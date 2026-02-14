Amanezca bien informado con La W este 27 de abril. Foto: Getty Images / IRONHEART( Thot )

El inicio de la etapa tres del Plan Nacional de Vacunación previsto para finales de mayo y la convocatoria para el paro nacional del 28 de abril en firme son algunas noticias de este martes.

En W Radio hemos preparado para usted un resumen de los hechos más importantes, para que comience el día bien informado:

Fabricante de la Sputnik V no ha pedido autorización para el uso de emergencia en Colombia

En las últimas horas ha circulado una información que advierte que el Invima y el Gobierno Nacional estarían poniendo trabas para que algunas empresas privadas importen la vacuna rusa Sputnik V a Colombia.

Al respecto, el director de Medicamentos del Invima, Guillermo Pérez aseguró que “el Invima se permite informar que a la fecha no ha recibido ninguna solicitud de autorización de uso de emergencia por parte del fabricante o el representante de la vacuna Sputnik V.”

Adicionalmente, Pérez reitera que existen dos mecanismos para ingresar vacunas al país, un mecanismo multilateral, conocido como el mecanismo COVAX avalado por la OMS, y el mecanismo bilateral que le permite al gobierno la negociación directa con el fabricante o su representante.

Finalmente, Pérez fue contundente al decir que el trato que se le dará al laboratorio ruso en caso de que se presente, será el mismo que se le ha dado a Pfizer, Sinovac, AstraZeneca y Janssen.

Duque espera iniciar la etapa tres del Plan Nacional de Vacunación a finales de mayo

El presidente Iván Duque aseguró que el propósito del Gobierno es comenzar la etapa tres de la vacunación a finales de mayo, en la que está priorizada la población de 16 a 59 años con comorbilidades, y profesores de básica y secundaria.

Otra de las metas que se trazó es llegar a los ocho millones de vacunados al 30 de mayo que, según el cronograma del Ministerio de Salud, se trataría de dosis acumuladas.

Y a propósito de la pandemia y de las medidas de contención, el mandatario ratificó que el Día de la Madre se postergará para el 30 de mayo.

“Eso nos permite a nosotros ganar unos días donde no queremos exacerbar la carga del virus dentro de las familias colombianas y que podamos tener una celebración, obviamente con los protocolos de bioseguridad y con todas las precauciones y el distanciamiento, tranquila y en armonía”, dijo.

Finalmente, anunció que este martes 27 de abril llegará al país un millón de vacunas de la farmacéutica Sinovac para completar todas las segundas dosis pendientes.

Según el Dane, más de 70.800 personas han muerto en el país por COVID-19

Según el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, dentro del periodo comprendido entre el 2 de marzo de 2020 y el 11 de abril de 2021, en Colombia han muerto por efectos del COVID-19 exactamente 70.848 personas, de igual forma, se presentaron otros 16.464 decesos por COVID-19 sospechoso, y 8.118 fallecimientos por neumonía e influenza.

Por otro lado, el Dane informó que desde que inició la pandemia en Colombia, la semana 32 de 2020 que hace referencia a agosto 3 al 9, con un total de 2.513 defunciones, y la semana 3 de 2021 que hace referencia a enero 18 al 24 cuando se reportaron 2.486 muertes, son las semanas que registraron los máximos de decesos por COVID-19 confirmado.

El informe también expuso que por sexo, entre el 2 de marzo de 2020 y el 11 de abril de 2021, los hombres concentraron el 63,7% de los fallecimientos confirmados por el nuevo coronavirus, el 56,8% de los casos por COVID-19 sospechosos, y el 56,2% de los decesos por neumonía e influenza.

De igual manera, se informó que en ese mismo periodo, el grupo de población de 85 años y más edad representó las proporciones más altas de fallecimientos por COVID-19 confirmado.

Entre el 2 de marzo del año pasado y el 11 de abril del presente año, las regiones del país donde más muertes por el nuevo coronavirus se registraron, fueron: Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca.

Colombia registra 12.839 nuevos casos de COVID-19; cifra de fallecidos alcanza los 71.799

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 2.787.303 casos de COVID-19, con 12.839 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 71.799, con 448 personas que perdieron la vida en las últimas horas.

