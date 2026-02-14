Amanezca bien informado con La W este 28 de mayo. Foto: Getty Images / MILJAN ŽIVKOVIĆ( Thot )

La exigencia del Gobierno de desbloquear las vías para instalar mesa de negociación y la respuesta del embajador Alejandro Ordóñez a la CIDH son algunas de las noticias de este viernes 28 de mayo.

En W Radio hemos preparado para usted un resumen de los hechos más importantes

Gobierno exige desbloquear las vías para instalar mesa de negociación

El Gobierno citó a algunos representantes del Comité Nacional del Paro con el fin de dialogar sobre el documento de garantías para la negociación.

El Ejecutivo exigió desbloquear las vías y pidió incorporar este punto en el acuerdo con la colectividad.

Además, advirtió que algunos miembros del comité “han insistido en promover de manera exclusiva la figura de los corredores humanitarios sin condenar los bloqueos”, lo que para el Gobierno no es negociable.

El consejero presidencial para la Estabilización y coordinador del diálogo, Emilio Archila, ratificó la voluntad de seguir buscando consensos e invitó al comité a reunirse nuevamente el próximo domingo 30 de mayo.

Por su parte, los representantes del comité aseguraron que el Ejecutivo no les socializó las objeciones a los preacuerdos y que “esta es la consecuencia de negociar con alguien que prácticamente no estaba en el Gobierno”.

“El Gobierno lo que quiere es dilatar para no iniciar una negociación del pliego de emergencia, quiere volver a reabrir la negociación de garantías”: dijo Alirio Uribe, uno de los representantes del colectivo.

Duque dice que grupos armados pagaron para quemar expedientes en Tuluá y Popayán

Durante una charla con centros de pensamientos estadounidenses, el presidente Iván Duque reveló que grupos armados organizados les han pagado a personas para cometer actos de terrorismo en el marco del Paro Nacional.

El jefe de Estado puso de ejemplo la quema de expedientes en el Palacio de Justicia de Tuluá y en la Fiscalía de Popayán, donde también se robaron armas y drogas, y atacaron a miembros de la Policía Nacional.

“Tenemos evidencia de que le entregaron plata a la gente para que las personas cometieran esos actos de vandalismo y participaran en todas esas actividades. Y por eso es que esta es una situación multifacética donde nosotros tenemos que actuar sin generalizar y sin estigmatizar para determinar cuáles son las conductas en cada uno de estos casos”, dijo.

A propósito, destacó que la Fiscalía ha hecho varias detenciones de miembros de grupos armados organizados que estarían detrás de los recientes actos terroristas.

Autoridades reiteran que desde Venezuela se financian actos vandálicos en Colombia

El general Jorge Luis Vargas, y el ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, entregaron más detalles sobre la operación San Isidro, que permitió desarticular una importante célula de la Segunda Marquetalia, vinculada con los hechos de violencia de las últimas semanas en Cali y el Valle del Cauca.

De acuerdo con el director de la Policía tal y como se había mencionado en días atrás de la captura de alias Richard, se estaría generando la constante circulación de dinero para financiar operaciones criminales principalmente en las manifestaciones que se llevan a cabo en algunas zonas del país

Según el general Vargas hay "múltiples recursos provenientes de Venezuela y que estarían entrando por el departamento de Arauca y que algunos de ellos han sido canalizados a través de corporaciones, presuntamente utilizadas como fachada por los delincuentes capturados incluido el cabecilla de esta red urbana de Iván Márquez y El Paisa, alias Richard".

Durante varios operativos se han desarrollado principalmente en el Valle del Cauca se ha logrado incautar explosivos y material idéntico al que está siendo utilizado por los líderes de los hechos vandálicos en Cali, Bogotá, así como ciudades y algunos municipios del país para atacar a la Fuerza Pública y producir algunos bloqueos.

"No tenemos nada que ocultar": Duque sobre verificación de la CIDH

Durante un diálogo en el Wilson Center, el presidente Iván Duque aseguró que su Gobierno ha estado abierto a conversar con cualquier entidad internacional dedicada a la protección de los derechos humanos, y a tener el respectivo escrutinio sobre casos de abuso de la Fuerza Pública.

