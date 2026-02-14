Amanezca bien informado con La W este 16 de marzo. Foto: Getty Images / IRONHEART( Thot )

El retiro del Estado de la audiencia del caso Jineth Bedoya y la primera dama negando que pidió publicar su autobiografía con recursos públicos son algunas noticias de este martes 6 de marzo.

Invima estudia suspensión de vacuna de AstraZeneca en otros países

El Invima anunció que adelanta un estricto seguimiento a la suspensión preventiva de la vacuna de AstraZeneca en algunos países, por el reporte de eventos tromboembólicos y otras afecciones relacionadas con los coágulos sanguíneos durante su aplicación.

Cabe recordar que el Gobierno tiene un acuerdo con esta farmacéutica para comprar 10 millones de vacunas. Además, se tiene estipulado que el próximo 31 de marzo lleguen 244.000 vacunas de AstraZeneca a través del mecanismo Covax.

Colombia registra 2.740 nuevos casos de COVID-19; cifra de fallecidos alcanza los 61.243

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 2.305.884 casos de COVID-19, con 2.740 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 61.243, con 100 personas que perdieron la vida en las últimas horas.

Los recuperados ya son 2.206.210. Se procesaron 31.002 pruebas (PCR: 22.267 y Antígenos: 8.735).

Mayores de 80 años serán vacunados en Bogotá sin cita previa

Para lograr vacunar a toda la población mayor de 80 años en Bogotá que por distintas razones no ha sido agendado en el sistema, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Salud de Bogotá anunciaron que partir de mañana los mayores de 80 años podrán asistir a la IPS más cercana a su hogar sin necesidad de realizar una cita previa.

La medida funcionará de acuerdo con el último número de la cédula del usuario.

Gobierno lanzó campaña para contrarrestar las noticias falsas del proceso de vacunación

El presidente Iván Duque lanzó la campaña ‘Vacunémonos y Volvamos a Vivir’ para invitar a los colombianos a vacunarse contra la Covid-19 y así acelerar el plan de inmunización masiva en el territorio nacional.

Estado colombiano se retiró de audiencia del caso Jineth Bedoya por "falta de garantías"

El representante del Estado colombiano Camilo Gómez recusó a todos los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (excepto al juez Eduardo Vio Grossi) luego de señalar que sus preguntas dirigidas a la periodista Jineth Bedoya fueron parcializadas y están prejuzgando al estado con opiniones ya formadas.

Rechazo desde el Congreso a actuación del Estado en caso de Jineth Bedoya

La decisión del Estado Colombiano, en cabeza de Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de retirarse de la audiencia pública que se adelantó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de violencia sexual y tortura a la periodista Jineth Bedoya y de recusar a varios magistrados, generó el rechazo de congresistas de distintos partidos políticos.

Si uno desertaba lo fusilaban: 'Rosalba' contradice en la JEP a excomandantes de las Farc

En diligencia ante la JEP enmarcada en el caso de secuestro 01, la exguerrillera del frente 14, Sandra Velásquez, conocida como "Rosalba", quien fungió como "carcelera" de exoficiales de la fuerza pública como Pablo Emilio Moncayo y el Sargento Luis Erazo, así como otros cuatro asesinados en medio de un rescate militar, contó detalles del cautiverio al que se sometió a esos oficiales por varios años.

En su intervención reiteró que les tenían prohibido conversar con los secuestrados y aseguró que el castigo para todo aquel guerrillero que abandonara las filas era la muerte, contrario a lo que han expresado exmandos de las Farc, quienes han manifestado en varias audiencias ante el tribunal que si no se robaban armamento podían irse o que no se les asesinaba siempre.

JEP aplazó audiencias de Pablo Catatumbo y Pastor Alape por caso de Álvaro Gómez Hurtado

La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) aplazó las fechas de aporte temprano a la verdad de los excomandantes de las Farc Pastor Alape y Pablo Catatumbo quienes fueron llamados a responder por el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado y cinco homicidios más.

En el caso de Alape su audiencia se aplazó para el 25 de mayo porque manifestó que no podía desplazarse hasta Bogotá este 15 de marzo, mientras que Catatumbo adujo quebrantos de salud, los cuales están relacionados con COVID-19.

Debido a lo anterior su audiencia se agendó para el 27 de mayo.

JEP reportó en Dabeiba nueve hallazgos que corresponderían a víctimas de falsos positivos

En su cuarta visita al cementerio Las Mercedes de Dabeiba (Antioquia), la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) exhumó nueve hallazgos que tendrían relación con falsos positivos y desapariciones forzadas.

Según el informe del equipo forense del tribunal de paz los restos estaban enterrados en fosas en bolsas negras y blancas, contenían prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares y presentaban heridas que corresponderían a impactos de bala así como otros elementos de interés.

