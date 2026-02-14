Amanezca bien informado con La W este 20 de mayo. Foto: Getty Images / DEDMITYAY( Thot )

La caída de la reforma a la salud y el nombramiento de Marta Lucía Ramírez como canciller son algunas de las noticias de este jueves 20 de mayo.

En W Radio hemos preparado para usted un resumen de los hechos más importantes, para que comience el día bien informado:

Se hundió en el Congreso la reforma a la salud

Con 11 votos a 2 en Senado y 16 a 3 en la Cámara de Representantes, las comisiones séptimas decidieron archivar el proyecto de reforma a la salud.

Este proyecto, que ha sido el centro de las críticas de muchos de los manifestantes en las calles del país fue rechazado por los congresistas de los partidos de oposición, el Partido Liberal, el Partido Conservador, La U y el Centro Democrático.

Cambio Radical se quedó sólo en su apoyo a esta iniciativa que fue defendida por el exvicepresidente Germán Vargas Lleras y por los congresistas de esa colectividad

"Uno se pregunta si ganaron los manifestantes en las calles. No creo. Todos ellos y nosotros somos usuarios del sistema. Los únicos que se benefician con el statu quo son quienes no hacen bien su labor, dentro del sistema", cuestionó el senador de Cambio Radical, Fabián Castillo.

Este proyecto sigue el camino de la reforma tributaria presentada por el Gobierno Nacional, que se cayó por la presión de los ciudadanos en las calles del país.

"Hemos logrado demostrar con suficientes argumentos técnicos y políticos la inconveniencia del proyecto de #ReformaALaSalud, junto con los sectores académicos y del talento humano en salud. El archivo definitivo de este proyecto es producto también de la movilización", trinó el senador del Polo Democrático, Alberto Castilla.

Marta Lucía Ramírez es la nueva canciller de la República

Como lo anticipó El Algoritmo del Poder, el buen clima que se percibe recientemente en las relaciones entre el presidente Iván Duque y el expresidente Andrés Pastrana, antes averiadas, se tradujo en un hecho que hoy La W pudo confirmar: la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez llega a la Cancillería en remplazo de Claudia Blum, quien renunció hace unos días del cargo.

Este hecho se enmarca en un momento en que el Gobierno Nacional se ha acercado a varios expresidentes y dirigentes políticos que le han tendido la mano, dándole al presidente Duque oxígeno político en momento más difícil de su mandato.

El presidente Iván Duque le encomendó a la nueva canciller varias tareas: fortalecer las relaciones bilaterales en todo el mundo, ejercer la representación de Colombia en los espacios multilaterales y “reafirmar el talante democrático del país y el respeto hacia los derechos humanos”.

También le pidió sacar adelante la política migratoria y fortalecer los lazos en seguridad y defensa, al igual que abrir nuevas fronteras.

Igualmente, destacó que como colombiano “tiene la garantía de que la Cancillería estará en excelentes manos”.

“En esta oportunidad me corresponde a mí mantener en ese cargo de la Vicepresidencia, pero asumiendo ahora esta política exterior que el presidente de la República lidera y para la cual vamos a trabajar en permanente articulación con todas las entidades del Gobierno Nacional y con el sector privado”, dijo Ramírez.

La alta funcionaria agregó que “se necesita que el mundo entero vea esa Colombia de libertad, de valores democráticos, la Colombia comprometida con los principios”.

Cabe recordar que la salida de Claudia Blum, que se conoció el pasado 12 de mayo, se produjo en un momento clave para las relaciones exteriores del país. La canciller no solo tenía la misión de viajar a Europa para informar, de primera mano, la difícil situación que vive el país en medio del paro nacional, sino que fue objeto de las polémicas en las últimas semanas, como las duras críticas a la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

Desplegar a la Fuerza Pública es un deber: Ordóñez sobre levantar bloqueos

El embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) Alejandro Ordóñez, reprobó el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que solicitó al Estado colombiano privilegiar el diálogo por sobre la fuerza para cesar los bloqueos a las vías.