Y aunque reconoció que sí se han registrado algunos abusos, indicó que el país “ha evolucionado de manera continua y ha convertido los derechos humanos en una de las principales características de la formación de militares y policías”.

En cuanto a la polémica en torno a la autorización para que la CIDH visite Colombia, Duque señaló que hasta la fecha hay 80 investigaciones sobre posibles abusos durante el Paro Nacional, en la Procuraduría, Fiscalía y Defensoría del Pueblo, las cuales han sido informadas a distintas instancias.

“Hemos compartido esta información con todas las instituciones que quieran saber cómo nos hemos comportado, inclusive en investigaciones que se puedan presentar más adelante. Y si no hay una respuesta por parte de las autoridades, también podemos compartir esa información de manera abierta porque no tenemos nada que ocultar, somos una democracia”, dijo.

En cuanto a los desaparecidos en el marco de las marchas, aseguró que varias personas han sido ubicadas mientras que en otros casos la información ha sido incompleta, lo que ha afectado la trazabilidad, por lo que pidió una respuesta clara frente a esta situación.

Finalmente, señaló que, aunque hay sectores que han protestado pacíficamente con justas causas, también se ha visto una violencia extrema y la influencia de grupos armados en algunos lugares del país.

Los bloqueos son ilegales en Colombia: embajador Ordóñez responde a la CIDH

El embajador de Colombia ante la OEA, Alejandro Ordóñez, criticó fuertemente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por su llamado a concertar con quienes mantienen bloqueos con el fin de lograr corredores humanitarios.

Para el diplomático colombiano contradiciendo lo expuesto por el órgano internacional los bloqueos son ilegales y le parece una invitación "llamativa con quienes violan la ley".

"Que CIDH llame a concertar corredores con quienes bloquean vías, podría significar que se promuevan y legitimen los bloqueos ilegales y se deslegitime el deber del estado de evitarlos", explicó.

También manifestó su descontento por el comunicado en el que la Comisión invita a la sociedad colombiana "a tolerar cierto nivel de perturbación" producto de las manifestaciones. “Es importante recordar que durante el paro se han presentado más de 2.400 bloqueos y afectaciones económicas a miles de pequeños y medianos comerciantes y a sus familias", expresó.

Ordóñez, asimismo, criticó a la CIDH por haber condenado el uso de armas de fuego mientras según él, las autoridades han incautado 998 armas de fuego externas a la autoridad.

El embajador además cuestionó que la Comisión señale (a su juicio) a la fuerza pública de desapariciones y agresiones sexuales "sin contrastar información, sin decisiones judiciales, sin derecho a la defensa y sin debido proceso".

En Cali fue activado un ‘Grupo Especial Antibloqueos’ por las autoridades

La Policía Metropolitana de Cali puso en marcha una nueva estrategia para intervenir los puntos donde haya personas posiblemente dedicadas a extorsionar a quienes transitan por la vía.

Así lo anunció el ministro de Defensa, Diego Molano, tras coordinar con las autoridades de la región, con la Policía y las Fuerzas Militares, la puesta en marcha del “Grupo Antibloqueos”.

“La Policía Nacional presentó un plan de intervención especial para el desarrollo en la ciudad de Cali, de un equipo dedicado especialmente al antibloqueo”, sostuvo el ministro Molano.

Por su parte, la secretaría de Seguridad y Justicia de la Alcaldía de Cali ubicó unas barricadas que estaban siendo instaladas de manera esporádica en las calles, afectando la movilidad en algunos puntos de la capital del Valle del Cauca, de tal forma que las autoridades optaron por atender el asunto.

El brigadier general Juan Carlos León, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, explicó que “creamos un “Grupo Especial Antibloqueos, para evitar que las personas sigan siendo víctimas de extorsión pidiéndoles una cuota económica a cambio de permitirles ingresar o seguir en las vías públicas”.

