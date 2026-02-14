Amanezca bien informado con La W este 1° de marzo. Foto: Getty Images / ANDREY DYACHENKO( Thot )

El anuncio de que Juan Guillermo Monsalve no declarará en el caso Uribe y el fallecimiento del cantante Jorge Oñate son algunas de las noticias de este lunes.

En W Radio hemos preparado para usted un resumen de los hechos más importantes, para que comience el día bien informado:

Juan Guillermo Monsalve no declarará ante la Fiscalía en caso Uribe

Así lo informó el abogado Miguel Ángel del Río, quien defiende los intereses del testigo Juan Guillermo Monsalve.

A través de su cuenta de Twitter el abogado informó que su cliente no declarará ante la Fiscalía General de la Nación en la investigación que se adelanta en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por supuesta manipulación de testigos.

Según del Río, el testigo Monsalve ya habló ante la justicia y ya testifico en contra del expresidente por lo que la Fiscalía debería llamar a juicio a Uribe. Dijo que el fiscal Gabriel Jaimes está listo para precluir la investigación contra el expresidente.

Centro Democrático presentó argumentos para que sea precluido el caso contra Uribe

La comunicación es una respuesta al editorial de este domingo de El Espectador, que explica las razones por las que ese diario cree que Juan Guillermo Monsalve, principal testigo en contra Uribe, debería presentarse a declarar ante la Fiscalía.

En el editorial, el periódico rechaza el silencio de Monsalve, que se ha negado a acudir ante la entidad, aunque reconoce que hay lugar a su desconfianza por hechos como la "jugadita" de Uribe al renunciar al Senado para que lo investigara la Fiscalía.

Falleció el cantante vallenato Jorge Oñate en Medellín

Jorge Oñate, el 'Jilguero de América', falleció en la ciudad de Medellín tras haber sido trasladado a la capital antioqueña por complicaciones de salud derivadas del COVID-19. El cantante vallenato murió a sus 71 años en el hospital Pablo Tobón Uribe durante la madrugada de este domingo 28 de febrero.

El 'Jilguero de América' llevaba varios días luchando por su vida por complicaciones derivadas del coronavirus, que incluso obligaron a que fuese trasladado desde el departamento del Cesar a la capital antioqueña.

Entre lágrimas y canto se realizó homenaje póstumo a Jorge Oñate

El féretro del legendario vallenatero fue llevado hasta la Biblioteca Departamental para ser velado en cámara ardiente con la presencia de autoridades departamentales, culturales y representantes del género. Al lugar, se registraron filas de fanáticos que llegaron para darle el último adiós a Jorge Oñate.

En el evento, realizado por la gobernación del Cesar, pudo verse el llanto inconsolable de los miembros de su familia que se derrumbaron sobre el ataúd del 'Jilguero de América', desde que su cuerpo fue ubicado en el escenario del lugar, pasadas las 04:00 p.m.

Declaran tres días de duelo en Valledupar y La Paz por muerte de Jorge Oñate

La muerte del 'Ruiseñor del Cesar' ha conmocionado a miles de colombianos seguidores de su música, que han expresado en redes sociales sus mensajes de despedida al artista.

Son muchos los actos de homenaje que se han realizado desde que se conoció la noticia de su muerte, entre esos, los gobiernos locales del departamento del Cesar decretaron actos protocolarios por su fallecimiento.

Colombia registra 3.555 nuevos casos de COVID-19; cifra de fallecidos alcanza los 59.766

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 2.251.690 casos de COVID-19, con 3.555 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 59.766, con 106 personas que perdieron la vida en las últimas horas.

Los recuperados ya son 2.148.249. Se procesaron 31.478 pruebas (PCR: 21.128 y Antígenos: 10.350).

JEP abre la puerta a la expulsión del exgobernador Salvador Arana

La W conoció en primicia que la Jurisdicción Especial de Paz abrió el camino a una posible expulsión del exgobernador de Sucre Salvador Arana, condenado por el asesinato del exalcalde de El Roble (Sucre) Eudaldo Díaz y nexos con paramilitares.

De acuerdo con la Sección de Apelación del tribunal, Arana no ha entregado un plan de reparación convincente, sus propuestas de indemnización no tienen una incidencia en sus víctimas directas y además no ha reconocido el daño a algunas de ellas, como a Martha Salgado, esposa del exalcalde Díaz.

Duque destaca carta enviada por Biden, en lo referente a estatuto para migrantes

El presidente Iván Duque acogió la carta que le envió el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, donde aplaudió la creación del Estatuto Temporal para la Protección de Migrantes Venezolanos.

La mención la hizo durante la visita al Centro de Convivencia Solidario Transitorio para Migrantes en Yopal, Casanare. “Lo entendemos como un aplauso a todo un país porque esto no ha ocurrido de la noche a la mañana. Llevamos varios años labrando una política migratoria seria y ambiciosa”, dijo.

Mancuso y Timochenko hablaron e hicieron un llamado a que se sepa la verdad del conflicto

El excomandante de las Farc, Rodrigo Londoño y el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso hablaron telefónicamente e hicieron un llamado a que la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad escuchen las versiones de todos los actores involucrados en el conflicto para construir la verdad completa, como un compromiso con las víctimas.

Tanto Mancuso como Londoño señalaron que el Estado colombiano ha tenido una cuota de responsabilidad en el conflicto y que no puede ser juez y parte en el juzgamiento los crímenes cometidos durante décadas de la guerra en Colombia.

