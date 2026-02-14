Amanezca bien informado con La W este 15 de marzo. Foto: Getty Images / ANDREY DYACHENKO( Thot )

El regreso de Armando Benedetti al Pacto Histórico y la respuesta del presidente de México a las denuncias por maltratos a colombianos son algunas de las noticias de este lunes 15 de marzo.

En W Radio hemos preparado para usted un resumen de los hechos más importantes, para que comience el día bien informado:

Mandos medios de Farc aceptaron responsabilidad en secuestros, pero víctimas piden más

De acuerdo con la JEP, los exmandos de la guerrilla Marcos Patiño "Patequeso", Alfonso Méndez "Efrén Arboleda" y Jhoverman Sánchez "El Manteco" procesados por el caso de secuestro reconocieron su responsabilidad en la comisión de ese delito y los tratos degradantes a los que sometieron a los cautivos.

Duque se reunió con Rodrigo Londoño, Pastor Alape y Carlos Ruiz Massieu

El presidente Iván Duque se reunió con Rodrigo Londoño, presidente del partido Comunes; Pastor Alape, representante de esa colectividad en las instancias de reincorporación; altos funcionarios del gabinete y el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu.

Colombia registra 4.062 nuevos casos de COVID-19; cifra de fallecidos alcanza los 61.143

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 2.303.144 casos de COVID-19, con 4.062 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 61.143, con 97 personas que perdieron la vida en las últimas horas.

Los recuperados ya son 2.202.580. Se procesaron 30.349 pruebas (PCR: 22.585 y Antígenos: 7.764).

Luz verde para reactivación de visitas a centros penitenciarios y carcelarios en Colombia

Ante la reducción de la velocidad de transmisión de la COVID-19 a nivel nacional, con una disminución progresiva y sostenible de la incidencia y la mortalidad específica por la enfermedad, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Justicia y del Derecho emitieron la circular conjunta 021 de 2021, por medio de la cual se imparte la instrucción de permitir las visitas de los cónyuges y familiares a la población privada de la libertad de todo el país.

Minsalud pide conocer plan de recolección de firmas para revocatorias de mandatos

El Gobierno le respondió a la Registraduría Nacional las inquietudes que formuló frente a los requisitos para reactivar la recolección de firmas para las revocatorias de los mandatos de varios alcaldes del país, entre ellos Claudia López en Bogotá y Daniel Quintero Calle en Medellín.

López Obrador responde a denuncias por maltratos a colombianos inadmitidos

en México

El Gobierno informó que el canciller de México, Marcelo Ebrard, tuvo una reunión con autoridades migratorias locales y la embajadora Patricia Cárdenas, donde se acordó mejorar el trato a los colombianos que ingresen a ese país.

Ebrard anunció que, por instrucción directa del presidente Andrés Manuel López Obrador, se examinarán posibles ajustes en la oficina de migración del Aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México.

Benedetti sigue en el Pacto Histórico tras superar conflicto con Gustavo Bolívar

La fisura en el Pacto Histórico surgida por una confrontación en Twitter entre los senadores Gustavo Bolívar y Armando Benedetti quedó saldada este sábado, según lo anunció la exalcaldesa de Bogotá y miembro de esa coalición Clara López.

Reunión entre Char, Peñalosa y ‘Fico’ Gutiérrez aviva coalición para el 2022

Los acercamientos de cara a lograr acuerdos y coaliciones para las elecciones presidenciales del 2022, continúan adelantándose entre diferentes líderes políticos.

El pasado viernes se llevó a cabo una nueva reunión entre los exalcaldes de Bogotá Enrique Peñalosa, de Barranquilla Alejandro Char y de Medellín Federico Gutiérrez, de cara a lo que será la contienda presidencial en el país.

Iván Duque vuelve a descartar un posible alargue de su periodo presidencial

El presidente de la República, Iván Duque, reiteró que no busca extender su periodo ni tampoco está interesado en unificar el calendario electoral para permanecer dos años en el poder.

En una entrevista que concedió a la Agencia Reuters, Duque aseguró que no ha comisionado a ninguno de sus funcionarios para que intervengan en ese tema y de esta manera descartó alargar su periodo presidencial hasta el 2024.

Nos llevamos un dolor muy grande: padre de Roux sobre abandono estatal en Mapiripán

El presidente de la Comisión de la Verdad, padre Francisco de Roux, lideró una delegación de ese órgano transicional que se reunión con autoridades, la iglesia y organizaciones sociales en Mapiripán (Meta).

Allí, conoció de primera mano las necesidades en materia de verdad y reconocimiento de la población, que en el pasado sufrió cruelmente los embates del conflicto armado.

Corte niega petición del Gobierno de aplazar el debate sobre terrenos baldíos

Pese a que el Ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, le solicitó a la Corte Constitucional aplazar el debate sobre terrenos baldíos y así adelantar primero una audiencia con una mesa interinstitucional, la Sala Plena del alto tribunal rechazó dicha petición por improcedente.

Así las cosas, esta semana continuará en la Corte la discusión sobre los 13 expedientes de acciones de tutela que presentó la Agencia Nacional de Tierras con la que se busca aclarar quién posee la tierra en Colombia.

Corte ordena a la Fiscalía actualizar las bases de datos de personas investigadas

La Fiscalía General debe actualizar o modificar sus sistemas de información en la aparecen las bases de datos de las personas investigadas, de tal forma que, si una persona fue investigada pero declarada inocente o se le archivó a su favor el caso debe aparecer en el sistema.

Venezolano implicado en asesinato de patrullero debe responder en Colombia: Minjusticia

El ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, aseguró que el ciudadano venezolano que está siendo investigado por el crimen del patrullero Edwin Caro, ocurrido el pasado miércoles en el norte de Bogotá, deberá enfrentar a la justicia en Colombia.

Al mismo tiempo señaló que el Gobierno no ha recibido ninguna solicitud de extradición de Venezuela por el sujeto identificado como Wikerson Slyke Hernández Sánchez, quien en los últimos días fue enviado a la cárcel La Modelo, luego de que un juez de control de garantías considerara que es un peligro para la sociedad el que permanezca en libertad.

Un muerto y un herido deja nuevo ataque sicarial en Bogotá

Hacia las 3 de la tarde de este domingo se registró un nuevo hecho violento en Bogotá.

Un sicario llegó hasta un almacén de perfumería del centro comercial Puerto Príncipe, ubicado en el sector de San Andresito San José, en el centro de Bogotá. El sicario disparó contra dos personas que estaban en el lugar usando un arma con silenciador. De acuerdo con las autoridades, los dos heridos fueron trasladados hasta el hospital San José, donde uno de ellos falleció.

Denuncian nuevo caso de vacuna vacía, esta vez en Medellín

En Medellín se hizo viral el video de una adulta mayor que acudió a aplicarse la vacuna contra el coronavirus y debió ser pinchada dos veces, porque la primera vez la jeringa no tenía líquido, según denunció la familia.

Se endurecen las medidas sanitarias en Santa Marta para frenar al coronavirus

El gobierno nacional autorizó para Santa Marta un nuevo paquete de medidas que busca controlar el incremento de contagios de COVID-19. Se trata de normas, que aunque vigentes, han sido modificadas y ampliadas.

Por pandemia nuevamente se suspenden las procesiones de Semana Santa en Popayán

Por segundo año consecutivo, en más de cuatro siglos y medio de historia y presencia en Popayán, debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, fueron suspendidas las Procesiones de Semana Santa en esta capital, evento religioso que este año se realizaría del 28 de marzo al 3 de abril.