Cada “Grupo Antibloqueos” cuenta con varias unidades de distintas especialidades, algunas de ellas son los componentes de Sipol, de Policía Judicial, de Comunicaciones Estratégicas, de Infancia y Adolescencia, del Gaula, Asesoría Jurídica y unidades motorizadas.

Récord de contagios: Más de 25.000 casos de COVID-19 en un día

Para este 26 de mayo se diagnosticaron 25.092 casos nuevos de COVID-19; para un total de 3.101.390 contagios en el país, desde el inicio de la pandemia. Sin embargo, ya son 3’063.330 los colombianos que se han recuperado. Aunque, en el último reporte, el INS registró 513 personas fallecidas, elevando la cifra a 86.693 personas muertas en el territorio nacional a causa directa de la pandemia.

Bogotá sigue comandando la cifra con más casos; la capital ajustó 9.695 casos nuevos, para un total de 916.103 contagios, desde que el Coronavirus llegó a Colombia. Mientras que, en departamentos como el Valle, las cifras no disminuyen y superan los 1.600 casos, exactamente, 1.679.

Cundinamarca tiene una cifra de 1.660 contagios según el INS, evidenciando que aún se atraviesa el tercer pico a nivel nacional desde que el coronavirus llegó al territorio colombiano.

A finales de junio deben terminar las tres primeras etapas de vacunación: Gobierno

El director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Víctor Muñoz, aseguró que a finales de junio deben estar consolidadas las tres primeras etapas del Plan Nacional de Vacunación.

Para cumplir la meta, informó que para junio están confirmadas 5 millones de dosis de Pfizer, 1 millón de dosis de Sinovac, 700.000 dosis del mecanismo Covax y las primeras 100.000 dosis de Moderna, una vez supere la aprobación del uso de emergencia por parte del Invima. Igualmente, para el mes de julio se espera la llegada del primer lote de vacunas de Janssen.

El funcionario también anunció que avanzan las gestiones para recibir vacunas prestadas por parte del Gobierno de los Estados Unidos. “Esperamos que se concrete muy pronto cuánto sería la cantidad y cuáles serían las fechas porque esto lo que nos permite a nosotros es acelerar el Plan Nacional de Vacunación. En eso hemos venido trabajando desde hace varias semanas, es muy importante la labor que está adelantando la señora vicepresidenta en los Estados Unidos, la embajada, pero aún faltan algunos pasos para que puedan confirmar”, señaló.

Frente a la reactivación económica en el país, especialmente en Bogotá, Muñoz señaló que en los próximos días se espera un descenso de contagios.

Finalmente, se mostró confiado en que durante el mes de junio se concrete la llegada del primer lote de dosis de Sinovac, destinadas al sector privado, y explicó que continúan los procesos contractuales con la farmacéutica. “Hemos hablado de 2,5 millones de dosis, recordemos que son dosis que se aplican entre cuatro y ocho semanas en este caso de este biológico, por lo tanto, deberíamos estar recibiendo el 50% en el mes de junio y el restante en julio o agosto”, dijo.

“Mal mensaje a la sociedad”, dicen organizaciones por caída de moción de censura a Molano

Luego de que el Senado de la República negara la moción de censura al ministro de Defensa Diego Molano algunas organizaciones sociales consultadas por La W se pronunciaron expresando que es un mal mensaje a la sociedad, así como a la comunidad internacional. Lo anterior a raíz de los cuestionamientos que se han realizado al jefe de cartera por su posición sobre la intervención policial en las protestas.

"Esta señal lo único que demuestra es que el Gobierno tiene una bancada mayoritaria pero no que el estado está dando una respuesta a los jóvenes manifestantes ni a la comunidad internacional que se está preguntando qué es lo que ha pasado en Colombia, que pregunta cómo es posible que se esté dando toda esta agresión frente a una movilización fundamentalmente pacífica" señaló Marco Romero, director de la Consultoría Codhes.

"Con esto se da una señal para que se continúe con la misma política represiva contra la protesta y se justifica el tipo de acción que llama contundente. (...) un solo hecho de esos no solo debía haber motivado una solicitud de perdón sino la renuncia del caso" expresó Camilo González, director de Indepaz.

