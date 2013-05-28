Acuerdo con Farc es la base para transformación del campo colombiano: nuevo Minagricultura
El nuevo ministro de Agricultura, Francisco Estupiñán, reconoció en www.wradio.com.co que el acuerdo logrado en La Habana con las Farc en el tema agrario “demandará costos importantes” para el Estado colombiano.
Estupiñán indicó que además del acceso a la tierra, “también se requerirán inversiones en temas como riegos y drenaje, asistencia técnico y subsidios”.
El ministro explicó que la fuente de financiación para todo lo pactado en el acuerdo con las Farc “vendrá de la actualización catastral”.
“Muchas zonas rurales están desvalorizadas y esto ayudará a mejorar la finanzas de los departamentos”, señaló el nuevo jefe de la cartera de Agricultura.
El saliente gerente del Banco Agrario reconoció que hace 40 años no se realiza con censo al campo colombiano, lo cual será “la materia primera que alimentará la información y permitirá conocer las tierras baldías”.
De igual forma, dijo que el saliente ministro Juan Camilo Restrepo diseñó un esquema para poder “acometer los puntos” del acuerdo con la guerrilla.
Insistió en que el tema de restitución de tierras “ha habido un gran avance”. “Hay más de 13 mil hectáreas devueltas a sus propietarios”, señaló Estupiñan, quien agregó que esas tierras habían sido despojadas por el “Clan” Castaño y la guerrilla de las Farc.
