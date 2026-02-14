Amanezca bien informado con La W este 28 de junio. Foto: Getty Images / DM MRKU( Thot )

La revelación del retrato hablado de los presuntos responsables de atentado al presidente Iván Duque y la llegada de un millón novecientas mil vacunas Sinovac son algunas de las noticias de este lunes 28 de junio.

En W Radio hemos preparado para usted un resumen de los hechos más importantes, para que comience el día bien informado:

Revelan retrato hablado de presuntos responsables de atentado al presidente Duque

El pasado viernes 27 de junio, desde un punto ubicado a 1,2 kilómetros de la pista del aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta, se produjeron una serie de disparos que impactaron el helicóptero en el que viajaba el presidente Iván Duque, junto con los ministros del Interior y de Defensa, además de otros dignatarios.

En desarrollo de las investigaciones para esclarecer las circunstancias y los responsables de estos hechos, el ministro de Defensa, Diego Molano, junto a la cúpula militar, revelaron dos retratos hablados de los presuntos responsables del ataque.

Según informaron las autoridades, los retratos hablados fueron elaborados a partir de técnicas judiciales que hacen parte del trabajo metodológico desarrollado por parte de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional. En la misma línea, el ministro Molano reveló que el ataque habría sido perpetrado por una alianza criminal entre el frente urbano del ELN y las disidencias de las Farc.

Ofrecen $3.000 millones de recompensa por atentado al presidente Iván Duque

El pasado viernes 25 de junio, la aeronave tipo Black Hawk en la que viajaban el presidente Iván Duque y su comitiva fue impactado en seis oportunidades cuando se acercaba a su aterrizaje en el aeropuerto Camilo Daza, en la ciudad de Cúcuta.

En la aeronave, acompañaban al presidente el ministro de Defensa, Diego Molano, el ministro del Interior, Daniel Palacios, el gobernador de Norte de Santander, Silverio Serrano y el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, entre otros dignatarios.

Por esa razón, se realizó en Cúcuta hasta altas horas de la noche un Consejo de Seguridad liderado por el ministro de Defensa, Diego Molano. Del evento también hicieron parte el ministro del Interior, Daniel Palacios, el comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro; el comandante de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), general Ramsés Rueda y el director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas.

Colombia recibió un millón novecientas mil vacunas Sinovac

El pasado sábado 26 de junio, Colombia recibió 1900.000 dosis de vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica china Sinovac.

Según el ministro de Salud, Fernando Ruiz, 400.000 de estas dosis hacen parte de los biológicos adquiridos por el sector privado, mediante la figura de convenio, para vacunar a sus empleados.

Así, el 1’500.000 de vacunas restantes ingresa al Plan Nacional de Vacunación, destinado a inmunizar a más de 35 millones de colombianos. Con la llegada de estas vacunas, Colombia ya completa 22’771.994 dosis recibidas en 46 envíos para el Plan Nacional de Vacunación.

Contagios no ceden en Colombia: se registran 32.376 nuevos casos

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 4.158.716 casos de COVID-19, con 32.376 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 104.678, con 664 personas que perdieron la vida por culpa del virus.

La cifra de recuperados de este domingo alcanza los 24.970 para un total de 3.854.457 colombianos que se han recuperado de esta enfermedad.

Se procesaron 99.305 pruebas (PCR: 54.047 y Antígenos: 45.258). Además, el Ministerio de Salud informó que en el país hay 187.395 casos activos

Bogotá volvió a sumar en esta jornada la mayor cantidad de contagios, aunque con un ligero descenso respecto a días anteriores, y 7.087 casos se produjeron en la capital, seguida de Antioquia (3.855), Cundinamarca (2.752), Santander (2.146), Valle del Cauca (2.011) y Córdoba (1.585).

Así, Bogotá sigue acumulando la mayor cantidad de casos desde el inicio de la pandemia, 1.225.804, seguida de Antioquia (633.973), Valle del Cauca (321.651), Atlántico (289.464) y Cundinamarca (218.026).

Petro pierde puntos, pero sigue liderando cómodamente la carrera a la Presidencia

El senador Gustavo Petro, de Colombia Humana, sigue picando en punta en la carrera hacia la Presidencia de la República en el 2022.