Piden que la JEP acredite al hijo de Eudaldo Díaz como víctima del exsenador Álvaro García

La W conoció que la defensa de Juan David Díaz hijo del exalcalde de El Roble (Sucre) Eudaldo Díaz, asesinado por orden del exgobernador de Sucre, Salvador Arana, pidió que sea aceptado como víctima del exsenador Álvaro García Romero, recientemente admitido en la JEP.

Según los argumentos de sus apoderados, el rol directivo que García compartió con Arana en el fenómeno paramilitar de Sucre permitiría revelar un posible conocimiento del exparlamentario de las causas, así como la planeación y la ejecución del crimen.

Gobierno radicará reglamentación de la cadena perpetua para abusadores y asesinos de niños

El Gobierno priorizó 19 proyectos en la agenda legislativa de este año, entre los cuales se destacan la Reforma Fiscal, la Reforma a la Salud para blindar el Plan Nacional de Vacunación, una nueva ley para profesionalizar el deporte y la reglamentación de la cadena perpetua para abusadores y asesinos de niños.

“El proyecto de la Cadena Perpetua ya pasó por el Consejo de Política Criminal, tuvo una votación favorable para poder ser radicado. Y lo que queda como un mensaje absolutamente claro es que en ningún caso podrá ser inferior la pena de quien sea sancionado, a lo que hoy establece la ley”, señaló el ministro del Interior, Daniel Palacios.

Mincomercio expidió decreto para modificar régimen de zonas francas

El Ministerio de Comercio expidió el Decreto 278 de 2021, con el que modifica el régimen de zonas francas. Entre los cambios está el monto mínimo de inversión requerido para la declaratoria y prórroga, que se reduce en al menos 15,2%.

Así mismo, mediante la simplificación de requisitos y actuaciones para acceder al instrumento, tanto para nuevos proyectos como para la prórroga de las zonas francas existentes; y el fortalecimiento del marco institucional con la creación de un Comité Técnico de Zonas Francas en el marco del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación.

Nunca le he propuesto al Archivo General publicar una autobiografía: María Juliana Ruiz

La primera dama de la Nación, María Juliana Ruiz, aclaró que nunca ha pedido publicar su autobiografía con recursos públicos, como lo aseguró un medio de comunicación. Ruiz informó que su propuesta busca rescatar la memoria histórica de la gestión social, para visibilizar y reconocer el rol de las primeras damas en Colombia.

“Para quienes me conocen saben que no tengo interés de protagonismos y para quienes no me conocen deseo dejar claro que mi actuar jamás lo motiva ni la vanidad ni el egocentrismo”, escribió.

Congresistas del Verde les piden a militantes no renunciar al partido

Los representantes a la Cámara de la Alianza Verde, Katherine Miranda e Inti Asprilla les enviaron una carta a los militantes de su partido pidiéndoles no renunciar a esa colectividad por cuenta de la campaña presidencial del 2022.

Los congresistas aseguraron que "aún no hay una decisión definitiva en torno a las características de la coalición" en la que participará esa fuerza política e hicieron un llamado a que el Congreso Nacional o la Dirección Nacional definan le hoja de ruta para las elecciones.

Peñalosa, 'Fico' y Char son el bloque urbano del pacto del Ubérrimo: Sanguino

El senador del Partido Verde, Antonio Sanguino, hizo duras críticas a la alianza anunciada entre los exalcaldes Alejandro Char, Enrique Peñalosa y Federico Gutiérrez y señaló que se trata de un proyecto político vinculado al uribismo.

El congresista señaló que los tres exmandatarios "tienen burocracia en el Gobierno" y se han reunido con el expresidente Álvaro Uribe.

Crean en ustedes: el mensaje de Diana Trujillo al recibir la Cruz de Boyacá

El presidente Iván Duque le entregó la Cruz de Boyacá a la ingeniera aeroespacial de la NASA, Diana Trujillo, luego de liderar la Misión Perseverance a Marte. El mandatario reconoció su talento, experiencia y lección para la ciencia.

“Podemos decir que su participación en este proyecto estimula a muchas mujeres que desde la ciencia aportan al devenir de la sociedad”, dijo.

Hernando Parra Nieto, nuevo rector del Externado

En sesión solemne del 15 de marzo de 2021, el Consejo Directivo de la Universidad Externado de Colombia, por unanimidad designó al abogado Hernando Parra Nieto como el próximo rector.

Hernando Parra Nieto nació en Bogotá, el 7 de julio de 1962, cursó sus estudios primarios y secundarios en el Claustro Moderno de Bogotá. Luego de haber alcanzado matrícula de honor en todos los años de la carrera, por su excelente desempeño académico, obtuvo su diploma de abogado en 1985.