De acuerdo con Marco Romero la moción de censura era una oportunidad para a su juicio "criticar el silencio" del ministro frente a las arbitrariedades de la fuerza pública durante las marchas. "Él es el máximo responsable de la Fuerza Pública, entonces de alguna manera es el responsable del tipo de política que se utiliza por parte de esta institución. No hemos visto una condena contundente sobre estos hechos de parte del ministro, él se ha concentrado en los daños al estado, pero no a los manifestantes" manifestó.

Para Camilo González de Indepaz, la bancada que votó negativamente la moción perdió una oportunidad de aprovecharla para "rectificar" lo ocurrido en las manifestaciones, en cambio a su juicio decidieron "cerrar filas" en torno al actual jefe de la cartera de defensa.

Senado le dio vía libre al ascenso del comandante de la Policía

La decisión se dio a pesar de las críticas de la oposición que había pedido no avanzar con el ascenso del oficial, a raíz de la actuación de la Policía durante las manifestaciones en el país.

"El ascenso del general Vargas es una bofetada a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos cometidas en el transcurso de las movilizaciones ciudadanas", aseguró el senador Iván Cepeda

El ascenso ahora será puesto a consideración de la Plenaria del Senado.

Conjueces definirán el futuro de Ángela María Robledo en el Congreso

La Sala Plena de la Corte Constitucional no logró un acuerdo en el debate alrededor de la llegada al Congreso de Ángela María Robledo para el periodo 2018-2022 por haber obtenido la segunda elección más alta en las elecciones presidenciales, garantía contemplada en el Estatuto de Oposición.

La Corte estudia si anula o deja intacto el llamamiento que se le hizo a Robledo para ocupar una curul en el Congreso y sobre el cual hay dos posturas diferentes en la Sala sobre si incurrió o no en doble militancia.

Por esa razón, y ante el impedimento de la magistrada Paola Meneses, la Sala sorteó como conjuez a la jurista Ruth Stella Correa, quien se encargará de definir este asunto.

No habrá audiencia pública sobre aborto en la Corte

La Sala Plena de la Corte Constitucional decidió que no convocará a una audiencia pública dentro del estudio de la demanda que busca definir el futuro de la despenalizar el aborto por completo en Colombia.

Con una votación de 6-3, la Sala Plena negó la petición presentada por el magistrado Antonio José Lizarazo, tras recibir más de 43 solicitudes que llegaron a la Corte en ese sentido. Sin embargo, consideraron que cuentan con más de 600 conceptos para estudiar el tema.

La interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es legal y un derecho desde 2006 cuando la Corte Constitucional despenalizó la práctica en tres causales: cuando el embarazo implica un riesgo para la salud física y mental de la mujer; cuando existe grave malformación del feto incompatible con la vida y cuando el embarazo sea resultado de una violación.

Renunció el viceministro de Turismo, Julián Guerrero

El abogado Julián Guerrero renunció al cargo de viceministro de Turismo, al que había llegado en junio de 2019, por motivos personales. Su carta de renuncia fue presentada antes de que llegara la nueva ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Ximena Lombana.

Se espera que, luego del empalme que haga de este viceministerio, se retire de la entidad.

Cotelco, la Asociación Hotelera y Turística, lamentó la salida del funcionario y lo calificó como un "aliado permanente en la generación de estrategias enfocadas en el desarrollo del turismo y en la obtención de los beneficios alcanzados por nuestro sector durante esta dura crisis".

Fuentes le indicaron a La W que es probable que en los próximos días se conozca la renuncia del viceministro de desarrollo empresarial, Saul Pineda, quien también se retiraría del cargo luego la salida del ministro José Manuel Restrepo, quien fue designado en la cartera de Hacienda.

A la cárcel presuntos implicados en el incendio del Palacio de Justicia de Tuluá

El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, anunció que un Juez de control de garantías dictó este jueves medida de aseguramiento en establecimiento carcelario en contra de tres personas, señaladas de atacar e incinerar el emblemático Palacio de Justicia del municipio de Tuluá, en hechos ocurridos el 25 de mayo.

