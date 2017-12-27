Avianca empezó a aplicar los acuerdos logrados en el Tribunal de Arbitramento

A pesar de que el laudo arbitral proferido por el Tribunal de Arbitramento convocado por el Ministerio de Trabajo para dirimir el conflicto laboral entre Avianca y la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, Acdac, aún no está en firme, según la aerolínea, en un acto de buena fe, procedió a pagar los incrementos salariales y los aumentos sobre beneficios económicos a sus pilotos y copilotos en los porcentajes decretados por el Tribunal, los cuales equivalen a incrementos de un 12.75% para pilotos y 11.75% para copilotos

Según lo informado por la empresa, dicho pago se realizó en la segunda quincena de diciembre de 2017 y es retroactivo al 1 de abril de 2017. Por principio de igualdad, el incremento se hizo extensivo a todos los pilotos vinculados con Avianca S.A.

Frente al escenario, Avianca manifestó que es importante anotar que el laudo arbitral no está en firme, pues Avianca interpuso un recurso de anulación en contra de los aspectos normativos que profirió el Tribunal. Los aspectos económicos no fueron objeto de anulación por parte de la aerolínea.

Finalmente, la empresa agregó que está atenta al pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia sobre las cláusulas que fueron objeto del recurso de anulación para proceder a aplicar el laudo arbitral en su totalidad.