"Importante recordar a la CIDH que en Colombia el bloqueo de vías es ilegal y que en los últimos días esta conducta ha afectado los derechos fundamentales de millones de ciudadanos. Más que una decisión, el despliegue de la Fuerza Pública es un deber constitucional", manifestó el embajador.

La Comisión Interamericana había realizado el llamado luego de conocer la decisión del presidente Iván Duque de desplegar fuerza pública para levantar los bloqueos en las carreteras en varias poblaciones del país, las cuales han sido obstaculizadas por manifestantes.

"La CIDH reitera que las autoridades deben privilegiar siempre el diálogo, es preciso tolerar que las manifestaciones generen cierto nivel de perturbación de la vida cotidiana para no privar la esencia del derecho de reunión pacífica", expresó el órgano internacional.

De acuerdo con el diplomático colombiano (respondiendo directamente a la CIDH) la determinación adoptada por el gobierno se aplicará con "estricto cumplimiento de los derechos humanos" y según él, se adelantará para garantizar los derechos de "millones de colombianos que no participan en bloqueos de vías".

Iglesia y ONU hacen un llamado a perseverar el diálogo para evitar la violencia

Previo al encuentro de este jueves entre el Gobierno y el Comité Nacional del Paro, el director de la Pastoral Social, monseñor Héctor Fabio Henao, indicó que ambas partes tienen la voluntad de seguir en la interlocución para llegar a acuerdos.

Y agregó que tanto la Iglesia como la ONU han trabajado intensamente para garantizar el proceso de negociación.

“Se reconoce que los procesos requieren fases, momentos, estamos en una fase preliminar a la negociación. Y esta fase preliminar nos va dando a nosotros unas luces de esperanza y queremos que la sociedad colombiana sienta este espacio como un momento de esperanza”, dijo desde la Casa de Nariño.

También anunció que este jueves, desde las 7:00 a.m., se abordará el tema de las garantías para la protesta y la mesa de negociación, así como la petición del Gobierno para levantar los bloqueos.

Por su parte Raúl Rosende, director de Verificación de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, hizo un llamado conjunto a perseverar el diálogo para evitar tensiones y actos de violencia.

“Tenemos toda la disposición para continuar aportando nuestro esfuerzo”, dijo.

Colombia registra más de 16.000 casos de COVID-19 este miércoles

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 3.161.126 casos de COVID-19, con 16.579 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 82.743, con 452 personas que perdieron la vida en las últimas horas.

Los recuperados ya son 2.961.313. Se procesaron 75.871 pruebas (PCR: 43.739 y Antígenos: 32.132).

Por otro lado, el país recibió este miércoles un nuevo lote con 391.950 dosis de vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer, como parte del acuerdo bilateral con la compañía. Con estas dosis, el país llegó a un total de 12.299.364 de dosis recibidas de vacunas de las farmacéuticas Pfizer, Sinovac y AstraZeneca, dosis que han llegado en 29 envíos desde el pasado mes de febrero.

A la fecha, han llegado 6.500.004 dosis de Sinovac, 4.642.560 dosis de Pfizer y 1.156.800 dosis de AstraZeneca.

Cambio en régimen de inversión de fondos privados de pensión entra a recta final

La próxima semana, la Plenaria del Senado de la República discutirá en cuarto debate un proyecto de ley con el que se busca que al menos el 3% de los recursos de los Fondos de Pensiones Obligatorias del régimen de Ahorro Individual tengan que ser invertidos en empresas o proyectos productivos nacionales.

El autor del proyecto, Erasmo Zuleta aseguró que es necesario fortalecer, por la vía de la inversión de los fondos, el tejido empresarial del país.

"Con esta modificación garantizaremos recursos frescos para el tejido empresarial, alrededor de $9 billones. El país lo está necesitando", aseguró el representante de La U.

