Autorizan uso de emergencia de vacuna de Pfizer y Claudia López interrumpió sus vacaciones

este 6 de enero

Invima autoriza el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer

El director del Invima, Julio Cesar Aldana, anunció que ya fue aprobado el uso de emergencia para la vacuna de Pfizer, es decir que el biológico ya puede ingresar oficialmente al país porque la farmacéutica surtió el proceso de acreditación, adjuntó todos los estudios que se han realizado tanto en animales como en humanos, también especificó con referentes científicos cuántas dosis se deben aplicar por persona y por supuesto los datos que demuestren la seguridad de esta vacuna.

Colombia registra la cifra más alta de nuevos casos de COVID-19 con 16.835 infectados

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 1.702.966 casos de COVID-19, con 16.835 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 44.426, 241 fallecidos en las últimas 24 horas.

Los recuperados ya son 1.559.010. Se procesaron 65.823 pruebas (PCR: 33.564 y Antígenos: 32.259).

Congresistas de la oposición piden claridad frente al plan de vacunación

Los senadores de la Comisión Segunda del Senado, Iván Cepeda y Antonio Sanguino le enviaron un derecho de petición al presidente Iván Duque y al ministro de Salud, Fernando Ruíz, preguntando sobre fechas precisas y detalles del plan de vacunación contra el COVID-19.



Según los congresistas, Colombia es uno de los únicos países con mayor contagio que no han iniciado su plan de vacunación.

La alcaldesa Claudia López interrumpió sus vacaciones y regresa al cargo

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que esta misma noche retomará sus funciones presencialmente.

Esto, tras la polémica que se generó en torno a sus vacaciones en Costa Rica, que coincidieron con el segundo pico de la pandemia del COVID-19 en la capital del país.

Salvatore Mancuso no quiere ir a una cárcel en Colombia

Mancuso pagó una pena de 15 años y 10 meses de cárcel por narcotráfico en Estados Unidos y ahora debe pagar sus pendientes en Colombia.

La defensa del exparamilitar pediría ‘casa por cárcel’ o sustituir la medida de aseguramiento privativa de la libertad por una no privativa argumentando que ya cumplió los requisitos, al haber pagado cárcel en EE.UU. y que continuará con el compromiso de seguir en el marco de colaboración del proceso de Justicia y Paz.

Víctimas piden que Mancuso vaya sí o sí a la cárcel si vuelve a Colombia

Luego de que se conoció que la defensa del exparamilitar busca evitar que Mancuso vaya a prisión si se concreta su retorno al país, víctimas del excomandante de las autodefensas rechazaron que esa posibilidad se pueda concretar.

Hermana de líder social asesinado pide ayuda para recuperar su cuerpo

Aidee Moreno, hermana del líder comunitario Omar Moreno, quien según testigos fue asesinado en extrañas circunstancias por hombres armados luego de que lo bajaron de un vehículo en el cual se desplazaba desde Llorente hasta Pasto, solicitó al gobierno y la Unidad de Búsqueda de personas Desaparecidas su apoyo para recuperar su cuerpo.

Iván Duque anuncia próxima visita de Estado a Corea del Sur

El presidente Iván Duque aseguró que Colombia y Corea del Sur tienen una relación “sólida e inquebrantable” y destacó que el tratado de libre comercio y la cooperación militar se han fortalecido.



A propósito, el mandatario anunció que realizará una visita de Estado para seguir estrechando los lazos de amistad.

Gobierno Duque ratifica respaldo a Juan Guaidó y desconoce a la nueva Asamblea Nacional

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que no reconoce a los miembros de la nueva Asamblea Nacional de Venezuela, juramentada en las últimas horas, al advertir que “fueron ilegítimamente favorecidos sin las mínimas garantías de imparcialidad, libertad, igualdad de oportunidades y justicia”.

Gobierno toma medidas para proteger a lideresas que monitorean acuerdo de paz

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez les envió una carta a las integrantes de la Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en La Paz, liderada por la activista Bibiana Peñaranda, donde les notifica que ya fueron remitidos a la Unidad Nacional de Protección tres de las denuncias por amenazas.



Igualmente se solicitó la reevaluación del riesgo de quienes ya cuentan con medidas de protección.

En septiembre, Minjusticia solicitó la extradición de Hernán Giraldo Serna

El ministro de Justicia y del Derecho, Wilson Ruiz Orejuela, aclaró que desde el mes de septiembre de 2020 se solicitó a los Estados Unidos la extradición del exjefe del Bloque Resistencia Tayrona de las Autodefensas, Hernán Giraldo Serna, al tiempo que se pidió reactivar la orden de captura y la notificación roja de la Interpol.





Los jueces de los jueces piden no ser apartados del Palacio de Justicia

Tras la información revelada por La W, sobre el traslado de la Comisión de Disciplina Judicial a un edificio externo al Palacio de Justicia, los siete nuevos magistrados enviaron una fuerte carta a la presidenta Diana Remolina, pidiéndole que reconsidere dicha decisión.

