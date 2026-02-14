Amanezca bien informado con La W este 19 de mayo. Foto: Getty Images / MACIEJ NICGORSKI( Thot )

La confirmación de la muerte de 'Jesús Santrich' por parte de la 'Segunda Marquetalia' y la moción de censura contra el ministro de Defensa son algunas de las noticias de este miércoles 19 de mayo.

'Segunda Marquetalia' confirma la muerte de 'Jesús Santrich'

Por medio de un comunicado, la 'Segunda Marquetalia' expuso que el integrante de la dirección de las FARC-EP, Jesús Santrich, habría sido abatido por el Ejército colombiano por una orden directa del presidente Iván Duque.

Según expusieron en el documento, el hecho ocurrió en la Serranía del Perijá, zona binacional fronteriza entre el Chalet y la vereda Los Laureles, dentro del territorio venezolano.

Sin embargo, una primera versión hablaba de que 'Santrich' fue abatido por miembros de la Guardia Venezolana en medio de un enfrentamiento entre bandas ilegales.

Por otro lado, la 'Segunda Marquetalia' señaló que “hasta este lugar perpetraron los comandos colombianos por orden directa del presidente Iván Duque.

De acuerdo con el documento, "la camioneta del comandante fue atacada con fuego de fusilería y explosiones de granada". Añadiendo que "consumado el crimen, los asesinos le cercenaron el dedo meñique de su mano izquierda"

Por último, la Dirección envió un mensaje de condolencias a la familia de Seuxis Paucias Hernández Solarte.

Santrich’, de 53 años, permanecía prófugo de la justicia y pertenecía al grupo disidente de las Farc denominado ‘La Nueva Marquetalia’. El 13 de septiembre de 2019, la Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lo declaró desertor armado manifiesto del proceso de paz firmado entre el Gobierno y las Farc en 2016.

El 25 de mayo iniciará la moción de censura contra el ministro de Defensa

En una resolución firmada por los miembros de la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes se le dio trámite a una moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, por sus actuaciones durante el Paro Nacional y los excesos en el uso de la fuerza por parte de la Policía.

En el acta se cita para el martes 25 de mayo a una sesión plenaria para escuchar al ministro Molano sobre los hechos que dan origen a la moción, impulsada por sectores de la oposición.

De tres a 10 días después del debate, el presidente de la Cámara, Germán Blanco, citará de nuevo a la Corporación para la votación en la que se determinará si Molano sale o no del cargo.

"#Alerta #ÚltimoMinuto Confirmada la Moción de Censura contra el Ministro de Defensa el próximo martes 25 de mayo. El señor Molano debe responder ante la Cámara de Representantes por la violación de DDHH cometidos por la fuerza pública en estos 21 días. #QuiénDioLaOrden", trinó el representante de la Coalición Decentes, David Racero.

Declaraciones de Mindefensa significan una licencia para matar: Gaviria

Pese a su acercamiento con el presidente Iván Duque, el director del Partido Liberal, César Gaviria, hizo nuevas declaraciones criticando las declaraciones y actuaciones del ministro de Defensa, Diego Molano, durante el Paro Nacional.

El exmandatario aseguró que es peligroso decir que cualquier bloqueo de una vía pública es un acto de terrorismo y que ese tipo de afirmaciones pueden llevar a que haya más violencia contra manifestantes.

"Nos preocupa que si como lo han hecho en muchas oportunidades la minga bloquea la carretera Panamericana vayan a dispararle a los indígenas para abrir la vía pública", aseguró.

Gaviria también señaló que hay que confiar en la actuación de la Fiscalía frente a las ofensas criminales y cerró cuestionando al ministro Molano.

"He seguido con mucho cuidado cada declaración del ministro de Defensa. En la práctica significan una licencia para matar, o que no le importan los muertos civiles, o que no puede hacer diferencia", añadió.

Estas declaraciones se dan ad-portas de dos mociones de censura que tendrá que enfrentar Molano en el Senado y la Cámara de Representantes.

Fenalco pide al Gobierno que el desbloqueo de las vías sea inminente y eficaz

Jaime Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), indicó que el comercio organizado apoya el anuncio del presidente Iván Duque de desbloquear las vías con el apoyo de la fuerza pública.

“La situación de los colombianos y en particular de los comerciantes en este momento es dramática; venimos de más de un año de cierres y restricciones que han llevado a la quiebra a miles de micro, pequeños y medianos empresarios elevando el número de desempleados en el país. Los promotores del paro no se han conmovido ante este panorama que registra pérdidas para el comercio por $2,2 billones al cierre del 17 de mayo, pérdidas que son irrecuperables. Es claro que hay una agenda oculta para desestabilizar al país”, aseguró el dirigente gremial.