Los recuperados ya son 2.602.489. Se procesaron 68.720 pruebas (PCR: 54.582 y Antígenos: 14.138). Del total de muestras realizadas, el 18,6% dio positivo para el virus.

En el Partido Liberal se cocina la idea de pedir la renuncia del ministro de Hacienda

El Partido Liberal se reunirá el 27 de abril para fijar su posición frente a la reforma tributaria que presentó el Gobierno en el Congreso de la República.

Fuentes le aseguraron a La W que en esa reunión el expresidente y director del Partido, César Gaviria le pedirá a los representantes y senadores que hundan el proyecto, si el Gobierno Nacional insiste en no retirarlo.

Esas fuentes también aseguraron que Gaviria estaría pensando en plantearle a su partido la posibilidad de pedir la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien ha liderado el trámite de la iniciativa.

La decisión que tome el liberalismo frente a la Reforma será vinculante para los congresistas, que deberán acatarla, si no quieren ser sancionados.

Gaviria también les ha dicho a los miembros de la bancada que quien apoye el proyecto no tendría aval para aspirar al Congreso en el año 2022.

Congresistas piden al Gobierno transferir $1 billón del sector defensa al sector salud

De acuerdo con el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, Colombia es el cuarto país de las américas que más invierte en su aparato militar.

Por esa razón, 33 congresistas de distintos partidos políticos le enviaron una carta al presidente Iván Duque pidiéndole transferir $1 billón del presupuesto del sector defensa al sector salud para enfrentar el impacto de la pandemia.

"El Gobierno Nacional debe establecer prioridades poniendo por encima la salud de la población", aseguraron los congresistas firmantes.

Los parlamentarios advirtieron que aún no se sabe por cuánto tiempo más tendremos que enfrentar la pandemia, por lo que hicieron un llamado a disponer de todos los recursos posibles para proteger la vida de los ciudadanos.

Paro nacional convocado para el 28 de abril sigue en firme

Las centrales sindicales y obreras del país, en cabeza de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), informaron que el paro nacional convocado para el próximo 28 de abril se mantiene firme, esperando así que la ciudadanía participe en el mismo.

Según Francisco Maltes, presidente de la CUT, hace un año -ya en tiempos de pandemia-, la ciudadanía realizó varias manifestaciones de gran tamaño e importancia en las que no se presentaron nuevos picos del COVID-19. Por ese motivo, considera que luego del próximo 28 de abril la situación no será diferente.

Frente a los protocolos de bioseguridad, las centrales obreras del país pidieron a los ciudadanos que cumplan con el distanciamiento social, uso de tapabocas estricto y lavado de manos con gel antibacterial y alcohol si deciden participar en el paro nacional.

Los sindicatos reiteraron que el paro nacional va en contra del proyecto de reforma tributaria presentado por el Gobierno, contra recientes medidas adoptadas para los trabajadores y mercado laboral poniendo como ejemplo el Piso de Protección Social, al igual que contra la negativa del Gobierno de negociar con el Comité de Paro, varios puntos presentados en un pliego desde hace meses.

Según los mismos convocantes, el paro nacional para ellos será solamente de un día, por lo cual manifestaron que cualquier otra movilización que se presente luego del próximo miércoles no hará parte del mismo.

Finalmente, los sindicatos pidieron a la ciudadanía que cualquier manifestación que decida realizar, ya sea en caravanas vehiculares, caminatas, plantones, manifestaciones vía internet, entre otras, sea manera pacífica.

Piensen primero en la vida de los colombianos y después hagamos las protestas: mininterior

El ministro del Interior, Daniel Palacios, hizo un llamado a la sensatez ante las protestas convocadas para el próximo miércoles. Y aunque aclaró que el Gobierno ha sido un garante de la movilización, invitó a los promotores del paro a pensar primero en la vida de los colombianos y a dejar las protestas para después.

“El miércoles una aglomeración masiva que genere contagios, hay que decirlo de manera clara, puede poner en riesgo la capacidad del sistema de salud que ya está bastante estresado y con una demanda suficientemente alta”, dijo.

Palacios agregó que las medidas de orden público establecidas, como los toques de queda en las diferentes ciudades, seguirán vigentes y deberán acatarse.