Así lo demuestra una encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) para la revista Semana en la que, pese a perder cuatro puntos, el exalcalde de Bogotá alcanzó un 21% de intención de voto, superando al exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo quien obtuvo un 6% y el exsenador Juan Manuel Galán, que cierra el podio con un 5%.

El exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, ocupa un cuarto puesto en la encuesta con 4% de intención de voto con 3%, seguido por Alejandro Char con 3%, Germán Vargas Lleras con 2%, Alejandro Gaviria con 2% y Juan Carlos Echeverry con 0%.

Un 26% de los encuestados manifestaron que votarán en blanco, mientras el 24% dijo que no votaría por ninguno de los candidatos consultados.

EE.UU. reporta importante crecimiento de cultivos ilícitos de coca en Colombia

La Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP) dio a conocer este viernes los resultados de las estimaciones anuales del Gobierno de los Estados Unidos que miden el cultivo de coca y la producción potencial de cocaína.

En el capítulo de Colombia, las cifras de cultivo de coca y producción de cocaína alcanzaron un récord de 245.000 hectáreas y 1.010 toneladas métricas, respectivamente.

“Estas tendencias muestran la necesidad de aumentar los enfoques holísticos que combinen el desarrollo económico, una mayor presencia gubernamental y la seguridad ciudadana, la interdicción y la erradicación en áreas rurales clave para reducir la producción de cocaína de manera sostenible y construir la paz en las zonas afectadas por conflictos”.

Además de los esfuerzos para aumentar la seguridad pública y las oportunidades económicas, el Gobierno colombiano informó de un récord de 130.000 hectáreas de erradicación manual y casi 580 toneladas métricas de cocaína y base de cocaína incautadas en 2020. Se enfrentaron a varios obstáculos durante ese tiempo que afectaron sus esfuerzos generales para reducir el cultivo de coca, incluido el aumento de la violencia en las zonas rurales y las altas tasas de COVID-19.

La historia no se puede seguir construyendo con sangre: víctimas de secuestro

En el llamado "encuentro por la verdad, vivos, libres y en paz" adelantado por la Comisión de la Verdad en el Valle del Cauca, víctimas y familias de secuestrados por las Farc contaron sus vivencias en relación con ese flagelo perpetrado por la extinta guerrilla en ese departamento.

Una de las víctimas que intervino fue Gloria Narváez, hermana del diputado Juan Carlos Narváez quien fue uno de los asambleístas secuestrados y ultimados en cautiverio por las Farc. Allí recitó uno de los poemas que su madre construyó para su hermano Juan Carlos, con el anhelo de un reencuentro que nunca fue.

Otro de los casos sobre los que las víctimas entregaron su testimonio fue el secuestro masivo en la iglesia La María en Cali (1999) y perpetrado por el Eln. Allí los afectados contaron las crueldades que tuvieron que afrontar y le hicieron un llamado a ese grupo armado ilegal para que se sienten a dialogar.

"Sueño con que así como en La María resolvimos nuestros desacuerdos a través del diálogo y de la aceptación en la diferencia, Colombia haga lo mismo. En este Encuentro por la Verdad el gran ausente es el ELN. Tengo fe y estoy convencida de que nos están escuchando", manifestó Isabella Vernaza, una de las afectadas por ese secuestro.

Precisamente en relación con el Eln, desde la arquidiócesis de Cali exhortaron a ese grupo armado ilegal a terminar con esa práctica criminal. "Estos testimonios cambian las posiciones a cualquiera. Y lo motivan a uno a luchar para que en Colombia no se den más secuestros. Me uno al llamado que ha hecho el padre Francisco de Roux al ELN: no más secuestros”.

Durante su intervención el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, agradeció la "grandeza" de las víctimas por revivir sus padecimientos.

Policía hizo oficial la captura de alias ‘Memo Fantasma’

El pasado 26 de junio, la Policía Nacional informó sobre la legalización de captura del señalado narcotraficante Guillermo León Acevedo Giraldo, alias ‘Memo Fantasma’, así como de Margoth de Jesús Giraldo Ramírez, su madre y Enriqueta Ramírez, su abuela.