De aprobarse el proyecto en el Senado pasaría a sanción presidencial para convertirse en ley de la República.

Miembros de la Policía se habrían negado a socorrer al joven Santiago Murillo

La Fiscalía General reveló las pruebas que demostrarían que el mayor de la Policía, Jorge Mario Molano Bedoya, disparó su arma de dotación y mató al joven Santiago Murillo, cuando ya no había protestas en la ciudad de Ibagué.

La Fiscalía aseguró que tiene pruebas para demostrar que el mayor de la Policía disparó contra el joven de 19 años que falleció el primero de mayo en la calle 60 con carrera Quinta de Ibagué.

Según la investigación de la Fiscalía, el uniformado habría accionado su arma de fuego contra el joven que a esa hora caminaba por la zona. También se conoció que cuando Murillo cayó al piso, tras recibir el impacto del arma de fuego, sus amigos pidieron ayuda a la Policía

Al parecer no se brindó el apoyo necesario para que el joven de 19 años fuera trasladado de urgencia a un centro asistencial. Según el ente acusador, los policías decidieron no ayudar al joven después de accionar su arma de dotación.

La Corte Constitucional deberá decidir el conflicto de competencias en el caso, si este debe ser adelantado por la justicia ordinaria o la justicia penal militar.

Tribunal dejó en firme la absolución en favor de Laura Moreno y Jessy Quintero

El Tribunal de Bogotá dejó en firme la absolución en favor de Laura Moreno y Jessy Quintero en la investigación por la muerte del joven Luis Andrés Colmenares. Para la alta corporación no existen pruebas para condenar a ambas mujeres, por lo que dejó en firme la absolución otorgada por un juez de la República.

El magistrado del Tribunal de Bogotá dijo que la Fiscalía “no logró demostrar plenamente” la participación de Laura Moreno y Jessy Quintero en la muerte de Colmenares. Para el magistrado del Tribunal hubo falencias en el procedimiento de necropsia y posterior exhumación del cuerpo de Colmenares y todos los peritajes fueron "muy distintos”.

El togado advirtió todas las falencias del procedimiento de necropsia adelantado por el médico Máximo Duque, quien usó cartón y cuchillo de cocina. Dijo que la fractura en cráneo de Luis Andrés pudo haberse causado después de la muerte por mal manejo del cuerpo.

Para el magistrado, las falencias en el proceso de autopsia, obstaculizó la investigación para determinar si se trató de un homicidio. Dijo que ninguno de los testimonios en el proceso por la muerte de Colmenares comprueba que el joven fue asesinado o que su muerte se trató de un accidente.

"...la Fiscalía no probó la teoría del caso, pero la defensa tampoco...", señaló.

Al final, el togado dijo que al no comprobarse ninguna de las dos teorías el Tribunal está en la obligación de confirmar la decisión de un juez y dejar en firme la absolución. Cabe recordar que Moreno fue imputada por el delito de homicidio, mientras que Quintero por falso testimonio y encubrimiento de homicidio.

Caso Zapa: suspenden audiencia de juicio oral por tercera vez en Montería

La W conoció que por tercera vez fue suspendida la audiencia de juicio oral dentro del proceso adelantado para esclarecer los hechos que habrían originado la muerte del exdirector de Regalías de Córdoba, Jairo Alberto Zapa, ocurrida el 27 de marzo de 2014.

En esta oportunidad, la suspensión se dio por cuenta de la Fiscalía General de la Nación que interpuso un recurso de queja, luego de que no le fuese avalado un recurso de apelación para impugnar la credibilidad de la primera testigo interrogada en el caso, pues su versión en audiencia no coincide con las entregadas anteriormente.

Así las cosas, el recurso de queja será resuelto por el Tribunal Superior de Montería a través de la Sala de Conjueces, la cual decidirá si se aprueba o no el recurso de apelación. En caso de que este último sea avalado, se surtirá de nuevo un estudio para decidir de fondo sobre el mismo entorno a la petición inicial del fiscal: impugnar la credibilidad de la testigo.