Asimismo, el vocero de los comerciantes agregó que esta iniciativa debe dar resultados inmediatos, sobre todo en el suroccidente del país que se ha llevado la peor parte de estos 21 días de paro y vandalismo. “Hemos apoyado el diálogo, pero este debe conducir a resultados sensatos e inmediatos. Quienes marcharon pacíficamente ya mostraron su voz de desacuerdo y necesidad de cambio, pero nada justifica tener bloqueado al país violando todos los derechos actuando violentamente”, agregó.

En cuanto al anuncio de la promoción de empleo juvenil, subsidiando la seguridad social de jóvenes entre 18 y 28 años por un año que sean contratados, el gremio resaltó que ello dependerá de que los empresarios puedan tener las condiciones para generar esos nuevos puestos de trabajo.

“Las restricciones impuestas por gobernadores y alcaldes ante las crecientes cifras del COVID-19 durante el último año han diezmado la capacidad de los empresarios no solo de mantener sus empleados, sino de generar nuevas vacantes”, concluyó Cabal.

Colombia alcanzó los 82.291 fallecidos por COVID-19

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 3.144.547 casos de COVID-19, con 13.137 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 82.291, con 482 personas que perdieron la vida en las últimas horas.

Los recuperados ya son 2.947.661. Se procesaron 41.373 pruebas (PCR: 31.147 y Antígenos: 10.226).

En las últimas horas, cayeron las cifras de vacunación diaria en Colombia. En las últimas horas se pusieron 78.431 dosis de la vacuna contra el COVID-19.

Duque insiste en diálogo “sin dejar que la Constitución sea manoseada y pisoteada"

El presidente Iván Duque posesionó al ministro de Hacienda José Manuel Restrepo y le encomendó varias tareas: estabilizar las finanzas del país, poner en marcha el programa de austeridad fiscal más ambicioso y atender a los sectores más vulnerables.

El mandatario también le recordó el compromiso con la política de Paz con Legalidad y la reactivación económica.

“Nuestro espíritu, y el suyo también, es el de ser dialogantes y buscar consensos, pero sin dejar jamás que nuestra Constitución pueda ser manoseada, pisoteada o capturada”, dijo a propósito del Paro Nacional.

Y aseguró que el país “no puede dejarse secuestrar cuando se pretende, en algunos puntos del país, cerrar las arterias de la reactivación, de la vacunación, del desarrollo, del empleo, de las esperanzas y de las oportunidades”.

“Cualquier expresión de violencia debe ser censurada sin ningún titubeo. Yo veo en usted, señor ministro, un gran talante ético, técnico y humano”, señaló.

Finalmente, le encomendó sacar adelante el plan de choque para favorecer a los jóvenes y seguir manteniendo la confianza en Colombia, “manteniendo la disciplina fiscal y construyendo, en las próximas semanas, un marco fiscal de mediano plazo con objetivos concretos”.

Demanda contra elección del defensor del Pueblo entra a su recta final

Sin necesidad de adelantar una audiencia pública, el Consejo de Estado definirá en las próximas semanas si acoge o no la demanda contra la elección del actual Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, para el período 2020-2024.

En el proceso el alto tribunal deberá revisar si los demandantes tienen razón al argumentar que Camargo no cumplía con los 15 años de experiencia como abogado y si presentó documentación falsa en el proceso; además, si hubo errores en el acta de elección sobre la hoja de vida de Camargo.

También revisarán si en su elección se incumplió con la ley de cuotas de género; si hubo fallas en el concurso público para la conformación de la terna de la que fue elegido como “integración de la terna con nombres de amigos del presidente de la República”, y si Camargo cumple o no a cabalidad los requisitos para estar en el cargo.

Procuraduría no ha iniciado investigación contra integrantes de la fuerza pública

Tras 21 días de paro nacional, la Procuraduría presentó un nuevo balance en donde reconoció que no ha iniciado investigación disciplinaria alguna contra integrantes de la Fuerza Pública y apenas dos investigaciones disciplinarias contra dos alcaldes (Zipaquirá y Paipa).

En este sentido, el Ministerio Público adelanta nueve (9) acciones disciplinarias contra funcionarios públicos. Dos investigaciones disciplinarias contra: Wilson García Fajardo, alcalde de Zipaquirá (Cundinamarca) y Fabio Medrano, alcalde de Paipa (Boyacá).

