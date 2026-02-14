Amanezca bien informado con La W este 2 de febrero. Foto: Getty Images / IRONHEART( Thot )

Procuraduría y Fiscalía articulan esfuerzos en torno al Plan Nacional de Vacunación

La procuradora Margarita Cabello se reunió con el fiscal general, Francisco Barbosa, con quien dialogó y establecieron la hoja de ruta y las primeras acciones de lo que será el trabajo conjunto de las dos entidades frente al seguimiento a cada uno de los preparativos, etapas y ejecución del Plan.

En la reunión, fueron revisados aspectos de suma importancia como las medidas preventivas que se tomarán para evitar cualquier infracción disciplinaria o delito relacionado con el manejo que se le dé a las vacunas, prestando especial interés a los procesos de almacenamiento, transporte y sobre todo la aplicación.

Invima aprueba ensayo de la vacuna de Clover en el país

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) ya autorizó llevar a cabo en el país los ensayos clínicos de fase II/III para la vacuna contra el SARS-CoV-2 denominada SCB-2019, de la biofarmacéutica australiana Clover.

Según lo aprobado, el ensayo consistirá en suministrar dos dosis inyectables de este fármaco con 22 días de diferencia a personas mayores de 18 años, "con el objetivo de generar datos iniciales sobre la seguridad y eficacia de la sustancia en los pacientes", cita el Invima a través de un comunicado.

Colombia registra 9.622 nuevos casos de COVID-19; cifra de fallecidos alcanza los 54.272

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 2.104.506 casos de COVID-19, con 9.622 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 54.272, con 289 fallecidos. Los recuperados ya son 1.954.674. Se procesaron 57.968 pruebas (PCR: 45.244 y Antígenos: 12.724).

Valle superó a Bogotá en el número de casos diarios con 3.284 infectados, mientras que la capital contabilizó 2.368 nuevos contagios.

Duque ratifica extradición de alias ‘El Canoso’ a Estados Unidos

El Gobierno negó el recurso de reposición que interpuso alias ‘El Canoso’, excomandante del Bloque Resistencia Tayrona de las Autodefensas Unidas de Colombia, para frenar su extradición a Estados Unidos.

En una resolución firmada por el presidente Iván Duque y el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, se asegura que “el trámite de extradición se cumplió con plena observancia y acatamiento del debido proceso”.

Junta directiva de EPM aceptó renuncia del gerente Álvaro Guillermo Rendón

La junta directiva de EPM aceptó la renuncia del gerente de la compañía, Álvaro Guillermo Rendón, esto luego de seis horas y medias de reunión.

En la misma se tuvo en cuenta el concepto que emitieron los vicepresidentes de la compañía sobre la gestión del gerente, así como otros ítems.

Capturan a dos turcos que representarían un riesgo para la seguridad nacional

Dos extranjeros fueron capturados en un operativo conjunto entre la Policía Judicial de Migración Colombia, la Policía Metropolitana de Bogotá y la Dijín, con el apoyo del grupo ICE Homeland Security de la Embajada de los Estados Unidos.

Según la agencia federal, Yusuf Yüsedag e Ibrahim Yegin presentaban irregularidades que podrían representar un riesgo para el país. Uno de ellos tenía el pasaporte cancelado y más de $200 millones en efectivo, cuya procedencia no pudo explicar, por lo que las autoridades no descartan que se dedique al tráfico de estupefacientes.

Plantean nueva hipótesis sobre la muerte de Ana María Castro

En los alegatos de apelación a la medida de aseguramiento, la defensa de Julián Ortegón planteó una nueva hipótesis sobre la muerte de la joven Ana María Castro, el 5 de marzo de 2020.

La Fiscalía asegura que Ana María fue arrojada violentamente del carro en el que iban Paul Naranjo y el hoy detenido Julián Ortegón. Pero ahora la defensa de Ortegón, a través del abogado Rafael Antonio Gómez Verdugo, asegura que es físicamente imposible que el piloto (Paul) y el copiloto (Julián) pudieran arrojar a Ana María del vehículo.

Corte reitera que bancos deben responder por fraudes a sus clientes

Las entidades financieras tienen la obligación de velar por el dinero de sus usuarios y, por ende, responder por los fraudes incluso cuando "un tercero burla los protocolos" y se hace pasar por el titular de la cuenta, puesto que el banco tiene la obligación de verificar la identidad de su cliente. Así lo reitera la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en una sentencia que se hizo pública este domingo.

Así las cosas, según el alto tribunal, el banco no puede excusarse diciendo que obró diligentemente después del fraude: "(...) la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente".

Venta de vehículos y motos registró fuerte caída en enero

Según el informe del sector automotor de la ANDI y Fenalco, en enero pasado se vendieron 14.327 vehículos nuevos y 44.691 motocicletas nuevas, lo que refleja decrecimientos del 22,2% y 14,1%, respecto a enero 2020.

Indican los gremios que sector de vehículos a partir del mes de junio de 2020 inició una lenta recuperación, mientras que el sector de motocicletas a partir de ese mes empezó a recuperarse rápidamente y en la mayoría de los países, a partir de ese momento, se presentaron variaciones positivas con respecto al mismo periodo del 2019.

Denuncian nuevas amenazas contra la lideresa María Eugenia Mosquera

La organización Conpaz señaló que la lideresa y representante de esa organización volvió a recibir amenazas cuando adelantaba una visita a Buenaventura en el Valle del Cauca.

