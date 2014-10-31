Avianca: el mal tiempo genera demoras y represamientos
El presidente de Avianca reconoció que el problema del clima genera caos en los aeropuertos. Reconoció que el jueves en la noche 6 vuelos "no pudieron salir".
Fabio Villegas, presidente de Avianca, dijo en
que el jueves 30 de octubre
se presentaron problema con el clima, lo cual generó retrasos y represamientos en varios vuelos de la aerolínea.
Villegas aseguró que, aunque el aeropuerto
El Dorado estuvo cerrado por varias horas
, “hicimos todo lo posible por movilizar la mayor cantidad de pasajeros”.
Reconoció que al final del día “
alrededor de seis vuelos no pudieron salir
”.
Además, informó que
a las personas que no pudieron viajar “se les acomodó en hoteles” de la capital colombiana
. Sin embargo, aseguró que no consiguieron hospedaje para todos.
“Las personas fueron atendidas dentro de las limitaciones que tenemos en el aeropuerto. P
ersonas (de la aerolínea) acompañó a los viajeros todas las noches”, sostuvo.