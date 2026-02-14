Amanezca bien informado con La W este 28 de abril. Foto: Getty Images / ON AIR( Thot )

La orden del Tribunal de Cundinamarca de suspender las protestas y la solicitud de Colombia para ser beneficiaria del excedente de vacunas de Estados Unidos son algunas de las noticias de este miércoles 28 de abril.

En W Radio hemos preparado para usted un resumen de los hechos más importantes, para que comience el día bien informado:

Las aglomeraciones que tengamos hoy serán las UCI que solicitaremos en dos semanas: Duque

El presidente Iván Duque se pronunció sobre el paro convocado para este miércoles 28 de abril en distintas ciudades del país.

Pese a que el mandatario reconoció el derecho de los colombianos a manifestarse pacíficamente, recordó que el país está viviendo un momento difícil en materia de salud.

“Las aglomeraciones que tengamos hoy serán las unidades de cuidado intensivo que estaremos solicitando dos semanas adelante. Por eso, la reflexión es entender que si bien se respeta ese derecho constitucional es un deber proteger la vida, que es un derecho sagrado; proteger la salud, proteger a quienes están salvando vidas en las clínicas de nuestro país”, advirtió durante la firma del convenio de vías terciarias y del contrato de obra de interventoría del corredor Santa Lucía – Moñitos.

A propósito, señaló que en esta compleja situación que atraviesa el mundo se necesitan más propuestas y que “no es solamente expresando lo que no nos gusta como salimos adelante”.

Además, ratificó que el deber del país es seguir protegiendo a los más vulnerables y estabilizar las finanzas públicas, por lo que invitó a los congresistas a hacer un gran consenso y construir un diálogo en torno a la reforma tributaria.

“En donde busquemos los aportes de todos, donde encontremos las mejores herramientas para tener ingresos y proteger al vulnerable, pero al mismo tiempo recogiendo propuestas interesantes que hemos visto de los distintos partidos y líderes en el Congreso”, aseguró.

Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordena suspender las marchas del 28 de abril

La corporación restringe manifestaciones del 28 de abril hasta que en el país exista inmunidad de rebaño.

La alta corporación ordena a las autoridades nacionales y locales acatar esta medida cautelar y derogar de inmediato los permisos otorgados para las protestas.

"Decretar de manera oficiosa como medida cautelar provisional el aplazamiento de las manifestaciones a llevarse a cabo el día de mañana veintiocho (28) de abril de y primero (1º) de mayo de 2021 hasta tanto se implemente un protocolo de bioseguridad o se alcance la inmunidad de rebaño con la vacunación contra la pandemia COVID-19 y sus mutaciones que garantice a los manifestantes como a los terceros de que se da cuenta en esta providencia los derechos fundamentales a la salud, la vida y la salubridad pública de tal manera que los tutelantes y manifestantes como las autoridades accionadas salvaguarden en especial los derechos de los niños, de las personas de la tercera edad, de sus familias y de los médicos que segundo a segundo están exponiendo su vida en las UCI de los hospitales y clínicas para proteger la vida de los infectados por el referido virus", se lee en el fallo.

"Ordenar al presidente de la República, al ministro de Salud, a la alcaldesa mayor de Bogotá, a los alcaldes de las diferentes ciudades de Colombia y a los gobernadores de departamento que de manera inmediata a la notificación de esta providencia procedan a informar y darle publicidad en los medios de comunicación más expeditos con el fin de que los manifestantes se abstengan de realizar el día de mañana 28 de abril como el 1º de mayo manifestaciones púbicas en las diferentes vías del territorio nacional."

Alcaldía de Bogotá no disolverá eventuales protestas este 28 de abril

Tras la decisión del Tribunal de Cundinamarca de prohibir las protestas de este 28 de abril, la Alcaldía de Bogotá aclara que ante eventuales manifestaciones no puede hacer nada distinto a emplear los protocolos de siempre: intervención de gestores de convivencia y presencia de fuerza disponible de la Policía.

En ese sentido, es claro que el Distrito no disolverá las protestas en caso de que se presenten y el Esmad seguirá siendo el último recurso para casos extremos.

La Alcaldía de Bogotá hizo la publicación del fallo como se ordena, pero asegura que la prohibición va dirigida a convocantes al paro y a manifestantes.