Seis indagaciones preliminares que vinculan al Gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, el alcalde de Cartagena, William Dau, el alcalde de Pereira, Carlos Maya, el alcalde de Villavicencio, Juan Felipe Harman Ortiz, la concejala de La Tebaida, Fanny Flórez Jiménez y el concejal del Municipio de Guarne, John Salazar. Y una indagación preliminar contra el Gerente de la ESE Hospital San Joaquín del Municipio de Nariño, Antioquia.

La Procuraduría advierte que los funcionarios públicos, en este caso los alcaldes y gobernadores, en su calidad de primera autoridad de los municipios de su jurisdicción, tienen la posición de garantes de los derechos tanto de los manifestantes como de las personas que no desean protestar.

Consejo de Estado cierra la puerta a remplazar a Aída Merlano

La Sección Quinta del Consejo de Estado, en la sala del 13 de mayo de 2021, declaró la nulidad del acto de llamamiento de la ciudadana Soledad Tamayo Tamayo, como senadora de la República, respecto de la curul en la que fue elegida la señora Aída Merlano Rebolledo, por desconocimiento del artículo 134 de la Constitución Política.

Se concluyó que el acto de llamamiento que se hizo de la señora Soledad Tamayo Tamayo al Senado de la República para el período 2018-2022, se realizó respecto de una curul que conforme al artículo 134 de la Constitución Política no era ni es susceptible de reemplazo, en atención a que para la misma fue elegida la ciudadana Aída Merlano Rebolledo, quien fue capturada y condenada por la comisión del delito de corrupción al sufragante, un punible contra los mecanismos de participación democrática, lo que impedía proveer el escaño con otro de los integrantes de la colectividad política que la apoyó, es decir, del Partido Conservador Colombiano.

Se reiteró que la “silla vacía” es una sanción para los partidos y movimientos políticos que han avalado a miembros de corporaciones públicas que son capturados o condenados por alguno de los delitos enunciados en el artículo 134 superior, sanción que le impide a la agrupación política respectiva que otro integrante sea llamado a ocupar la curul del servidor público investigado o condenado.

Asimismo, se indicó que la sanción de la silla vacía respecto de la curul en la que fue llamada la ciudadana Soledad Tamayo Tamayo, no se vio interrumpida o afectada por el fallo de nulidad de la elección de la señora Aída Merlano Rebolledo, pues la prohibición consagrada en el artículo 134 superior, se generó desde el momento en que se ordenó la captura de la segunda, permaneció durante todo el tiempo en que estuvo vigente el fundamento de la privación de la libertad y se confirmó con la condena entre otros, por delitos contra los mecanismos de participación democrática, lo que implicaba que el referido cargo en ningún momento ha sido ni será susceptible de ser provisto mediante la figura del llamamiento. Esta es la importancia de dicha sentencia, que profundiza por primera vez en este aspecto.

Finalmente, se precisó que la aplicación de la silla vacía no resulta contrario al principio de non bis in ídem frente al Partido Conservador Colombiano, porque el juicio de reproche a este no sólo se predica por el apoyo y la permanencia que le otorgó en sus filas a la ciudadana Merlano Rebolledo cuando fue representante a la Cámara, sino también por el patrocinio brindado cuando se postuló y resultó electa senadora, lo que justifica que frente a las dos curules obtenidas asuma la organización política la responsabilidad que le corresponde, de conformidad con el artículo 134 de la Constitución.

JEP aceptó a soldado procesado por falsos positivos del Gaula Militar en Antioquia

La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) aceptó el sometimiento del soldado (r) Rodrigo Londoño Blandón, exmiembro del Gaula Militar adscrito a la Cuarta Brigada en Antioquia quien es procesado en la justicia ordinaria por la presunta ejecución extrajudicial de seis personas en 2008, las cuales fueron ultimadas en supuestos combates y presentados como miembros de grupos armados ilegales.

De acuerdo con la investigación las seis víctimas fueron llevadas a zona rural de los municipios de Santa Rosa de Osos, así como de Barbosa bajo engaños para ser ejecutadas.

"Fueron llevadas con la ilusión de obtener un trabajo o ganarse un dinero fácil, se les presentó como guerrilleros o delincuentes pertenecientes a grupos delincuenciales organizados", señala el expediente en su contra.

Aunque en su solicitud de sometimiento el militar (r) expresó su disposición plena a "ayudar con el esclarecimiento de la verdad" que le consta y participar en actividades de reparación a las víctimas, la JEP le dio un plazo de diez días para que ajuste su plan de contribución, al considerar que sus afirmaciones no indican los hechos precisos a los que hará referencia y tampoco ha entregado material probatorio.