Partido Comunes presentó su nuevo logo para distanciarse de su pasado como partido FARC

El pasado 24 de enero, el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), surgido tras la desmovilización de esta guerrilla durante el Gobierno Santos, cambió su nombre a Comunes, como parte de la estrategia para la campaña de las elecciones de 2022. Y este 28 de febrero, la colectividad dio a conocer su nuevo logo.

Directivas del partido Comunes niegan expulsión de sus militantes

Ante las versiones que han surgido tanto en redes sociales como en algunos medios de comunicación, de una posible división al interior del partido Comunes, conocido anteriormente como Farc, el senador Julián Gallo, o mencionado también como Carlos Antonio Lozada, rechazó dichas versiones asegurando que se trata de una “desinformación malintencionada”.

Sanclemente sí sabía de la "narcofinca", dicen sus mayordomos

En diálogo con W Fin de Semana, Víctor Eduardo Muñoz, abogado del mayordomo Laureano Martínez, confirmó que su cliente llegó a un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación en la que confirma que su exjefe, el exembajador Fernando Sanclemente sabía de la “narcofinca” que fue allanada. Cabe señalar que Muñoz también es el abogado del mayordomo Gustavo Bejarano.

El abogado dijo en W Radio que tienen pruebas de que el embajador hablaba en clave sobre la “narcofinca”, diciendo que la coca eran cultivos de papa. Además, decían que la finca era dedicada a la ganadería y al adiestramiento de caballos.

Fiscalía responde a autorización de extradición de Carlos Mattos

El pasado 26 de febrero, la Cancillería colombiana fue notificada por parte del Gobierno de España sobre el aval a la extradición del empresario Carlos Mattos, investigado por presuntos actos de corrupción en el caso Hyundai.

Dicha comunicación fue enviada al Ministerio de Justicia, para que le notifique al juez competente, y a la Fiscalía General de la Nación.

Cabe recordar que el pasado 16 de febrero, el Consejo de Ministros de España acordó la entrega de Mattos a las autoridades colombianas.

Edgardo Maya retira su candidatura a la rectoría de la Universidad Externado

La W conoció una carta enviada a los miembros del Consejo Directivo de la Universidad Externado por el exprocurador y excontralor Edgardo Maya, en donde manifiesta su decisión de retirar su candidatura a la rectoría de la institución académica.

Esto ocurre luego de conocidos los resultados de la consulta a profesores y estudiantes que, aunque no son vinculantes ni influyen en la decisión del Consejo Directivo, favorecieron ampliamente al candidato Hernando Parra.

Aglomeración de hinchas de Santa Fe en celebración de los 80 años del Club

Centenares de hinchas del Independiente Santa Fe salieron a las calles de Bogotá este domingo para conmemorar los 80 años de fundación del equipo, en medio de lo que aseguran es un buen momento futbolístico de la institución. El festejo incluyó una multitudinaria marcha que se dirigió hasta el centro de la ciudad de Bogotá y se dio acompañado por familias enteras de seguidores del 'expreso rojo'.

Este lunes, 23 colegios de Bogotá se suman a las clases con alternancia

Con previa autorización y verificación de protocolos, por parte de la Secretaría Distrital de Educación, este lunes primero de marzo, comienza el modelo de alternancia en otros 23 colegios de Bogotá.

Calidad del aire de Bogotá no se ha visto afectada por polvo del Sahara

La Secretaría Distrital de Ambiente informó este sábado que los niveles reportados en la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá se han mantenido estables y con una tendencia a la baja. Es decir, que la llegada del polvo del desierto del Sahara ha tenido un impacto moderado en las concentraciones de material particulado en la ciudad.

Gobierno admite incumplimientos pasados en la reconstrucción de Mocoa y acelerará obras

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez visitó Mocoa para supervisar la reconstrucción, tras la avalancha registrada en 2017, y anunció que se les meterá el acelerador a las obras de mejoramiento y mitigación.

Por ejemplo, anunció la entrega de 390 viviendas, de las 909 proyectadas para diciembre de este año y aclaró que las 519 restantes estarán listas en julio de 2022.

Seis menores resultaron heridos en Buenaventura tras explosión de un artefacto

Al menos seis niños resultaron heridos en una explosión ocurrida en el barrio Juan XIII de Buenaventura.

De acuerdo con información suministrada por la Policía, la detonación se habría producido cuando los menores estaban manipulando un artefacto que hallaron en una zona boscosa. El coronel Jorge Urquijo, comandante de la Policía del Valle del Cauca, indicó que las víctimas no revisten gravedad y son atendidos en la Clínica Santa Sofía.

Falleció el reconocido locutor y periodista Adalberto Zuluaga

Tras una penosa y larga enfermedad, falleció en Manizales el reconocido locutor y periodista, Adalberto Zuluaga Ramírez, quien trabajó por varias décadas en Caracol Radio de la capital Caldas al lado de comunicadores como Mariela Márquez, Duván Marín Martínez, Germán Mejía Gallo y otros colegas de la ciudad.

Evento musical en Duitama se realizó sin permiso de la Alcaldía, dice la alcaldesa Constanza Ramírez

En diálogo con la W, la alcaldesa de Duitama, Constanza Ramírez Acevedo, dijo que el evento privado denominado “Gran Ranchenato” realizado, el pasado 27 de febrero en abastos del municipio no contó con permisos de la administración municipal y por lo tanto se tomarán decisiones administrativas.

Fallo judicial confirma que el Lago de Tota es sujeto de derechos

En fallo de primera instancia el Juzgado Primero Civil del Circuito Oral de Sogamoso declaró que el lago de Tota y su cuenca hidrográfica, ostentan la calidad de sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado, en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.