Además, en su decisión la juez Nelly Villamizar ordena revocar los permisos otorgados para las movilizaciones. Sin embargo, no hay ningún permiso que revocar pues no se requiere de autorización por parte de la Alcaldía para que les haga uso del derecho a la protesta.

No obstante, el llamado que ha reiterado el Distrito es a evitar las aglomeraciones por el riesgo de contagio de COVID 19, teniendo en cuenta que la ocupación de las UCI en la capital del país ya supera el 90 %.

Colombia registra 17.578 nuevos casos de COVID-19; cifra de fallecidos alcanza los 72.235

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 2.804.881 casos de COVID-19, con 17.578 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 72.235, con 436 personas que perdieron la vida en las últimas horas.

Los recuperados ya son 2.616.821. Se procesaron 74.514 pruebas (PCR: 42.821 y Antígenos: 31.693).

En las últimas horas, Colombia aplicó 83.885 dosis de la vacuna contra el COVID-19. En total, el país ya aplicó 4.535.151 vacunas, de las cuales el 31,8% corresponde a segundas dosis.

Colombia pidió ser beneficiaria del excedente de vacunas COVID-19 de Estados Unidos

W Radio conoció en primicia la carta que el ministro de Salud, Fernando Ruiz, le envió el 7 de septiembre del año 2020 al secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, Alex Azar, para que Colombia fuera incluida en la lista de países prioritarios que podrían recibir parte del excedente de vacunas y medicamentos contra COVID-19 fabricados en Estados Unidos o adquiridos.

“En cuanto a la pandemia de COVID 19, nos gustaría comunicarles que el Gobierno de Colombia está interesado en ser incluido en la lista de países prioritarios que podrían recibir parte del excedente de vacunas y medicamentos contra COVID-19 fabricados en Estados Unidos o adquiridos por su país”, cita la carta.

Finalmente, el ministro agradeció al Gobierno de los Estados Unidos por todos los esfuerzos y apoyo brindado al pueblo colombiano. “Nos mantendremos muy atentos para conocer los pasos a seguir en este proceso, y agradecer enormemente su apoyo al pueblo colombiano, así como todos los esfuerzos para ayudar a nuestro país en la lucha contra el COVID-19.”

Según le informaron fuentes oficiales a W Radio, Colombia aún no ha recibido respuesta formal del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.

Ya llegó a Colombia el millón de dosis de la vacuna de Sinovac

El presidente Iván Duque confirmó la llegada de un millón de dosis de la vacuna de la farmacéutica Sinovac, en un avión procedente de Miami.

Con este nuevo cargamento, Colombia completa 7’527.184 dosis con las cuales se busca avanzar hacia la meta de inmunizar a 35,2 millones de personas.

Según el ministro de Salud, Fernando Ruiz, las dosis empezarán a ser distribuidas a partir de este miércoles 28 de abril.

“Ya con la llegada de este millón de vacunas empieza una dispersión y las personas que estaban pendientes de sus citas estarán recibiendo, en los próximos días, no solamente su reagendamienro sino que vamos a agilizar ese proceso”, dijo el mandatario.

Finalmente, señaló que el propósito es que no se vuelvan a presentar incidentes con las segundas dosis y reiteró que los reagendamientos no generan una pérdida de la efectividad de las vacunas.

Intereses políticos quieren generar percepción negativa sobre vacunación en el país: DAPRE

Luego de que se conociera la resolución del Ministerio de Salud que permite la importación de vacunas contra el COVID-19 por parte de privados, han sido varios inconvenientes que han enfrentado los empresarios. En primer lugar, las principales farmacéuticas que tienen autorización en Colombia ya anunciaron que no tendrán oferta para privados y segundo, a las compañías se les ha dificultado la negociación de vacunas por los montos que están pidiendo las farmacéuticas, ya que no es lo mismo comprar cinco mil dosis, a comprar cinco millones de dosis de vacunas; ante estos inconvenientes el director del Dapre, Víctor Muñoz, propuso la creación de un fondo común entre los privados.

“Es una práctica recomendable donde establezcan un fondo común, revisen cuál es la capacidad real de compra, y esto facilitaría de una manera muy importante cómo es la negociación. Hace poco teníamos una conversación con un par de gremios y lo que les decíamos es: en la medida en que ustedes establezcan el monto y el volumen, esto facilitará también el cronograma, porque un proceso de negociación puede tomar entre dos y tres semanas y de igual forma la importación.”