En el marco del balance de los allanamientos realizados en medio de la captura de Acevedo Giraldo, la Policía reveló que la investigación los condujo departamento de Córdoba, donde se encuentran algunos de sus principales socios: “Aunque estaba radicado en España, regresó a Colombia, donde se dedicó a dirigir sus empresas desde las ciudades de Medellín y Bogotá, manteniendo un alto nivel de vida en Chapinero Alto”.

Sobre la captura de este señalado delincuente, las autoridades manifestaron: “Su identidad e importancia aparecen al ser señalado por excabecillas de las AUC extraditados a Estados Unidos como cabecilla financiero de alias 'Macaco', en el Bloque Central Bolívar y miembro del ‘estado mayor’ de esta organización criminal”.

Cabe recordar que ‘Memo Fantasma’ es señalado por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir agravado y lavado de activos agravado.

Colombia superó las 170 víctimas en masacres en lo que va del 2021: Indepaz

Con la masacre ocurrida en San Vicente del Caguán (Caquetá) este domingo donde murieron 5 personas, el país alcanzó los 45 hechos criminales bajo esa esa característica ocurridos en el país en lo que va del 2021 y el número de víctimas llegó a 172.

De acuerdo con las estadísticas de esa plataforma de derechos humanos, el país supera por 12 masacres el registro que hasta esta fecha ostentaba el país en el 2020, donde se contabilizaban 33 crímenes de ese tipo.

Según Indepaz, el departamento con mayor número de masacres en lo que va del 2021 es Antioquia con 9 registros seguido por el Cauca con 8 asesinatos múltiples, en tercer lugar se ubica el Valle del Cauca con 7 masacres.

En relación con la cantidad de muertos los dos departamentos que lideran el listado son el Valle del Cauca y Antioquia con 32 fallecidos, seguidos por el Cauca con 28 registros.

Asesinan a cinco personas en zona rural de San Vicente del Caguán, Caquetá

En la tarde de este sábado, 26 de junio, cinco personas fueron asesinados en zona rural de San Vicente del Caguán, en el departamento de Caquetá.

Se trata de cinco hombres, quienes fueron masacrados en la vereda La Sierra, entre La Machaca y la Sombra, por hombres fuertemente armados.

Julián Perdomo Losada, alcalde de San Vicente, confirmó la masacre de estas personas, todas de sexo masculino, y rechazó el accionar violento que tiene conmocionada a toda la comunidad.

En la vereda La Sierra, que está ubicada a una hora y media de San Vicente, antigua zona de diálogos, se registró una masacre. Allí asesinaron vilmente a cinco campesinos, como alcalde rechazo contundentemente este hecho”, señaló el mandatario local.

"Nosotros le apostamos a la paz, a la reconciliación, y estos actos generan incertidumbre, generan temor y rechazo total en nuestra comunidad”, concluyó.

Una comisión de la comunidad se desplazó a la zona para hacer la verificación de los hechos. Por ahora, no hay un pronunciamiento de las autoridades judiciales. Sin embargo, una comisión de la comunidad confirmó el hallazgo de los cuerpos.

Asesinan a una excombatiente de las Farc y a otra mujer en Cauca

Una excombatiente de las Farc y otra mujer fueron asesinadas con disparos en hechos ocurridos en la vereda El Palmar, corregimiento de Timba, jurisdicción del municipio de Buenos Aires, en el norte del Cauca.

Una de las fallecidas es Norelia Trompeta Hachacue de 25 años de edad, integrante del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, ETCR, de La Elvira. La otra víctima fue identificada como Yesicca Rodríguez Lozano de 25 años.

Organismos judiciales reportaron que las ciudadanas fueron atacadas con disparos en la cabeza y sus cuerpos fueron recogidos por personal de una funeraria. Los cadáveres fueron trasladados hasta Santander de Quilichao para las diligencias de inspección.

Luis Fernando Pantoja, consejero de Derechos Humanos del Partido Comunes en Cauca, dijo que Norelia hizo parte de la estructura Miller Perdomo y recientemente se había graduado de su bachillerato.

“Es una excombatiente que de verdad llevaba su proceso con toda la ilusión y compromiso, y lamentablemente la asesinan”.