Los tres capturados y judicializados son: Hugo Ferney Carrión Trejos, Jhon Jairo Toro Méndez y José Mauricio Ramírez Lozada, a quienes les imputaron los delitos de terrorismo, hurto calificado y asonada.

Por los otros actos vandálicos desencadenados el pasado martes, fueron detenidos seis sujetos más.

"Tres implicados en la quema y ataque terrorista contra el Palacio se les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. Las otras seis personas restantes se presentaron ante juez de garantías por cuenta de los saqueos que se dieron en el centro de la ciudad de Tuluá, cuando atacaron los comercios, a las personas, la sede de la Alcaldía, la Fiscalía y parte del mobiliario público", dijo el jefe del ente investigador.

Entre la Gobernación del Valle del Cauca y la Policía Nacional, ofrecieron una recompensa de hasta $200 millones por información que permita identificar a otros actores de hechos violentos y esclarecer el crimen del estudiante de derecho Camilo Andrés Arango, quien, en medio de los enfrentamientos entre la fuerza pública y algunos civiles, recibió un impacto de bala.

Capturan a la exrectora del colegio de Sergio Urrego para que cumpla su sentencia

Castillo Cortés fue condenada a una pena de ocho años y ocho meses en casa por cárcel, luego de que el juez 43 penal del circuito y, posteriormente, el Tribunal de Bogotá la sentenciaran por su responsabilidad en los actos de discriminación contra Urrego.

Urrego se quitó la vida en 2014 tras una dura persecución que emprendieron en su contra los directivos del plantel por su orientación sexual.

Según la Fiscalía Castillo le abrió un proceso disciplinario a Urrego por darse besos con otro estudiante y finalmente fue condenada por los delitos de falsa denuncia y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Critican cambio de fiscal en el homicidio de Bernardo Jaramillo

La Corporación Reiniciar que protege los intereses de la familia del asesinado dirigente de la UP envío una carta al fiscal Francisco Barbosa cuestionando el traslado del fiscal Mauricio Ponce, quien según los representantes de víctimas había revivido la investigación luego de varios años en que estuvo congelada.

De acuerdo con la representante de la Corporación Stella Aponte existen bastantes avances en relación con la presunta participación de agentes estatales en la muerte de Bernardo Jaramillo, por lo que esa decisión retrasará aún más la investigación.

"Es perder una oportunidad de seguir avanzando en el esclarecimiento de un caso y lo que es más concreto, el esclarecimiento de la responsabilidad de agentes estatales en este magnicidio", indicó Stella Aponte representante de la Corporación Reiniciar.

En su petición elevada al jefe del ente acusador le solicitaron responder si el traslado del fiscal responde a una evaluación de su desempeño, si obedece a asuntos del servicio, si se adoptarán medidas para garantizar el inmediato conocimiento del expediente por parte del fiscal que asumirá la investigación y cuántos y cuáles fiscales están a cargo de las más de 700 indagaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

El fiscal Mauricio Ponce es el mismo funcionario que maneja el expediente por el magnicidio de Carlos Pizarro, y su traslado se produce a pesar de que se encuentra en etapa de juicio contra un exagente del Das, procesado por su presunto conocimiento del crimen del líder desmovilizado del M-19.

El precio promedio del dólar en Colombia cerró sobre los 3.700, pero cayó $18

El dólar cerró con un precio promedio de $3.728,96, lo que representa una caída de $18,52 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) que para la jornada de hoy se ubicó en $3.747,48.

Durante la jornada, se negoció un monto de US$1.192 millones a través de 1.375 transacciones. El precio de apertura registrado por la plataforma Set-Fx fue $3.740 y el de cierre fue $3.721,71. El máximo alcanzado fue $3,747 y el mínimo fue $3,718,16.

A nivel internacional el dólar está, más inversores evalúan si la Reserva Federal se está aproximando a hablar sobre reducir sus compras de activos, y mientras los operadores esperan datos de inflación de Estados Unidos que el mercado seguirá con atención.