Adicionalmente, Muñoz señaló que por intereses políticos varías personas y grupos “han tratado de generar la percepción de que no hay vacunas y que Colombia no avanza a la velocidad necesaria en el proceso de vacunación”, lo que el funcionario desmiente argumentando que a la semana Colombia está vacunando más de 600 mil personas y el país ya tiene más de 6 millones de vacunas.

"Estamos aquí para buscar consensos y sacar la mejor reforma posible": Minhacienda

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, argumentó ante las Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso la necesidad de aumentar los ingresos del Estado y por qué es urgente hacerlo ahora. Con ello, inició formalmente el trámite del proyecto de reforma tributaria en el legislativo.

Insistió en que es indispensable que se haga un ajuste fiscal porque este año el déficit sería de 8,6% del PIB, lo que representaría un aumento de 0,8 puntos porcentuales comparado con 2020.lo que se traduce en una necesidad de financiamiento 22% superior a la del año pasado.

"Hemos tenidos respuestas constructivas y propositivas. La idea de fondo es que nosotros estamos aquí para buscar consensos, para sentarnos a trabajar y para sacar la mejor reforma que sea posible dentro del ámbito del debate democrático", dijo el ministro.

Manifestó que 2021 ha sido un año en el que ha sido recurrente la necesidad de estar pidiendo plata prestada en los mercados financieros para cubrir los faltantes. "Vamos a tener un incremento en el endeudamiento del país que es preocupante y que requiere hacerle frente con medidas de política pública".

En cuanto a la urgencia del proyecto, aseguró que hay programas sociales cuya vigencia está expirando, por lo que no se podría seguir con los pagos del PAEF (Programa de Apoyo al Empleo Formal) y del Ingreso Solidario.

Asimismo, Carrasquilla resaltó que "no tenemos una improvisación en este proyecto. Hemos estudiado, consultado, discutido". Y agregó que “no hemos tenido el tiempo necesario para procesar, estimar y llevar a la mesa las alternativas con todos los números y detalles, pero estamos trabajando muy duro en tener eso para iniciar esa búsqueda del consenso”.

Se escucha a Minhacienda la voluntad de armar consensos: congresista de Cambio Radical

El 20 de abril, la bancada de senadores y representantes a la Cámara de Cambio Radical anunciaron que se opondrían a la Reforma Tributaria presentada por el Gobierno, cerrando la posibilidad a un acuerdo político.

Sin embargo, una declaración del presidente de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, Néstor Leonardo Rico, prendió las alarmas de un sector de la bancada.

Al término de la presentación de la reforma por parte del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, Rico mencionó la necesidad de un consenso sobre el camino tributario del país.

"Se le escucha (al ministro de Hacienda) la voluntad de comenzar a armar consensos, los cuales necesita el país y queremos verlos con una realidad objetiva", aseguró.

Fuentes de Cambio Radical le habían manifestado a La W que cualquier incumplimiento a la decisión de la bancada llevaría a sanciones, como la pérdida de la voz y el voto en el Congreso.

Partido Liberal se opone a la reforma tributaria y no negociará una contrarreforma

La bancada de senadores y representantes del Partido Liberal tomó la decisión de acoger la posición del expresidente César Gaviria y rechazar la reforma tributaria presentada por el Gobierno.

El partido tampoco apoyará otras reformas fiscales durante la crisis de la pandemia, lo que cierra la posibilidad de cualquier acuerdo en la ponencia, como lo propuso el Gobierno y el expresidente Álvaro Uribe.

Durante la reunión de bancada, Gaviria envió duros dardos al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla a quien responsabilizó de la difícil situación que vive hoy el país.

"Hay que cuidarse del ministro Carrasquilla. Resultó más peligroso que la pandemia", les dijo el expresidente a los congresistas.

La oposición y Cambio Radical también se han opuesto a tramitar una reforma tributaria, lo que complica el futuro de la iniciativa del Gobierno Nacional.

Aerolíneas piden al Gobierno claridad sobre la entidad que debe vigilar sus contratos

La Superintendencia de Transporte recientemente anunció la apertura de investigación contra 26 aerolíneas en Colombia por presuntamente incluir cláusulas perjudiciales para los usuarios en sus contratos. Ante el escenario, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, IATA, por sus siglas en inglés, respondió a esta movida del ente de control y vigilancia, asegurando que recibió el anuncio con sorpresa, debido a que desde su punto de vista la Aeronáutica Civil es la entidad competente para revisar dichos contratos.