La JEP le advirtió que el incumplir con esos requisitos, su aceptación, así como todos los beneficios le pueden ser revocados. También le indicó que no podrá salir del país sin autorización expresa del tribunal.

Gobierno lanza plan para que jóvenes accedan fácilmente a vivienda

El Gobierno presentó el programa ‘Jóvenes Propietarios’ que, según el presidente Iván Duque, ofrecerá la tasa de interés más económica de la historia en materia de adquisición de vivienda, la cual será de menos del 7% con un monto fijo.

El mandatario explicó que se financiará hasta el 90% del valor de la vivienda para jóvenes entre los 18 y los 28 años.

“Entra el Fondo Nacional de Garantías con una garantía del 70%, no se necesita fiador y, algo muy importante, les estamos permitiendo a los jóvenes ser propietarios en el país. Prácticamente con estas medidas, y sin contar con el subsidio concurrente, las cuotas que se pagarían por una vivienda a plazo fijo serían de menos de $500.000”, explicó.

Los interesados podrán acceder a estas líneas de crédito si están afiliados al Fondo Nacional del Ahorro o si tienen una cuenta de ahorro voluntario, en caso de ser trabajadores independientes.

El dólar en Colombia inicia semana con tendencia a la baja

Luego del puente festivo en el país, el dólar en Colombia cerró este martes con un precio promedio de $3.655,74. El pasado viernes, la divisa estadounidense cerró con un precio de $3.683, lo que significa que para hoy se evidenció una caída de más de 20 pesos.

Para hoy, el dólar en casas de cambio para la compra presentó un precio de $3.625,00, en cambio, la cifra para las casas de cambio para la venta registró unos $3.736,00, es decir, una subida sobre la Tasa Representativa del Mercado (TRM).

La primera autopista 5G del país ya fue adjudicada

La firma Estructura Plural PRC-MC, fue la adjudicataria de la primera concesión para realizar una autopista de Quinta Generación en Colombia, así lo informó la Agencia Nacional de Infraestructura, quien explicó que la concesión será la encargada de realizar la construcción, rehabilitación y mantenimiento de 310 kilómetros de vía que pasarán por los departamentos del Valle del Cauca y Cauca, llevando como nombre, Malla Vial del Valle del Cauca: Accesos Cali – Palmira.

Según el Gobierno, la inversión del ambicioso proyecto será de 1,22 billones de pesos.

Ante el escenario, Ángela María Orozco, ministra de Transporte, dijo “en febrero recibimos ocho propuestas para participar en la construcción de este proyecto, que nos generaron una enorme alegría, por eso, hoy la satisfacción es doble porque estamos adjudicando un corredor prioritario para el sur occidente del país, pues facilitará la movilización de ciudadanos y el transporte de carga desde los puertos al interior del país, sin contar los beneficios en materia de generación de empleo, pues serán alrededor de 40 mil empleos”.

Por su parte, el presidente de la ANI, Manuel Felipe Gutiérrez, dijo “estamos dando un paso primordial para fortalecer el multimodalismo en el país, pues con Accesos Cali-Palmira se facilitará la movilización de mercancías y productos con otros modos de transporte. Además, esta concesión tendrá la particularidad que fomentará aspectos ambientales, sociales e institucionales, porque antes que hacer obras construimos calidad de vida para las comunidades aledañas a los proyectos”.

Invías no ha podido atender más de 37 emergencias registradas en la Línea

El corredor vial entre Calarcá y Cajamarca se encuentra cerrado desde el pasado 28 de abril por las manifestaciones que se han registrado en el territorio nacional, añadido a esto durante todos esos días, el Instituto Nacional de Vías, confirmó que se han registrado más de 37 eventos entre derrumbes y avalanchas a lo largo de la vía que no se han podido atender, esto debido a que no se permite el paso por parte de los manifestantes de vehículos, tampoco de combustibles para las máquinas, ni de personal operativo para trabajar en la atención de estas emergencias.

Así lo expuso el director general del Invías, Juan Esteban Gil, quien dijo “debido a los bloqueos que presentan los manifestantes en el sector de Calarcá y Cajamarca ha sido imposible acceder con maquinaria, personal, materiales, combustible y todos los insumos necesarios para garantizar la construcción y la atención de la carretera entre Cajamarca y Calarcá, es por esto que durante estos días de bloqueo hemos tenido más de 37 eventos entre derrumbes y avalanchas, desplomes y caídas elementos que estaban en plena construcción en el sector”.

Seguido a esto, Invías enfatizó en que los problemas registrados que en muchos casos no se saben qué tan grandes son, no se presentan en el Túnel de la Línea, ya que sus obras aseguran están funcionando con plena normalidad.

