Agencia Nacional de Seguridad Vial entregó balance final de accidentalidad en Semana Santa. Foto: Colprensa( Thot )

Pese a que en esta Semana Santa se tuvo una significativa reducción en temas de siniestralidad con respecto a lo sucedido el año anterior por la misma época, Alejandro Maya, director de la Agencia Nacional de seguridad Vial, se mostró conmovido por el significativo número de muertes que se presentaron en las carreteras colombianas, expresando que “no se puede estar satisfecho así se hayan salvado 38 vidas en la semana mayor que culminó”.

Las cifras, según el más reciente informe de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, dejan una disminución del 24% en víctimas fatales, al pasar de 158 en el 2017 a 120 este año. Y de 64% en lesionados al tener 1.072 menos que el año anterior. Los accidentes disminuyeron de 1.289 a 497, un 61% menos. El descenso en víctimas lesionadas reviste gran importancia porque estas representan el mayor costo socioeconómico para el país.

Dentro del informe también se expuso que las infracciones más sancionadas fueron:

1. No portar licencia de conducción: 2.058. Un 37% más que el año anterior.

2. Conducir sin observar las normas: 1.412. un 6% menos que el 2017.

3. Revisión técnico mecánica: 1.174. Un incremento del 15%.

4. Adelantar en zona prohibida: 367. Lo que representa un 22% más que en el 2017.

5. Transporte informal: 388. Es decir, un 39% más.

6. Seguro Obligatorio: 530. Para un 105% de más de infractores.