Seguido a esto, IATA hizo algunas aclaraciones sobre los contratos que se generan entre aerolíneas:

En las investigaciones administrativas adelantadas, se evidencia una ausencia de competencia para investigar y un desconocimiento de las normas aplicables a este tipo de contratos, generando inseguridad jurídica y afectación a la confianza legítima de los vigilados frente a los entes del Estado.

Los contratos de transporte aéreo son instrumentos globales basados en disposiciones legales establecidas en normas nacionales e internacionales, tales como el Código de Comercio, los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia y el Convenio de Montreal.

Los contratos de todas las aerolíneas que operan en Colombia reciben la autorización de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, entidad facultada para este fin, de acuerdo con el artículo 1875 del Código de Comercio y los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC 3.10.6).

La Autoridad Aeronáutica de Colombia ha realizado en el pasado la revisión y aprobación de los contratos de transporte aéreo, que es una obligación para operar en el país.

Se reiteró el total compromiso de todas las aerolíneas asociadas a IATA de proteger los derechos de los usuarios, y de trabajar proactivamente con las autoridades para cumplir con este objetivo, que es crucial para nuestra actividad.

JEP investigará a teniente procesado por abuso sexual de dos indígenas en La Guajira

La Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) dejó en firme la decisión de investigar al teniente (r) del Ejército Juan Carlos Galvis, procesado por presuntamente haber permitido que sus hombres abusaran sexualmente de dos mujeres indígenas en un operativo donde buscaban en una ranchería de Albania (Guajira) a miembros de las Farc u otros grupos armados ilegales.

De acuerdo con la investigación, cuando llegaron al lugar los militares y varias personas que estaban allí intercambiaron disparos, tres indígenas que estaban armados murieron y debido a la fuga de otros, encerraron en un corral a las personas que estaban en el lugar para presionarlos con el fin de que les dieran información. Además, dos mujeres denunciaron abusos sexuales donde como fin les advirtieron que las iban a "violar" si no hablaban.

"Los soldados me jalaron y dijeron, ella es la que sabe porque ella es la que estaba en este lugar, la cogieron y la llevaron a la parte de atrás de la casa, allí estuve todo el tiempo (...) me amenazó varias veces, me apuntó con el arma para que les dijera para dónde había tomado la persona, estuve amenazada todo el tiempo, me golpeó, me quitó la ropa, intentó bajarme los pantis", indicó una de las víctimas.

Aunque la Procuraduría solicitó que la JEP desistiera de su competencia al igual que lo había pedido el compareciente (considerando que esos hechos no tenían relación con el conflicto), los magistrados concluyeron que no solo se vulneraron los derechos de personas protegidas, sino que se cometieron actos sexuales, lo cual es de importancia para el esclarecimiento del conflicto.

"Estos criterios deben ser considerados por el juez transicional para no pasar por alto las diversas aristas de la violencia sexual que puedan mostrar una posible relación con el conflicto", se lee en la decisión.

Los magistrados además ordenaron realizar una audiencia en la que se defina la ruta a seguir, debido a que el militar (r) ha insistido en que es inocente y que no desea obtener beneficios del tribunal especial.

El caso también se encuentra en estudio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instancia internacional en la que fue admitido.

Procuraduría pidió condena contra rectora del colegio de Sergio Urrego

Durante el juicio por discriminación y actos de homofobia contra el joven Sergio Urrego, que llevó a su suicidio en 2014, la Procuraduría pidió condena contra la exrectora del colegio Gimnasio Castillo Campestre, Amanda Azucena Castillo.

En el juicio contra la exrectora del colegio, el 20 de abril pasado testificó por primera vez tras siete años de los hechos, Danilo Pinzón, expareja de Urrego.

En su testimonio manifestó que los dos mantuvieron una relación sentimental consensuada y fueron víctimas del constante asedio y discriminación por su orientación sexual en la institución educativa.

Incluso, dijo que sus padres fueron chantajeados para denunciar a Sergio por acoso sexual si querían que él continuara estudiando.