Distrito adopta medidas para evitar aglomeraciones en Bogotá durante Semana Santa

Tras una reunión entre la Alcaldía de Bogotá y la Arquidiócesis de la ciudad, se tomaron varias decisiones con el fin de evitar las aglomeraciones durante la Semana Santa, principalmente del 28 de marzo hasta el 4 de abril.

Según las Arquidiócesis únicamente se realizarán celebraciones conservando el aforo permitido en este momento por el Gobierno Nacional.

Segunda línea del metro de Bogotá será subterránea

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el gerente de la empresa Metro de Bogotá, Leonidas Narváez, anunciaron que la segunda línea del metro de la ciudad será subterránea. De acuerdo con Narváez, el objetivo es estructurar y dejar contratada la segunda línea del metro en noviembre de 2023.

"Los estudios de prefactibilidad terminan entre el 31 de marzo y el 12 de abril, y continuaremos con la factibilidad sin perder un minuto para iniciar la licitación y contratación en octubre", dijo.

Abrieron licitaciones para obras del Corredor Verde de la Séptima, ALO Sur y accesos Norte

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció la publicación de los pliegos para la licitación de tres proyectos viales: Corredor Verde de la Séptima, ALO Sur y mejoramiento de accesos por el Norte.

Los proyectos se llevarán a cabo con una inversión conjunta entre el distrito y el Gobierno Nacional superior a los 2 billones de pesos y se espera que generen más de 55.000 empleos.

Ministro del Deporte pedirá a Conmebol que la Selección Colombia pueda jugar en Bogotá

Luego de anunciarse las modificaciones al calendario de la Copa América 2021, Bogotá se ha quedado sin partidos de la Selección Colombia.

El ministro del Deporte, Ernesto Lucena, anunció que junto con la Federación Colombiana de Fútbol se han comunicado con la Confederación Sudamericana de fútbol para tratar de revertir esta decisión y así poder tener un partido de la Selección jugando en Bogotá.

Superservicios multó a cuatro prestadores del servicio de aseo en Bogotá

Las empresas multadas por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios son: Promoambiental Distrito por 160.809.102 pesos, Área Limpia Distrito Capital por 90.852.600 pesos, Bogotá Limpia por 158.992.050 pesos y Ciudad Limpia Bogotá por 340.697.250 pesos. Según lo confirmado, la decisión se tomó por fallas en la prestación del servicio de aseo en las actividades de recolección y transporte de residuos sólidos en la capital del país.

Implicados en operación Gedeón pagarán seis años de cárcel

Se trata de Rayder Alexander Russo alias ‘Teniente Pico’, y los mayores Juvenal Sequea Torres y José Sequea Torres, quienes pagarán seis años de cárcel a cambio de declararse culpables.

La Fiscalía acusa a cuatro personas, entre ellos dos altos mandos de la Guardia Nacional Venezolana, quienes planearon y adiestraron a militares que participaron en la acción armada.

A juicio dos exgobernadores de Casanare por irregularidades en contratación

El material de prueba da cuenta de que Helí Cala López y Whitman Herney Porras Pérez no habrían asumido la contratación de obras, suministro y adquisición de bienes, entre otros conceptos. Al parecer, mediante un convenio cedieron esa responsabilidad a un particular

Las labores investigativas realizadas por la Fiscalía General de la Nación pusieron al descubierto supuestas irregularidades de contratación que se habrían presentado entre 2005 y 2007 en Casanare.

Condena por el homicidio de la exalcaldesa de Barrancas Yandra Brito

El juez quinto especializado de Bogotá dictó sentido de fallo condenatorio contra el exalcalde Barrancas (La Guajira) entre 2008 y 2011, Juan Carlos León Solano, por haber sido el supuesto determinador del homicidio de Yandra Brito (exalcaldesa del mismo municipio).

También fueron condenados Daimler Paul Corrales, sobrino del capo Marquitos Figueroa, por coautoría en el homicidio y el abogado Diego Parodi por concierto para delinquir con la banda criminal de Marquitos.

La sentencia será dictada el próximo 8 de junio.

Supersociedades adoptó nuevas medidas en el proceso de liquidación del Cúcuta Deportivo

Este lunes la Superintendencia de Sociedades ordenó prorrogar la autorización de continuación de la ejecución del objeto social de la sociedad Cúcuta Deportivo Fútbol Club S.A.S., por un plazo adicional de cuatro meses.

Según explicó el ente de control y vigilancia, dicha autorización que se había otorgado inicialmente el 24 de noviembre de 2020, tiene como objetivo contribuir a maximizar el valor de los activos, como parte del desarrollo adecuado del proceso de liquidación judicial.

En el último mes se incautaron más de $200 millones en productos agropecuarios ilegales

Las autoridades de la lucha contra el contrabando de productos agropecuarios confirmaron la incautación de 204 millones de pesos, gracias a operativos realizados en el último mes en diferentes zonas del país.