En cuanto a la reforma tributaria reiteró que es necesaria e inaplazable, por lo que invitó a los partidos políticos a construir la mejor ponencia.

También confirmó que ha sostenido conversaciones con la presidenta de la U, Dilian Francisca Toro, y el ex vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, para trabajar en torno al texto.

“Entendemos sus preocupaciones, entendemos su punto de vista y a él le continuamos extendiendo la invitación a que construyamos, dentro del Congreso de la República, escenarios de discusión para preparar una ponencia concertada”, señaló.

Defensoría advierte que más de 20 funcionarios que cubrían marchas fallecieron por COVID

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, dijo que su postura está del lado de la ciencia, es decir del Colegio Médico de Bogotá, el Comité Epidemiológico, la Organización Panamericana de la Salud, OPS, y la Organización Mundial de la Salud, OMS, entre otros muchos, que están alertando sobre la inconveniencia de convocar movilizaciones sociales en este momento tan riesgoso para la salud y la vida de los colombianos.

“El país atraviesa una coyuntura sanitaria en donde la infraestructura hospitalaria de las principales ciudades se encuentra en un momento crítico, marcado por altos niveles de contagio y decesos. Unas ciudades que ya no están en capacidad de recibir pacientes de otros lugares.”

Adicionalmente, Camargo reveló que la Defensoría del Pueblo ha perdido más de 20 servidores a causa del COVID-19 y ha tenido más de 155 contagiados. “Nuestros funcionarios han perdido la vida atendiendo a los ciudadanos diariamente, acompañando las marchas, visitando centros penitenciarios, atendiendo solicitudes y acompañando los procesos de vacunación en todo el país, entre otros.”

Finalmente, el funcionario fue enfático en decir que, aunque respeta el derecho a las movilizaciones, es consciente de que el riesgo es muy alto para la población.

“La Defensoría del Pueblo defiende y protege el derecho a la protesta, sin embargo, no quiero dejar de advertir los riesgos para la salud y la vida que se pueden afectar al ejercer dicho derecho en la precisa coyuntura que atravesamos.”

El defensor invitó a los convocantes de estas movilizaciones a que evalúen su pertinencia en este difícil momento sanitario y que en caso de que las realicen, a pesar de los llamados, respeten las medidas de bioseguridad para proteger la vida de los manifestantes y la ciudadanía.

Multimillonaria condena de la Contraloría contra responsables del escándalo de Reficar

La Contraloría General de la República profirió fallo de responsabilidad fiscal en el caso Reficar por $2,9 billones, contra cinco exfuncionarios de la empresa (incluyendo dos presidentes), siete miembros de su junta directiva y cuatro contratistas, por los mayores valores invertidos en la construcción de la Refinería de Cartagena que no se recuperarán, según lo evidenciado por este organismo de control, después de cuatro años de estudios e indagaciones.

Los exfuncionarios de la empresa Reficar declarados responsables fiscales son: los presidentes Reyes Reinoso Yanes, Orlando José Cabrales Martínez, y los vicepresidentes Carlos Eduardo Bustillo Lacayo, Andrés Virgilio Riera Burelli y Magda Nancy Manosalva Cely.

Los miembros de la junta directiva declarados responsables fiscales son: Javier Genaro Gutiérrez Pemberthy, Pedro Alfonso Rosales Navarro, Diana Constanza Calixto Hernández, Henry Medina González, Hernándo José Goméz Restrepo, Natalia Gutiérrez Jaramillo y Uriel Salazar Duque.

Y los contratistas declarados responsables fiscales son: Chicago Bridge & Iron Company CB&I UK Limited, CBI Colombiana S.A. (en liquidación), Foster Wheeler USA Corporation y Process Consultants Inc.

La Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción de la Contraloría determinó que, en la modernización de la Refinería de Cartagena, se presentaron mayores inversiones que no le agregaron valor al proyecto en cuantía de US$997 millones, que equivalen aproximadamente a $2,9 billones.

Piden al presidente encabezar reunión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad

Por medio de una carta ocho representantes de organizaciones sociales le solicitaron al presidente Iván Duque que lidere la próxima reunión mensual de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, para abordar la crítica situación de orden público que afrontan varios departamentos como el Cauca, y el asesinato de excombatientes de las Farc (7 en los últimos 7 días). De acuerdo con los peticionarios, es urgente que el jefe de estado esté presente, así como varios de sus ministros, como lo ordena el decreto que dio vida a esa Comisión.