Tres policías fueron asesinados en Pailitas, Cesar

Este sábado 26 de junio, hombres armados llegaron en motocicleta al establecimiento Piscina y Estadero Laura Sofía, en el barrio 9 de Abril del municipio de Pailitas, dispararon de manera indiscriminada y asesinaron a tres policías que estaban de descanso. Los tres uniformados estaban adscritos a la Estación de Policía Pailitas del Distrito 4 de Curumaní.

Los policías asesinados fueron identificados como Jader Javier Martínez López, de 30 años de edad y con 12 años en la Institución; Hernando Rafael Mercado Figueroa, de 37 años de edad y con 15 años de servicio, y Leonardo Badillo Hernández, de 38 y con 18 años en la Institución.

En el ataque también resultó herida la esposa de uno de los uniformados, que tiene un embarazo con 34 semanas de gestación. La mujer fue trasladada de inmediato al hospital de Chiriguaná.

Fue capturado presunto responsable de fraude a una iglesia en Estados Unidos

Fue detenido el ciudadano estadounidense Nathan Allen Webb, quien es requerido por las autoridades de su país como presunto responsable del delito de estafa por medios electrónicos. Al parecer, defraudó a una iglesia católica del estado de Texas, mediante transferencias no autorizadas que habrían superado los 250.000 dólares.

Esta persona fue localizada por unidades de la DIJIN de la Policía Nacional en Pereira (Risaralda), en cumplimiento de una notificación roja de Interpol.

De acuerdo con el requerimiento internacional, entre agosto de 2019 y marzo de 2021, Allen Webb trabajó en el Departamento de Finanzas de la Catedral de Cristo Rey en Lubbock (Texas). Durante este tiempo administró los fondos del templo y tuvo acceso a las cuentas bancarias, situación que habría aprovechado para desviar recursos a través de diferentes sistemas de pago en línea.

Parte de los dineros, supuestamente, terminaron en las cuentas personales del ciudadano estadounidense. Los reportes en su contra indican que algunas de las transacciones digitales realizadas este año, al parecer, las hizo desde Colombia.

Murió un motociclista por cable atravesado en el Portal de Las Américas en Bogotá

Christian Camilo Vélez, ingeniero civil de la Universidad Minuto de Dios, iba camino a su casa cuando cayó de su moto por un cable atravesado mientras transitaba por la avenida Ciudad de Cali, a la altura del Portal Las Américas de Transmilenio.

La Policía Metropolitana de Bogotá explicó que en “una acción mezquina y despreciable creada con dolo para atentar contra nuestros policías” murió el joven de 27 años que transitaba de camino a su casa.

La Personería de Bogotá explicó que el accidente ocurrió a causa de unos cables instalados en la vía por personas que bloqueaban el sector, lo que causó que la víctima cayera instantáneamente de su vehículo.

Se prohíben protestas en dos sitios de Bogotá tras muerte de motociclista

La noche del 25 de junio, Camilo Vélez perdió el control de su motocicleta en inmediaciones del Portal de las Américas cuando impactó contra un cable tensionado que le ocasionó la muerte, informaron las autoridades.

Sobre los recientes hechos, López manifestó que: “He dado instrucciones a las Secretaría de Seguridad, y la Policía Metropolitana para que se suspenda cualquier actividad de aglomeración en los portales de Suba y las Américas”. La mandataria distrital agregó que “tampoco se permitirá que las aglomeraciones y concentraciones se trasladen a otros puntos de la ciudad”.

Claudia López expresó su completo rechazo por los hechos violentos registrados en medio de las jornadas de protesta: “No vamos a permitir que las manifestaciones y actividades culturales y comunitarias terminen tomadas por violentos, por vándalos y por criminales, que lo que quieren es confrontación y no concertación”, sostuvo.

Denuncian irregularidades en terna para elección de alcaldes locales en Bogotá

W Fin de Semana conoció que se han venido presentando algunas inconsistencias en la elección de alcaldes locales en Bogotá, en particular con la terna de la localidad de Antonio Nariño.