“El fiscal interpuso un recurso de queja que es parecido a la apelación, pero es distinto porque solo procede cuando se niega la apelación. A la Fiscalía el juzgado le negó la apelación de introducir una declaración previa del 31 de marzo de 2014, de la testigo Stecy Lozada, y por eso se promovió el recurso de queja. Se preguntará ¿Por qué las víctimas no coadyuvaron en un principio el recurso de la Fiscalía?, pues por la fuertísima razón de que ya sabemos que se demora hasta 10 meses entre juzgado y Tribunal para que fijen fecha para esta audiencia”, dijo a este medio el abogado representante de víctimas, Miguel Guaqueta.

Teniendo en cuenta lo expuesto, aún no se tendría claro cuándo se podría retomar la audiencia de juicio oral, pues en actuaciones anteriores el Tribunal demoró hasta 8 meses para decidir sobre un recurso de apelación interpuesto el 16 de junio de 2020, cuando se suspendió por segunda vez la misma diligencia.

Standard & Poor's le quitó el grado de inversión a Colombia

Standard & Poor's le quitó el grado de inversión a Colombia. La calificadora redujo la calificación del país en los mercados internacionales a BB+, con perspectiva estable. Esto, debido a que considera que la expectativa del ajuste fiscal va a ser más prolongada y gradual de lo esperado.

"Si bien esto puede subir los costos de tasa de interés de financiamiento público y privado de nuestro país, como de hecho ha venido sucediendo en los mercados en estos días, Colombia continuará obteniendo financiación como está demostrado en las colocaciones recientes", resaltó el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo.

Asimismo, resaltó que la calificadora mejoró la perspectiva de país de negativa a estable, "valorando primero el resultado del primer trimestre en materia de crecimiento, así como el acuerdo que se está construyendo sobre medidas que permitan estabilizar las finanzas públicas del país".

Y agregó que se continuará trabajando en tres frentes: reactivación económica; generación de empleo; y esfuerzos que permitan lograr consensos entre los distintos actores de la sociedad para la financiación de programas sociales y la estabilización de las finanzas públicas.

El dólar este miércoles en Colombia subió y quedó en $3.682,66

La moneda estadounidense dejó un buen sabor de boca para los expertos por su subida de precio, respecto a la registraga el 19 de mayo, que la ubicaba en $3.655,74.

Para la negociación el promedio fue de $3.682,25, el máximo alcanzado llegó a los $3.695 y el mínimo se ubicó en $3.669.

Por otra parte, el dólar sostuvo su precio para hoy en casas de cambio para la compra se movió en $3.625, así mismo para la venta registró unos $3.736,00.

Gobierno lanza línea de crédito para financiar proyectos de jóvenes sobre el agro

El presidente Iván Duque informó que el Banco Agrario habilitará una línea de crédito con tasas preferenciales para jóvenes entre los 18 y 28 años, para apoyar proyectos en materia agropecuaria o agroindustrial.

Según el mandatario, esta línea contempla hasta el 100% de la cobertura en la financiación de los costos directos de las iniciativas y periodos de gracia de hasta 12 meses con plazos de hasta tres años, si el crédito es para capital de trabajo, y de cinco años si es para inversión.

“El monto para proyectos agroindustriales formulados por mínimo dos jóvenes es de hasta $80 millones y para un solo joven es de hasta $60 millones para proyectos agropecuarios. El monto máximo para asociados es de $40 millones y para un solo joven es de $30 millones”, explicó.

El jefe de Estado agregó que esta alternativa está diseñada especialmente para estudiantes de último semestre o egresados de carreras técnicas o tecnológicas agropecuarias e ingenierías afines.

El Gobierno señaló que la línea de crédito consta de tasas que van desde IBR -1.1%, para el caso de proyectos agropecuarios, y de IBR+8.5% para proyectos agroindustriales.