En sus estadísticas manifiestan que, en 38 meses de gobierno, solamente se han reunido seis veces y el gobierno envía funcionarios de "cuarta o quinta categoría".

"Lastimosamente esa Comisión no ha venido funcionando de la forma en que ha sido establecida legalmente, lo que ha hecho el gobierno es crear unas supuestas sesiones técnicas en donde van funcionarios de cuarta o quinta categoría, no solamente desconocedores de temas sino sin los avales de las carteras que representan", indicó Franklin Castañeda, delegado de las plataformas de derechos humanos en la Comisión.

Expresaron que hay asuntos como la declaración de la canciller Claudia Blum ante la ONU, (quien dijo que las disidencias de las Farc eran un incumplimiento del partido Comunes) los cuales deben ser abordados por la Comisión con suma prontitud.

"Dicha declaración debe ser objeto de análisis por parte de la CNGS, para lo cual es indispensable una explicación previa y detallada por parte del Gobierno acerca del fundamento que tenga para hacer dicha afirmación, y la manera como ello incide en la política pública y criminal de desmantelamiento de organizaciones criminales ", se lee en la misiva.

Asimismo, consideran de gran importancia resolver las denuncias contra miembros de la fuerza pública por supuestos abusos y detenciones arbitrarias a líderes de comunidades campesinas.

Unidad de Búsqueda firmó alianza para encontrar a 500 desaparecidos de la UP

La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) y la Corporación Reiniciar suscribieron una alianza con el fin de encontrar a por lo menos 502 miembros de la Unión Patriótica, quienes desaparecieron presuntamente con ocasión del exterminio a esa colectividad política.

"Este convenio permitirá, a partir del reconocimiento de la experiencia de la Corporación Reiniciar, realizar de manera conjunta, cuando corresponda, acciones humanitarias en el Meta, Huila, Bogotá-Cundinamarca y Guaviare", indicó la Unidad.

Para el desarrollo del convenio se instalará un Comité Coordinador con directores técnicos de la Unidad de Búsqueda, la representante legal y la directora ejecutiva de la Corporación Reiniciar

"Este espacio de interlocución definirá el plan de trabajo anual y hará seguimiento presupuestal a las acciones que contribuyen a la búsqueda", señalaron.

Vicepresidenta entregó informe a la CPI sobre crímenes de guerra y de lesa humanidad

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y la viceministra de Asuntos Multilaterales, Adriana Mejía, viajaron a La Haya para reunirse con la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda.

Durante el encuentro, le entregaron un informe sobre las acciones adelantadas por la justicia colombiana frente a crímenes de guerra y de lesa humanidad, el cual contó con la colaboración de la Fiscalía General de la Nación, la JEP, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Justicia Penal Militar.

Y es que la situación en Colombia ha sido objeto de un examen preliminar sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde el 1 de noviembre de 2002 y presuntos crímenes de guerra cometidos desde el 1 de noviembre de 2009.

En la reunión, las altas funcionarias destacaron la labor que ha realizado la fiscal de la Corte en la persecución de delitos internacionales y el trabajo en conjunto con Colombia.

“El número de casos en la Corte Penal Internacional está en constante aumento, por tanto, el apoyo y la cooperación inquebrantables de los 123 Estados Parte de la CPI son esenciales para que la corte cumpla eficazmente su papel crucial en la lucha contra la impunidad de los crímenes más graves del derecho internacional", dijo el presidente del alto tribunal, Piotr Hofmański.

El 9 y 11 de junio será la imputación de cargos en el caso Odebrecht

La imputación contra Andrés Sanmiguel Castaño y su esposa Edna Karina Méndez Trujillo, representante legal de la empresa Gistic Soluciones Integrales, David Fernando Portilla, Ricardo Rey Pulido y Esteban Moreno Pérez, será el próximo 9 y 11 de junio.

La Fiscalía General de la Nación anunció la imputación a 12 personas por su presunta participación en hechos irregulares detectados en el Interconector Tunjuelo–Canoas y la Ruta del Sol III.

