Avianca: el mal tiempo genera demoras y represamientos

El presidente de Avianca reconoció que el problema del clima genera caos en los aeropuertos. Reconoció que el jueves en la noche 6 vuelos "no pudieron salir".

Fabio Villegas, presidente de Avianca, dijo en

que el jueves 30 de octubre

se presentaron problema con el clima, lo cual generó retrasos y represamientos en varios vuelos de la aerolínea.

Villegas aseguró que, aunque el aeropuerto

El Dorado estuvo cerrado por varias horas

, “hicimos todo lo posible por movilizar la mayor cantidad de pasajeros”.

Reconoció que al final del día “

alrededor de seis vuelos no pudieron salir

”.

Además, informó que

a las personas que no pudieron viajar “se les acomodó en hoteles” de la capital colombiana

. Sin embargo, aseguró que no consiguieron hospedaje para todos.

“Las personas fueron atendidas dentro de las limitaciones que tenemos en el aeropuerto. P

ersonas (de la aerolínea) acompañó a los viajeros todas las noches”, sostuvo.  