Indica la denuncia que cuando se encontraba en esa población realizando trabajos de liderazgo social recibió mensajes a su teléfono celular en donde le decían que si seguía de "sapa" con las autoridades iba a lamentar el desenlace. Además, le exigían pagar un millón de pesos.

Trabajadores de comedores comunitarios temen quedarse sin empleo por cambio de operadores

Trabajadores de los comedores comunitarios de Bogotá protestaron ante los cambios que habrá en estos servicios pues tienen temor de perder sus empleos.

En efecto, la Secretaría de Integración social hará cambios en los comedores, que ahora se llamarán cocinas populares. Entre esos cambios en los operadores, se hará una convocatoria pública.

La bicicleta será transporte prioritario en Bogotá, estableció el Concejo

La plenaria del Concejo de Bogotá aprobó un acuerdo que busca priorizar la bicicleta como medio de transporte, de cara a superar la pandemia de COVID-19 y de mejorar las condiciones en materia de seguridad y movilidad para quienes lo usen.

Con varios puntos se busca que se implementen acciones y estrategias al respecto por parte de la administración distrital, también con el fin de promover el uso de ese medio. como explicó el autor del proyecto, el concejal de Bogotá para la Gente Juan Baena.

Fedetranscarga propone que pico y placa ambiental no sea para todos los camiones

Los camioneros han expresado su malestar frente a la posibilidad de que desde el próximo 8 de febrero entre en funcionamiento el pico y placa ambiental para el transporte de carga en el Valle de Aburrá como medida para atender el deterioro de la calidad del aire que se presenta en esa zona del país.

Ante la medida que se espera sea informada en el transcurso de la semana por la Dirección del Área Metropolitana de Antioquía, Fedetranscarga que es otro de los gremios camioneros de Colombia, se sumó al rechazo que ha generado la idea por los impactos negativos que considera podría tener sobre el sector de carga, especialmente en sobrecostos a su operación.

Hallan sin vida a cuatro jóvenes reportados como desaparecidos en El Patía, Cauca

Las autoridades informaron que fueron hallados sin vida los cuatro jóvenes reportados como desaparecidos en El Bordo, municipio de El Patía, en el sur del departamento del Cauca.

Se trata de Yulieth Mellizo González, Daniel Felipe Paz, Julián David Ortiz Hoyos y Fabio Alejandro Navia, cuyos cuerpos fueron encontrados en la vereda Los Naranjos, corregimiento de El Ejido, municipio de Policarpa, Nariño.

Magdalena tiene nuevo defensor del Pueblo

Se trata de Pedro Pablo Molinares Ariza, que llega en reemplazo de Nayara Vargas quien viene haciendo carrera dentro de la entidad desde 2013. El abogado es especialista en Derecho Administrativo y cuenta con una maestría en Derecho.

Desde 2003 se ha venido desempeñado como asesor jurídico en las alcaldías de Santa Marta, Ciénaga y Puebloviejo, asimismo, en empresas privadas y públicas en las áreas de salud y educación.

Con críticas a la política tradicional, artistas rechazan revocatoria al alcalde William Dau

En redes sociales empezó a circular desde este lunes el video de una canción titulada “Cartagena camina”, en la que varios artistas urbanos de la capital de Bolívar se unieron para mostrar su voz de rechazo a los tres procesos de revocatoria contra el alcalde William Dau Chamatt, que ya fueron inscritos en la Registraduría.

A la par de la música pasan imágenes de la caída del edificio Blas de Lezo II que dejó 21 obreros muertos y otros heridos, la construcción del polémico edificio Aquarela y los peajes internos, que en estos días han generado protestas tras conocerse un informe de la Contraloría que revela que ya alcanzaron la Tasa Interna de Retorno desde 2015.

Centro de Memoria Histórica urge a la Fuerza Pública proteger a los indígenas kogui

El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) le urgió al Gobierno y a las autoridades brindar protección inmediata a las comunidades indígenas kogui, que en los últimos días ha recibido amenazas de muerte.

Al mismo tiempo, rechazó las intimidaciones de las que han sido víctimas los líderes sociales y autoridades indígenas asentados en la Sierra Nevada de Santa Marta.

Pastor que pidió dinero a sus fieles por la “llegada de Jesús” no aparece

Con un largo ayuno los fieles de la Iglesia Berea de Isabel López, corregimiento de Sabanalarga, Atlántico, esperaban la llegada de Jesucristo tras una promesa del pastor Gabriel Alberto Ferrer Ruíz, quien aseguró que la llegada iba a ser a las 23 horas y 59 minutos del jueves 28 de enero.

Lo que más llama la atención de esta esperada llegada, es que Ruíz les dijo a los fieles que para este evento tenían que despojarse de todo lo material que pudiera ser visto como ambición o lujuria, por lo que les recomendó vender sus inmuebles y dejar sus trabajos para poder ascender al cielo.

Atlético Nacional y DIM confirman plan para que los aficionados ingresen al estadio

Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín han dado a conocer la intención que tienen porque sus hinchas regresen al estadio Atanasio Girardot para cuando disputen sus partidos en condición de local de la Liga BetPlay Dimayor del 2021.

Si bien desde hace algunos días los directivos de ambos clubes habían manifestado la idea que tenían, este lunes 1 de febrero dieron a conocer, mediante un comunicado en conjunto, la propuesta que le han hecho llegar al Gobierno Nacional y municipal.