Contraloría pide tomar acciones por retiro de maquinaria de Prodeco en Cesar

La Contraloría General de la República le envió una comunicación al presidente de la Agencia Nacional de Minería, Juan Miguel Durán, en la que le solicita que adopte de manera urgente las acciones que considere pertinentes debido al presunto desmonte de maquinaria y equipos utilizados para la explotación de carbón en las minas Calenturitas y la Jagua, ubicadas en el departamento del Cesar.

Ello, debido a denuncias que ha recibido el ente de control, y lo que estaría ocurriendo en las minas mencionadas sin que hasta el momento se sepa de la existencia de algún pronunciamiento de la ANM que autorice el desmantelamiento de las dos minas mencionadas.

Dice el ente de control que hace este llamado en orden a que este proceso se desarrolle con apego a las normas que lo reglamentan y se proteja el patrimonio público y los intereses patrimoniales del Estado. Por lo que le pide al presidente de la ANM rendir un informe periódico sobre el avance del mismo para los efectos de la vigilancia fiscal que le asiste.

"Es importante que dicho proceso se surta dentro del marco de las normas legales y contractuales que rigen la devolución de los títulos en cuestión, con el cumplimiento pleno de las obligaciones técnicas, ambientales, sociales y económicos de un proyecto de esta naturaleza y con la adopción de un plan de cierre progresivo y respetuoso de los estándares internacionales basados en derechos y garantizando una transición conforme al marco legal", resaltó la Contraloría.

Gobierno evalúa reapertura de la frontera con Venezuela a partir de junio

La Cancillería anunció que se está analizando la posibilidad de reabrir la frontera con Venezuela a partir del 1 de junio, cumpliendo unas medidas especiales.

Según el Ministerio, esta posible reapertura se haría en el marco de la reactivación económica en la zona fronteriza.

Entretanto, se conoció que este miércoles se abrieron los pasos marítimos, terrestres y fluviales de las fronteras con Panamá, Ecuador, Perú y Brasil, para fortalecer la integración con los países vecinos.

“Colombia ha ofrecido a los cuatro Estados referidos mantener el trabajo conjunto que permita adoptar, de manera expedita, las medidas y protocolos necesarios para un pronto retorno al tránsito pleno de personas, bienes y vehículos, tomando en cuenta siempre las recomendaciones y los tiempos que sean sugeridos por los países vecinos”, dijo la Cancillería.

A pesar del anuncio, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador expidió un comunicado donde señala que “cualquier medida de esa naturaleza debe ser un proceso de carácter bilateral” y que “la decisión de mantener las fronteras terrestres cerradas se mantiene al momento, como medida preventiva y de control ante los riesgos de propagación de la pandemia del COVID-19”.

La muerte de ‘Jesús Santrich’ sigue dejando más dudas que respuestas

Ninguna de las versiones que circulan, incluyendo el comunicado de las Farc que atribuye al Ejército colombiano la muerte del líder de la ‘Segunda Marquetalia’, han sido confirmadas por autoridades colombianas o venezolanas.

A la espera de más detalles, el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por varios países, se muestra cauteloso a la hora de hablar del tema.

Señala que hay que esperar a que se verifique la identidad y saber exactamente cómo y dónde ocurrió la supuesta muerte. Para él, lo único cierto es que se confirma la presencia tanto de ‘Santrich’ como de Iván Márquez en Venezuela amparados por el gobierno de Nicolás Maduro del cual además criticó su silencio.

Así, Guaidó no da crédito al comunicado de las Farc y califica al Ejército colombiano como “respetuoso de la soberanía nacional” y respalda las acciones que ha venido haciendo el gobierno colombiano para “frenar, detener y denunciar” a las disidencias de las Farc.

“En todo caso, aquí habría que denunciar a Maduro por ampararlos y perturbar la integridad y soberanía nacional sino también por fomentar el conflicto en Colombia al financia y auparlos públicamente invitándolos a Miraflores”, dijo el líder opositor.