A este cargo se presentaron tres mujeres, quienes son: Sandra Milena Jiménez, Mercy Parra Rojas y Mónica Alejandra Díaz. Sin embargo, según las denuncias conocidas por este medio, Díaz pertenece a las corrientes de Camilo Romero, exgobernador de Nariño y a quien, según concejales, le quitaron la cuota política de la Alcaldía de Teusaquillo. Sin embargo, hoy estaría buscando acceder al cargo desde otra zona de la ciudad.

Llama la atención que Díaz presenta como certificación de arraigo de la localidad un documento de la Mesa Local Indígena, donde dictaba charlas. Sin embargo, según se pudo constatar, el sitio donde se realizaban estas charlas es en realidad una farmacia y un lugar de recargas telefónicas. Además, la certificación data de junio del 2019, una fecha que no alcanza para darle validez a su tiempo de arraigo en la localidad para llegar a este cargo.

Respecto a Mercy Parra Rojas, otra de las aspirantes al cargo, ha presentado una certificación de Cámara de Comercio de una empresa constituida el 19 de marzo del 2019. Sin embargo, el documento demuestra experiencia que la acredita en la compañía desde antes de haber sido constituida legalmente.

Sobre la última ternada, Sandra Milena Jiménez, pese a que ella dice ser magíster en Gobierno y Políticas Públicas, no aparece ni su título ni su acta de grado en la carpeta presentada para su proceso oficial. Lo anterior se suma a un aparente curso en China, del cual no se aclara su veracidad.

Frente a estas posibles inconsistencias, la Secretaría de Gobierno de Bogotá, quien evalúa cada hoja de vida, podría devolver la terna de esta localidad para que se evalúen otras aspirantes que cumplan los requisitos y no presenten manto de duda para aspirar a la cabeza de la localidad.

Falleció Jhon Mario Ramírez, exjugador e ídolo de Millonarios

El fútbol colombiano se encuentra de luto. El exjugador Jhon Mario Ramírez falleció este sábado 26 de junio debido a complicaciones de salud por el COVID-19. Hace algunas semanas, el que venía siendo director técnico de Patriotas se contagió en Tunja y estaba hospitalizado por esta enfermedad.

El bogotano nació en el barrio Cazucá de la localidad de Ciudad Bolívar, donde forjó un gran talento para jugar al fútbol y rápidamente fue fichado por Millonarios. Allí hizo su proceso de divisiones menores hasta que debutó en 1992, para convertirse en un jugador e ídolo muy destacado del club en los años 90.

También tuvo una gran carrera en el fútbol colombiano pasando por varios equipos del rentado local como Independiente Medellín, Deportivo Cali, Deportes Tolima, Quindío, Atlético Bucaramanga, Independiente Santa fe, Pereira y Boyacá Chicó.

Ofrecen recompensa de hasta $10 millones por información de mujer desmembrada

La mujer que aproximadamente tenía 40 años de edad, al parecer, es de Venezuela y ya las autoridades la identificaron, sin embargo, aún no dan su nombre por las investigaciones que están avanzando.

Tras este hallazgo del cuerpo desmembrado en la quebrada La Iglesia, en Girón, la Policía del área metropolitana de Bucaramanga decidió ofrecer una recompensa de hasta 10 millones de pesos a quien dé información de este macabro hecho que ha conmocionado a la ciudadanía.

El coronel Luís Quintero, subcomandante de la Policía, dijo que se ha podido verificar que la femenina tenía condiciones de violencia antes de ser arrojada al afluente.

Alcaldía de Popayán pidió aclarar fallo que la obliga a pagar millonaria multa

El alcalde de Popayán, Juan Carlos López Castrillón, informó que solicitaron al Consejo de Estado que se aclaren varios aspectos en el fallo que condenó al municipio a pagar más de 72.000 millones de pesos a Los Hermanos Solarte.

Se trata de un litigio que inició hacia el año 1993, cuando se firmó un contrato para adelantar obras relacionadas con anillos viales en el norte y el sur de la ciudad, así como el mantenimiento de la infraestructura.

Dicho pacto terminó en demandas y pleitos jurídicos que después de 28 años fueron resueltos, cuando en el 2019, un fallo de un tribunal de arbitramento al que acudieron la firma de ingenieros y el municipio fijó la millonaria sanción.