El delegado de la Fiscalía también pidió condenar a la mujer contra quien imputó los delitos de actos de racismo o discriminación agravado y falsa denuncia contra persona determinada y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.

Procuraduría inhabilitó por 10 años y seis meses a exalcalde de El Carmen de Bolívar

Por irregularidades en la construcción del acueducto rural del corregimiento de El Hobo, jurisdicción de El Carmen de Bolívar, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad de diez años y seis meses al exalcalde de esa población Francisco José Vega Arrauth, quien estuvo en el cargo entre 2012 y 2015.

En fallo de primera instancia, la Procuraduría Provincial de El Carmen de Bolívar estableció que Vega Arrauth firmó el contrato y autorizó el inició de los trabajos en un predio que no era propiedad del municipio, lo que ocasionó la suspensión de las obras por espacio de dos años, tiempo que tardó la administración en lograr la cesión del terreno.

Según el Ministerio Público, con su actuación el entonces alcalde vulneró el principio de responsabilidad en la contratación estatal, pues la compra del inmueble era un requisito fundamental e indispensable para asegurar la ejecución de los trabajos.

Además, al autorizar el inicio de la construcción en un predio privado, puso en peligro la continuidad de la obra y la prestación de un servicio público, así como de los recursos involucrados en el contrato.

Por esos hechos, la Procuraduría calificó la conducta de Vega Arrauth como una falta gravísima cometida a título de dolo. El fallo de primera instancia puede ser apelado por el disciplinado.

Más de $20 mil millones se invertirán en el Plan Nacional de Renovación de Cacao

El Ministerio de Agricultura informó que durante 2021 se van a inyectar 20.500 millones de pesos al Plan Nacional de Renovación de Cacao, los cuales se dividirán en 7.500 millones de inversión directa y 13.000 millones para subsidiar crédito, todo esto con el fin de renovar al menos 10.000 hectáreas de cacao.

De paso, el jefe de la cartera agropecuaria, Rodolfo Zea, anunció la puesta en marcha de dos programas para los cacaoteros con el apoyo de Fedecacao, explicando también la inversión del dinero anteriormente nombrado “el primero tiene que ver con la renovación de 4.000 hectáreas, con una inversión de 7.500 millones de pesos del Gobierno Nacional. El otro programa es incentivar la renovación con crédito. Para este se destinaron 13.000 millones de pesos, con el fin de subsidiar la tasa de interés, con este subsidio, esperamos llegar a la renovación de 16.000 hectáreas”.

El Gobierno informó que actualmente se viene trabajando en el Plan Nacional de Renovación junto a Fedecacao, que tiene una meta a mediano plazo que sería máximo en cinco años de renovar un total de 70.000 hectáreas improductivas de cacao en Colombia, de las cuales 3.500 corresponden al departamento de Santander.

De acuerdo con las cifras entregadas por el MinAgricultura, Colombia cuenta con 188.000 hectáreas sembradas de cacao, las cuales producen 63.416 toneladas, generando así el sustento de unas 52.000 familias en el territorio nacional.

Operación militar dejó dos muertos y 10 capturados en el norte del Cauca

En una operación militar contra las disidencias de las Farc entre los municipios de Caloto y Corinto, en el norte del Cauca, murieron dos presuntos integrantes de la estructura Dagoberto Ramos Ortiz y otros 10 fueron capturados.

Más de 1.000 uniformados del Ejército, la Policía, la Fuerza Aérea Colombiana y la Fiscalía arribaron a los sectores de El Palo, La Balastrera y El Tierrero, para ejecutar las diligencias por aire y tierra.

El mayor general Álvaro Vicente Pérez Durán, comandante del Comando Conjunto Número 2 del Suroccidente, dijo que entre los capturados se encuentra un hombre conocido con el alias de ‘El Inválido’, quien tenía orden de captura vigente por el delito de extorsión agravada y es el hermano de alias Maicol, segundo cabecilla de la estructura.

Además, se incautaron cerca de 500 kilos de marihuana, 300 kilos de explosivos, tres cohetes de fabricación casera, cinco artefactos explosivos de alto poder, cordón detonante y material de intendencia. Uno de los fallecidos es alias ‘Camisa’, señalado como responsable de múltiples homicidios selectivos en la región.

También, fueron recuperados cinco vehículos que figuraban como hurtados, dos de los cuales estaban acondicionados para realizar acciones terroristas.