Se imputarán los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares a Andrés Sanmiguel Castaño y su esposa Edna Karina Méndez Trujillo, representante de Gistic Soluciones Integrales S.A.S, David Portilla Colunge, Esteban Moreno Pérez y Ricardo Rey Pulido.

Moreno es un joven empresario vallecaucano, quien fue gerente de la campaña del Partido Liberal para el Congreso en el 2014 y se convirtió en el nuevo enredado por el caso Odebrecht.

Además, Moreno había sido mencionado en una carta enviada por los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana a la Fiscalía en la que pedían que se investigara el presunto ingreso de dinero de la multinacional del Brasil a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos.

Recusación frenó indagatoria contra el senador Armando Benedetti

Tras una recusación que la defensa del senador Armando Benedetti presentó contra la magistrada Cristina Lombana, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema suspendió la diligencia de indagatoria contra el senador, en medio de la investigación por el delito de presunto enriquecimiento ilícito.

El abogado Miguel Ángel del Río, defensa de Benedetti, explicó que la recusación se basa en una posible "enemistad íntima que esté contenida en el numeral 5 de la ley 600"

El abogado anunció que radicará un informe pericial de la defensa que demostraría la legalidad de los dineros del senador Armando Benedetti. “Radicaremos un informe pericial por parte de la defensa que enfrenta y niega cualquier posibilidad de incremento por parte del senador (…) los dineros de Armando Benedetti son lícitos (…) lo que ocurre hoy es una persecución por parte de la magistrada Cristina Lombana”, dijo.

La denuncia original contra el senador la interpuso el abogado Jaime Lombana y el proceso de investigación lo llevaba el despacho de la magistrada Cristina Lombana de la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

Agrega el senador que “Cristina Lombana -tratando de hacer una jugadita- incurrió en errores de mala fe al acusarme sin soporte alguno, en un hecho que obedece más a una emboscada de alguien que ideológicamente es contraria a mí, algo que quedó demostrado cuando votó negativamente y sin razón alguna en una reciente decisión.

Dilian Francisca Toro pide una indemnización por más de 1.800 millones de pesos

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una demanda contra la Nación con la que la exgobernadora del Valle del Cauca Dilian Francisca Toro pide una indemnización de más de 1.800 millones de pesos por la privación injusta de su libertad.

En el documento la defensa de Toro pode "se declare judicial, solidaria y extracontractualmente responsable a la Nación y a la Fiscalía General de la Nación por los daños y perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales causados a la exgobernadora”.

"Se les condene, en consecuencia, a pagar a título de indemnización en favor de los demandantes, la suma de mil ochocientos cincuenta y cuatro millones setecientos treinta y un mil setecientos noventa y cuatro pesos ($1.854 ì731.794), valor que comprende conforme a perjuicios morales, la suma de setecientos veintitrés millones seiscientos cuarenta mil novecientos cincuenta y nueve pesos ($723 ì640.959), según sea el perjudicado directo y los perjudicados indirectos, por afectación directa de bienes convencional y constitucionalmente protegidos (derecho a la honra y buen nombre), el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para Dilian Francisco Toro Torres".

En fundamento de sus reclamaciones la parte activa refiere, sustancialmente, que la privación injusta de la libertad de la que fue objeto por espacio de 373 días (1 año y 8 días), el cual terminó con Resolución de prelusión. Toro era investigada por vínculos con grupos al margen de la ley, investigación que terminó en preclusión.

Juez prorrogó principio de oportunidad para testigo estrella en caso Hyundai

Un juez autorizó la prórroga del principio de oportunidad otorgado a Luis David Durán Acuña, testigo estrella del caso Hyundai.

Esto quiere decir que Acuña seguirá dando información en los procesos judiciales que se adelantan contra el empresario Carlos Mattos por la manipulación del proceso judicial en el caso Hyundai, y contra el abogado Alex Vernot, contra quien aseguró que le ofreció una gruesa suma de dinero para que no dijera lo que sabía del caso.

La Fiscalía de Néstor Humberto Martínez firmó en su época el acuerdo de colaboración y la nueva resolución en la que se prorroga este principio de oportunidad fue firmada por el fiscal entrante, Francisco Barbosa.