Bancóldex colocó $500.000 millones en su primera emisión de ‘Bonos Reactivación’

Luego de que se tuviera que aplazar por la pérdida de grado de inversión de Colombia (por parte de Standard & Poor’s), Bancóldex colocó $500.000 millones en la primera subasta de los denominados ‘Bonos Reactivación’, en el mercado de capitales.

“En la celebración de nuestros 30 años, y entendiendo el momento tan complejo por el que atraviesan los empresarios, decidimos hacer esta emisión para apalancar con mayores recursos los créditos que destinaremos para que las empresas retomen su curso y crezcan. Estos resultados demuestran que los inversionistas están comprometidos con la reactivación de las empresas, y que confían en un emisor con la solidez financiera, el respaldo y la trayectoria de Bancóldex”, dijo Javier Díaz Fajardo, presidente de la entidad.

La operación contó con la participación de 214 inversionistas, entre personas naturales, personas jurídicas e inversionistas extranjeros. Y los títulos fueron adjudicados en plazos de dos y tres años así: $341.000 millones a 2 años y $159.000 millones a 3 años.

Los recursos de esta emisión serán canalizados, a través de líneas de crédito, para la financiación de la reactivación de las empresas colombianas.

Bogotá tendrá reapertura de todos los sectores económicos el 8 de junio

La alcaldesa de Bogotá Claudia López les presentó a comerciantes y empresarios la propuesta para la reapertura de todos los sectores económicos a partir del 8 de junio.

“Estoy tomando esta decisión porque la ciudadanía cambió sus prioridades, pero la vida es más importante que cualquier cosa material”, explicó la alcaldesa Claudia López, quien reiteró que se deberá reabrir la ciudad con responsabilidad y manteniendo el autocuidado ante la continuidad de la pandemia del COVID-19.

De esta manera, se levantarán las medidas que venían rigiendo en la ciudad como el toque de queda entre las 11 de la noche y las 4 de la mañana y la ley seca.

Los bares y gastrobares también podrían abrir con los respectivos controles de bioseguridad y aforo, hasta la una de la mañana. El resto de los sectores no tendrían límite de horario, pero deberán cumplir con las respectivas medidas.

Los jardines, colegios y universidades tampoco tendrían restricción de horarios; sin embargo, contarán con los aforos y protocolos de bioseguridad expedidos por el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación Distrital.

Además, el teletrabajo también debe continuar como la alternativa prioritaria en los sectores público y privado. “Escogimos el 8 de junio, suponiendo que esta semana las tensiones y las movilizaciones comienzan a aliviarse, y el Gobierno y el Comité del Paro dejan de dilatar la mesa de concertación. Estamos haciendo inversión social, reconciliación, reconocimiento y perdón, pero ningún ente territorial puede superar la crisis que es estructural y nacional”, señaló la alcaldesa.

Por otro lado, seguirán suspendidas la reapertura del fútbol en los estadios, las discotecas y los eventos masivos comenzará como conciertos, hasta que la ciudad baje a Alerta Amarilla.

Policía da su versión sobre intento de asfixia a soldado en Caquetá

El coronel Óscar Lamprea, comandante de la Policía en Florencia confirmó que los hechos pasaron a las 4 pm de ayer, 26 de mayo. El oficial también afirmó que recibieron una llamada a la línea 123.

En la llamada reportaron una riña de personas en aparente estado de embriaguez. La policía asegura que al llegar al lugar encontraron al soldado profesional Jhon Faiber Garatejo con un arma blanca. Asegura el coronel que aprehendieron al soldado para arrestarlo.

El oficial le dijo a la W que el soldado “se recuperó” porque estaba en estado de embriaguez. Al soldado lo condujeron a la estación de policía en donde le pusieron tres comparendos.

Además, confirmó que se abrió una investigación disciplinaria a los uniformados que participaron en el procedimiento. Sin embargo, aseguró que siguen en su cargo.