Por marchas, no habrá pico y placa para taxis y vehículos particulares en Bogotá

La decisión fue tomada por la Secretaría con el fin de facilitar el transporte y la movilidad de los ciudadanos.

Este miércoles 19 de mayo, taxis y vehículos particulares podrán circular sin restricción por Pico y Placa en Bogotá

A partir del jueves 20 de mayo, la restricción operará en sus horarios y días habituales dependiendo del último dígito de la placa del vehículo y del tipo de servicio.

La Administración Distrital tomó la decisión de levantar la restricción debido a las afectaciones al Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá en sus componentes troncal y zonal ocasionadas por manifestantes, las cuales han mermado su capacidad, y por el Paro nacional anunciado para el 19 de mayo.

Los vehículos de transporte público individual (taxi) cuyas placas finalicen en 5 y 6 tendrán restringida la circulación este jueves 20 entre las 5:30 a.m. y las 9:00 p.m.

Esta es la segunda vez (la primera fue desde el 5 hasta el 8 de mayo), que la Administración Distrital toma la decisión de suspender de manera temporal el Pico y Placa para taxis y particulares para ayudar a la movilización de los ciudadanos en la capital de la República.

El general Juan Carlos León Montes asumirá la comandancia de la Policía de Cali

Luego de conocerse la renuncia del General, Juan Rodríguez, a la comandancia de la Policía de Cali, fue designado en el cargo el general Juan Carlos León Montes, quien lideraba la región número siete de la institución.

El director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, explicó que la dimisión del alto oficial obedece a motivos personales.

"El general Juan Carlos Rodríguez, quien voluntariamente pidió el retiro, me manifestó que lo hizo por unos temas familiares los cuales respetamos. Le damos las gracias por todo su trabajo en la Policía nacional por más de treinta años", dijo el director de la Policía.

El nuevo comandante de la Policía de Cali llega en un momento en el que la ciudad y su área metropolitana atraviesa una compleja situación de orden público.

Ejército niega la llegada de vehículos artillados a la ciudad de Cali

Frente a la polémica por algunos videos que circulan en redes sociales en los que se ve la llegada de vehículos del Ejército Nacional a la ciudad de Cali, la institución de pronunció.

Indican que los automotores hacen parte del Grupo de Caballería Liviano Meteoro N.º 6 que se encuentran realizando actividades de asistencia militar en la ciudad de Santiago de Cali.

Aclaran que el pasado domingo 16 de mayo del 2021, estos vehículos se desplazaban desde el sector conocido como Mediacanoa hasta Buenaventura, Valle del Cauca, con el objetivo de brindar seguridad y acompañamiento a la ruta logística de 70 tractomulas que transportaban víveres, productos de primera necesidad e insumos médicos.

Finalmente, por medio de un comunicado rechazan “la desinformación que se promueve en diferentes redes sociales, generando falsos señalamientos que buscan empañar la imagen y labor desarrollada por el soldado colombiano”.

Colombia podría cambiar de sede en las eliminatorias

Luego de la compleja situación vivida en los partidos de Copa Libertadores donde se registraron varios inconvenientes de orden público alrededor del estadio Romelio Martínez de Barranquilla, habría la posibilidad que Colombia no pueda jugar su partido de eliminatorias en la ciudad habitual donde lo hace.

Según mencionó el periodista Alejandro Pino en el programa ‘Somos la Titular’, el encuentro entre Colombia y Argentina está “en veremos”, ya que Barranquilla se encuentra en el ojo del huracán después del partido de Junior ante River Plate donde los gases lacrimógenos entraron al estadio y afectaron a los jugadores.

Ante esto, una solución planteada sería la de jugar en una sede neutral, ya que “algunos empresarios ya están haciendo averiguaciones para ver si el partido se puede jugar en Miami”, señaló el periodista.

La idea suena bien dado que para ese día no hay eventos programados en el ‘Hard Rock Stadium’ y no hay problemas para tener público en las tribunas, por lo que habría mayores ganancias económicas, sin embargo, este sería un pésimo mensaje que daría el país como organizador de la Copa América.

Precisamente Pino mencionó que “Si dicen que sí, ¿cómo puedes estar defendiendo una Copa América en Colombia si vas a jugar el partido de Eliminatorias en Miami?”.

La selección Colombia que espera recomponer el camino hacia el mundial de Qatar 2022 enfrentando el próximo 3 de junio a la selección de Perú en Lima, posteriormente tendrá que jugar en condición de local ante la Argentina de Messi.