En el acuerdo quedó estipulado que Durán Acuña entregará información en las investigaciones contra Mattos, propietario de Hyundai Motor Colombia, el abogado Alexandre Philip Vernot, otrora defensor del empresario, y Reinaldo Huertas, juez Sexto Civil del Circuito de Bogotá. De acuerdo con la Fiscalía, el principio de oportunidad corresponde a la suspensión penal del delito de cohecho (soborno) por un año.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Durán Acuña participó en el direccionamiento de una demanda para favorecer los derechos comerciales de la compañía Hyundai Colombia Automotriz S.A., en el pleito contra Hyundai Motor Company de la República de Corea, por los derechos comerciales en Colombia.

JEP negó libertad a mayor procesado por tres falsos positivos en supuesto combate con ELN

La Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) ordenó que el mayor (r) John Fernando Figueredo continúe detenido en un Centro de Reclusión Militar por la investigación en su contra y a otros 15 militares por la presunta ejecución extrajudicial de Andrés Martínez, Ender David Ortega y Fermín del Valle, asesinados en un cuestionado combate con el ELN en 2007 en zona rural de Cúcuta.

El principal testigo en su contra es un sobreviviente identificado como Billy Mier a quien también iban a asesinar y no lo lograron.

"...Fue un episodio más de aquellos que se adoptó en algunas unidades o tropas específicas, la mala y reprochable práctica de lo que se conoció comúnmente como el “reclutamiento” de personas a través de civiles que, en contubernio con integrantes de la institución, eran conducidas bajo engaño para ser entregadas o dejadas a merced de la tropa", se lee en el expediente.

De acuerdo con los magistrados, la petición de revocatoria de la medida de aseguramiento que hizo la defensa del militar no era procedente, porque no lleva más de 5 años detenido y sus ofrecimientos de aporte de verdad han sido rechazados por el tribunal debido a que los considera insuficientes.

"De esta manera, no es viable que en el evento analizado se proceda a sustituir la medida de aseguramiento que pesa contra el oficial retirado, de forma incondicionada. Ello, significaría una afectación intensa y desproporcionada a los derechos de las víctimas", concluyó la JEP.

En la misma decisión también negaron que su expediente fuese enviado de nuevo a la justicia ordinaria como lo había solicitado su defensa, o que la JEP le aplicara vencimiento de términos algo incompatible en el sistema transicional.

Se inician sesiones de trabajo para abordar problemática de acceso a tierras en Arauca

Con el acompañamiento preventivo de la Procuraduría General de la Nación se inicia la construcción de un gran acuerdo para resolver los problemas de acceso a tierras de varias comunidades campesinas de Arauca.

Los actores de este proceso construirán una hoja de ruta para definir alternativas y soluciones a esta situación que aqueja a varias familias, desalojadas de sus tierras hace más de 25 años, con ocasión del proceso de explotación petrolera.

El primer tema objeto de debate será la situación de los predios de la petrolera SierraCol Energy, ubicados en el sector “La Malla o La Manguera”, en Arauquita, Arauca, los cuales a juicio de la comunidad presentan oportunidades de aprovechamiento productivo.

La instalación de las sesiones, prevista para este 27 de abril, contará con la participación de las agencias Nacional de Tierras y de Renovación del Territorio, los Ministerios de Agricultura y del Interior, la Gobernación de Arauca, la Alcaldía de Arauquita, la operadora petrolera SierraCol Energy y los representantes de los campesinos de Arauca afectados por la falta de tierras.

La Defensoría Regional del Pueblo, la Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria y la Procuraduría Regional de Arauca actuarán como garantes durante este ejercicio de diálogo.

Empresa Coltempora se comprometió a pagar sueldos atrasados en Hospital La Samaritana

Luego de la denuncia realizada hace un par de días por los mismos trabajadores del Hospital Universitario La Samaritana en sus sedes de Bogotá y Zipaquirá, en la que expusieron que no les pagaban en varios casos desde el año pasado sus sueldos, el Ministerio del Trabajo intervino e informó que tras varias reuniones y mesas de acercamiento en las que también participó la Gobernación de Cundinamarca como mediadora, se consiguió que la empresa Coltempora S.A. dedicada a la prestación de servicios temporales, firmará un acuerdo con el cual se comprometió a pagar salarios y acreencias laborales a más de 1.357 empleados.