Guaidó agregó que ha mantenido comunicación con el gobierno de Iván Duque a través de la embajada y espera un pronunciamiento oficial desde la casa de Nariño.

Recordó que Venezuela es señalada actualmente como un lugar que da cobijo a los terroristas y exigió a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que se pronuncie y exija que estos grupos sean llevados ante la justicia, así como exigió la liberación de los ocho militares secuestrados desde el 23 de abril por Frente Décimo de las Farc.

Entregan a la Comisión de la Verdad informe sobre 16 desaparecidos en el Quindío

La Fundación Sobrevivientes Maná entregó a la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos (UBPD) el informe "Tras el rastro de la desaparición forzada en el eje cafetero" en el cual se presentaron 16 casos de desaparición forzada ocurridos en Armenia y municipios como Calarcá, Génova o Montenegro. Allí también se documentan otros casos de personas que salieron del departamento al Magdalena, al Guaviare o Caquetá y sus familiares nunca volvieron a saber de ellos.

Una de las víctimas, Luz Elena Ocampo, quien tiene desaparecido a su esposo y a su vez es representante de la fundación relató el sufrimiento que ha sobrellevado por muchos años debido a la ausencia de su compañero de vida.

"El dolor es algo que destruye para toda la vida, sanar y reparar es un proceso no es fácil y sabemos que como dice la ONU la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad. Yo le agregaría también que es una tortura para toda la vida hasta encontrarlos a ellos y para poder cerrar los procesos y cerrar nuestros dolores", narró ante la Comisión de la Verdad.

La representante Ocampo además manifestó que los familiares de los desaparecidos también han sufrido victimizaciones como el desplazamiento intraurbano o fuera del departamento, así como hostigamientos y amenazas para que no denuncien o busquen a sus seres queridos.

También manifestó que la mayoría de las víctimas corresponden a hombres de entre 21 y 30 años con 6 casos, seguidos por desaparecidos entre 13 a 20 años con 3 registros.

Alcalde Daniel Quintero denuncia que quieren incendiar su casa

Desde su cuenta de Twitter, Quintero publicó una captura de pantalla de un chat de uno de los grupos de WhatsApp de la revocatoria a su mandato, denunciando las amenazas que circulan de quemar su residencia en el sector del Poblado en Medellín.

“Si nos vandalizan otra vez la ciudad, nosotros debemos organizar y atacar la sede la CUT y ADIDA. También la casa de Daniel Quintero, esto no es con oraciones ni denuncias, esto es con los mismos métodos de ellos, si nos atacan les quemamos sus instalaciones”, expresa uno de los participantes del chat en la imagen compartida por el burgomaestre

En otros mensajes enviados en el grupo, aseguraban que un "nutrido grupo" debía desplazarse hasta la casa de Quintero y sacarlo a la fuerza de su vivienda.

Ante este preocupante hecho, fue el mismo alcalde paisa quien hizo un llamado a la paz y rechazó la violencia, independientemente de donde provenga:

"Un llamado con cariño a los líderes de la revocatoria. Sé que ustedes no harían amenazas como las que se comparten en sus grupos de WhatsApp. Sin embargo, todos podemos rechazar la violencia sin importar de donde venga. En mi casa no solo vivo yo, también Diana y mis hijas".

Equipo de periodistas de Telemundo fueron víctimas de atraco en Cali

La noticia la dio a conocer la corresponsal de ese medio internacional para Cali, Sulay Ucros en su cuenta de Twitter. Reveló que, por este hecho, el equipo periodístico se retiraba del cubrimiento de las marchas en esa ciudad.

Según reveló en la red social, tres sujetos con armas de fuego que se movilizaban en motocicletas robaron a mano armada los equipos de grabación mientras se encontraban en el sector de Loma de la Cruz en Cali, ahora conocido como Loma de la Resistencia.