Hoja de ruta busca soluciones a peticiones de comunidades de Caquetá, Meta y Huila

Luego de una jornada de casi 14 horas de diálogo, entre el Ministerio de Agricultura, productores, delegaciones campesinas, indígenas, sectores juveniles y demás actores sociales de Caquetá, sur del Meta y Huila, se dio a conocer que el Gobierno Nacional alcanzó varios acuerdos con las comunidades en sus exigencias, en este caso, resaltando que se busca generar un incentivo del 25% de un salario mínimo a las empresas que contraten jóvenes en cualquier tipo de sector, incluyendo el agro.

Seguido a esto, la cartera agrícola recordó que este acuerdo también está ligado a los anunciados por el Gobierno como lo son incentivos a la educación universitaria gratuita para los estratos 1, 2 y 3; nuevas líneas de crédito para jóvenes entre 18 y 28 años que quieran tener un negocio en el agro; y otros beneficios para los jóvenes de estas regiones.

El MinAgricultura también resaltó que se está construyendo con los jóvenes, en las mesas regionales de cada uno de los departamentos, diálogos en donde esta población puedan expresar todas las necesidades, así lo expuso el titular de la cartera, Rodolfo Zea, quien dijo “estamos en la etapa de diagnóstico, para después pasar a la etapa de los programas que se deben hacer con jóvenes y esa es una metodología, que es válida para otros segmentos de población y para otros sectores socioeconómicos”.

El ministro Zea, también indicó que se van a activar mesas regionales que sean de carácter sectorial, para detallar las necesidades de los territorios, “con el fin de mirar proyectos productivos para nuestros campesinos, proyectos de tierra, proyectos que tengan que ver con los temas agropecuarios”.

De igual forma, desde la cartera agrícola se insistió en que respeta el derecho constitucional a la protesta, a las movilizaciones y a las marchas, pero que no es legal que se tengan que hacer bloqueos, en las diferentes vías y en las calles de las ciudades, porque se está vulnerando la libre movilidad de las personas, el derecho al trabajo, el derecho a tener servicios médicos y a la circulación de los alimentos.

Como constancia de los acuerdos, se firmó un documento entre el Gobierno Nacional, representado por el Minagricultura, junto a entes territoriales e institucionales, un documento de acuerdos con las delegaciones campesinas, indígenas, sectores juveniles y otros actores sociales de los departamentos de Caquetá, Sur del Meta y Huila.

Minminas dio parte de tranquilidad sobre operación de refinería de Barrancabermeja

Luego de que se informara que en la refinería de Barrancabermeja desde hace más de 48 horas se registraban manifestaciones en sus principales vías de acceso que impedían el normal funcionamiento de la planta y que a su vez ponían en riesgo el suministro de combustibles en el país, el Ministerio de Minas y Energía, este jueves entregó un reporte en el que aseguró que las operaciones de la refinería se encuentran en normalidad.

Así lo confirmó el ministro de la cartera minero – energética, Diego Mesa, quien dijo “quiero informar que la refinería de Barrancabermeja de Ecopetrol, está operando en condiciones de normalidad con un cargue de más de 200 mil barriles día, que es consistente con la demanda actual del país”.

Sin embargo, el ministro Mesa, rechazó los bloqueos en las vías de acceso a la refinería, allí dijo “quiero rechazar y condenar contundentemente los bloqueos a las vías de acceso por parte de unas personas al complejo de la refinería de Barranca, estos bloqueos no son protesta, atentan contra los derechos fundamentales de los ciudadanos como es el derecho al empleo y al derecho al abastecimiento seguro de un servicio esencial como es el de los combustibles líquidos”.

Al indagar directamente con la refinería, se informó que los bloqueos se mantienen pero que luego de algunas conversaciones se pudo realizar los respectivos cambios de turno para mantener la operación.

Por su parte la Unión Sindical Obrera, USO, la cual apoya las manifestaciones, aseguró que la decisión de unirse al paro nacional se dio en el libre derecho de los trabajadores de la refinería de protestar, esperando que el Ministerio Minas y Energía haga presencia en las instalaciones.