Según lo acordado dentro del compromiso, los primeros pagos por parte de Coltempora S.A. a los trabajadores del hospital Universitario La Samaritana, se empezarán a realizar desde la primera semana del de mayo del presente año, esperando así que en los próximos meses los empleados reciban más de 2 mil millones de pesos producto de la deuda que tienen con ellos por salarios y acreencias entre 2020 y 2021.

Ante el escenario, la viceministra encargada de Relaciones Laborales e Inspección, Isis Andrea Muñoz Espinosa, dijo “vamos a salvaguardar el derecho y las garantías laborales de 1.357 trabajadores y sus familias, agradezco muy especialmente a la Gobernación de Cundinamarca, a la empresa de servicios temporales y a los trabajadores”.

El Mintrabajo manifestó finalmente, que el compromiso y los más de 1.300 trabajadores a los que les pagarán sus sueldos atrasados, se extienden por todas las sedes en Cundinamarca que tiene el Hospital La Samaritana.

Alcaldía de Cartagena extrema medidas para tratar de contener tercera ola del COVID-19

A través del decreto 0452 del 26 de abril de 2021, la alcaldía de Cartagena anunció medidas más extremas para tratar de contener la tercera ola del COVID-19 que ya tiene a ocupación de camas UCI en esa capital en el 80%. Dentro del paquete de nuevas medias se estableció que el toque de queda de lunes a viernes regirá de 8 de la noche de cada día a 5 de la mañana del día siguiente. Los sábado y domingo desde las 12 del mediodía hasta las 5 de la mañana del día siguiente.

“Se habilita entre las 8:00 pm y las 12:00 de la medianoche, el tránsito de las personas que cuenten con invitación oficial a los eventos y/o actividades, debidamente registrados en el piloto de eventos de la Alcaldía Mayor de Cartagena”, detalló la Oficina de Prensa del Palacio de la Aduana.

El mismo decreto establece restricciones para el acceso a las playas que ahora será así: de lunes a viernes entre 8 de la mañana y 2 de la tarde, los sábados y domingo habrá cierre toral en los balnearios de esa capital, su zona rural e insular. Otra de las actividades turísticas que queda completamente cancelada, por ahora, es el paseo en chiva y otros vehículos de recorridos por el sector amurallado.

Sigue vigente el pico y cédula para acceder a centros comerciales, super mercados y entidades bancarias y, en lo que tiene que ver con las actividades académicas, se recomienda volver a la educación completamente virtual.

Estas medidas que rigen desde hoy y van hasta el próximo lunes 3 de mayo se dan tras el aumento de casos positivos en esta ciudad y el aumento de ocupación en camas UCI que ya es del 80%.

Santander tendrá confinamiento total este fin de semana

Las autoridades de Santander llegaron a la conclusión que el fin de semana del 30 de abril al 3 de mayo habrá confinamiento total en el área metropolitana de Bucaramanga, la restricción iniciará el viernes a las 8:00 p.m e irá hasta el lunes a las 5:00 a.m.

Esta situación se da porque los cuatro municipios están por encima del 90% en la ocupación de camas UCI, y según el secretario de salud, Javier Villamizar, la circular del Gobierno nacional ordena este confinamiento. "El departamento está en un 86% y más del 90 % en el área y esto nos permite con la circular, nos permite tomar esas medidas, toque de queda nocturno de 8 p.m a 5 am entre semana y nos iríamos este fin de semana desde el viernes a las 8 p.m al lunes a las 5.am y la alternancia suspendida".

Sin embargo, en Bucaramanga no se acogió al confinamiento total, Floridablanca lo decide hasta el viernes, 30 de abril y Piedecuesta y Girón aún no se pronuncian.

Otra de las decisiones que se originaron, fue la suspensión de clases en alternancia entre el 27 a 30 de abril y se implementa el pico y cédula para movilidad. Sólo se permite la circulación de una sola persona por núcleo familiar para realizar la adquisición de bienes de primera necesidad.

Entre otras restricciones no está permitido la apertura de los bares y el consumo de bebidas alcohólicas. Se permitirán los domicilios y las actividades deportivas desde las 5:00 a.m. a 9:00 a.m.