intervención del Estado. Foto: Comunidad bajo Sinú Cordobés( Thot )

Líderes sociales y habitantes de estas comunidades del bajo Sinú Cordobés, manifiestan que desde hace cinco años esta vía de carácter nacional no recibe ningún tipo de intervención por parte del Estado. Por este motivo salieron el día de hoy 12 de octubre a protestar y a bloquear la vía que de Lorica conduce a San Andrés de Sotavento, debido al mal estado en que se encuentra la carretera.

Uno de los primeros bloqueos que se instalaron está en la altura de Los Corrales, en Purísima. De igual manera, se unieron a este reclamo habitantes de Momil, Chimá, Tuchín, Lorica y San Andrés de Sotavento.

Emiliano Lugo, Alcalde del municipio de Momil se pronunció sobre esta situación y afirma que “lo que los habitantes han manifestado es que piden que el gobierno nacional se comprometa a la recuperación total de la vía, que incluyan partida presupuestal para que se arregle definitivamente, es importante resaltar que el índice de accidentalidad se incrementó por el deterioro de la vía; teniendo en cuenta que el mototaxismo se volvió en un medio de transporte frecuente para todos los pobladores y gracias a ello se da el aumento de accidentalidad. Por semana se presentan entre tres y cuatro accidentes, sobre todo en el tramo que va de Purísima a Lorica”.

“INVÍAS – Sr Presidente, nuestra vía también requiere de intervención. Está peor que un camino de herraduras”, se puede leer en una de las pancartas que están en la manifestación.

Las autoridades competentes ya se encuentran en el lugar tratando de mediar con todos los manifestantes, con el fin de descongestionar el tráfico y así reanudar el tránsito normal en la vía.