Juez ordenó conceder más tiempo para que imputados por caso Hidroituango respondan

El juez quinto de Medellín falló a favor del exgobernador Sergio Fajardo y cuatro personas más una tutela interpuesta por ellos contra la Contraloría por considerar que no les dieron el tiempo suficiente para presentar la réplica a la imputación de cargos que les hizo el ente de control por su presunta responsabilidad fiscal en la emergencia de Hidroituango.

Inflación registrada en 2020, que fue de 1,61%, es la más baja en la historia

Según el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, en el 2020 el costo de vida de los colombianos fue de 1,61%, cifra inferior en 2,19 puntos porcentuales a la registrada en 2019, cuando se ubicó en 3,8%, la entidad estadística resaltó que el resultado del año pasado se convirtió en el más bajo en cuanto a inflación desde que se tienen registros.

En 2020 la Superservicios recibió más de 260 mil solicitudes

En su más reciente informe, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios expuso que durante la vigencia 2020, recibió 260.021 trámites y solicitudes de atención de usuarios en todo el país relacionados principalmente con temas de facturación y prestación de los servicios de acueducto, aseo, alcantarillado, energía y gas combustible.

Sellan establecimiento “Soy Nativo”, en Zona Norte de Cartagena

Después de las constantes quejas y denuncias por parte de los vecinos de la zona norte de Cartagena, por la permanencia ilegal del Kiosco “Soy Nativo”, ubicado en zona de baja mar, la inspección de Policía de la Boquilla, en cabeza de la Inspectora Heydi Velásquez, selló el establecimiento de propiedad de Medarno Romero.

Personería advierte que cifras de ocupación de UCI son superiores a las registradas

Luego de la verificación y monitoreo en tiempo real de la capacidad hospitalaria en ocho Unidades de Servicios de Salud de la red pública del Distrito, la noche y madrugada de este 4 y 5 de enero, respectivamente, la Personería de Bogotá detectó diferencias en las cifras reportadas en el Sistema Integral de Referencia y Contrarreferencia- SIRC.

De acuerdo con el informe, se evidenciaron casos donde el porcentaje de ocupación de camas UCI asignadas para COVID-19, supera las cifras registradas.

En el 2020, 57 personas fueron asesinadas en medio de atracos en Bogotá

La Veeduría Distrital publicó un informe en el que revela las dinámicas de delitos como el homicidio, cometidos en Bogotá durante la cuarentena.

En cuanto a los móviles de los asesinatos durante los 10 primeros meses de 2020, la característica más recurrente fue el sicariato, que presentó poca variación entre los meses en los que hubo cuarentena y en los que no.

Desmienten amenazas contra lideresa en Argelia, Cauca

Un escrito firmado por el autodenominado Comando Coordinador de Occidente Farc EP desmintió las amenazas denunciadas por la Defensoría del Pueblo en contra de la lideresa del municipio de Argelia, Cauca, Yancela Daza.

Murió un soldado en medio de combates en el departamento de Arauca

Las autoridades confirmaron que en las últimas horas, tras operaciones militares y combates con disidencias de las Farc, un soldado murió tras recibir varios impactos de bala en el sector conocido como puente Quinay, municipio Arauquita, en el departamento de Arauca.





Contraloría investiga misteriosa pérdida de ecocardiógrafo en Hospital de Santa Marta

La Contraloría general del departamento del Magdalena, abrió indagación preliminar al Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche (HUJMB), por el robo de un ecocardiógrafo marca General Electric serie vivid ut Premium, siendo el único ejemplar en la ciudad, ocurrido el 18 de diciembre en las instalaciones del centro médico.

Defensoría advierte de riesgos en el sur de Córdoba ante confrontación de grupos ilegales

A través de la resolución 1587 que ordena la creación de una Defensoría Regional del Pueblo en el sur de Córdoba, se advierte del riesgo que hoy enfrentan las comunidades ante el control territorial que ha ejercido el Clan del Golfo en los últimos años tras la dejación de armas por parte de las Farc-Ep.

Alerta en 40 municipios de Boyacá por heladas en pastos y cultivos

El Ideam declaró, este cinco de enero, alerta en 40 municipios de Boyacá ante posible afectación por el fenómeno de las heladas en cultivos y pastos entre los meses de enero y febrero.

Erosión costera en la vía Ciénaga – Barranquilla amenaza con desaparecer el kilómetro 19

La concesión Ruta del Sol II precisó que existe un riego inminente de interrupción de la movilidad en el kilómetro 19, vía Ciénaga – Barranquilla, ya que en las últimas semanas los fuertes vientos ocasionaron un incremento del oleaje que está socavando con agresividad el talud instalado. Son aproximadamente 100 metros de la vía que volvieron a afectarse por la arremetida del mar.