En su cuenta de Twitter, la comunicadora aseguró que la Alcaldía de Cali y la Policía Metropolitana no brindaban garantías a los periodistas que cubren las marchas.

De acuerdo con los manifestado a W Radio, Ucros llevaba realizando labores de reportería desde inicios de las jornadas de manifestaciones en distintos puntos de la ciudad y su área metropolitana. Además, reveló que los manifestantes de la ciudad siempre fueron respetuosos con ellos.

Por ahora, las autoridades se encuentran realizando las correspondientes investigaciones.

Desde hace 20 días se registran combates en zona rural de Argelia, Cauca

En el municipio de Argelia, en el sur del departamento del Cauca, la crisis por los fuertes combates entre disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, no ha sido superada y se ha recrudecido en los últimos días.

Según fuentes de la comunidad, desde hace 20 días se presentan confrontaciones, especialmente en las veredas Pambilal, Llano Grande, La Ceiba, La Hacienda y Las Palmas. Por otra parte, se indicó que ha habido uso indiscriminado de artefactos explosivos improvisados, lo que pone en alto riesgo a los habitantes.

“El día de ayer se cogieron de vereda a vereda estos dos grupos con artefactos lanzados desde pipas de gas”, narró un campesino de la zona.

Asimismo, dijo que los choques armados iniciaron el 1 de mayo, y hasta el momento no ha habido operaciones de la Fuerza Pública para recuperar el orden público. A esto se suma la preocupación por la existencia de campos minados, inclusive en el cementerio ubicado en el corregimiento de El Plateado.

El director de la Unidad para las Víctimas en Cauca, Dan Harry Sánchez, dijo que se realizó un Comité de Justicia Transicional en el que se evaluó la situación y señaló que la entidad ha entregado ayudas humanitarias a las familias que han tenido que salir desplazadas.

Líderes de la zona hicieron un llamado a los organismos defensores de derechos humanos, nacionales e internacionales, para que envíen sus equipos al territorio y verifiquen las condiciones actuales.

200 campesinos bloquearon la vía Panamericana en la troncal del Magdalena

Estudiantes de Biología de la Universidad del Bosque, que se dirigían a la Sierra Nevada de Santa Marta, aprovecharon el bloqueo para entender más la situación de los campesinos en el municipio de San Alberto y las razones por las cuales participaban en el paro.

Los campesinos pidieron al alcalde mejorar el sistema de saneamiento básico del municipio y garantizar la disponibilidad de agua potable ya que han pasado hasta dos semanas sin acceso a la misma.

Afirmaron que el Luis Alberto Monsalve Gnecco, gobernador del César, ha prometido reunirse con ellos en tres ocasiones distintas y a la fecha, no les ha cumplido. Por otro lado, también solicitaron el retiro de la reforma tributaria que fue archivada desde el 5 de mayo.

Autoridades dan de baja a alias ‘Huevo’, principal reclutador de ‘Los Caparros’

La Policía Nacional, junto a las Fuerzas Militares en las últimas horas dieron de baja en el corregimiento Puerto Bélgica de Cáceres, Antioquia, a alias ‘Huevo’, considerado el máximo reclutador de la banda criminal de ‘Los Caparros’.

Este hombre sería el principal responsable del reclutamiento forzado de los siete jóvenes que hace un par de meses fueron engañados y secuestrados cuando se desplazaban desde el Eje Cafetero haca la Costa Norte del país.

Alias ‘Huevo’ se habría enfrentado a las autoridades cuando ingresaron al inmueble donde se encontraba para realizar una diligencia de registro y allanamiento, en la que fueron incautadas una pistola, 27 cartuchos y un equipo de comunicaciones.

Cabe señalar que horas atrás las autoridades en Antioquia, capturaron a Daniel Felipe Alvarado Castillo, segundo cabecilla de ‘Los Caparros’ y encargado de las rentas derivadas del narcotráfico y la minería ilegal en los municipios de Tarazá y Cáceres, donde el grupo tiene mayor influencia.