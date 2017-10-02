Acdac insiste en que Tribunal de Arbitramento convocado por el Gobierno no es legal. Foto: Colprensa( Thot )

En entrevista con La W, el capitán Jaime Hernández, presidente de la Acdac, manifestó que la tesis jurídica que viene desarrollando la Asociación, y según lo establecido por parte de la Organización Internacional del Trabajo, solamente después de cumplirse sesenta días de huelga es que el Gobierno hubiese podido convocar al Tribunal de Arbitramento.

Por ende, el capitán encuentra en ese argumento el principal motivo para que la Acdac no hubiese escogido árbitro para presentar ante el Ministerio del Trabajo.

Adicionalmente, la Asociación Colombiana de Aviadores confirmó que se presentará el próximo miércoles ante el Tribunal Superior de Bogotá para exponer las violaciones que, según la Asociación, se produjeron por Avianca durante las negociaciones que se realizaron en el Ministerio de Trabajo para encontrar una solución a la huelga de pilotos.

La Acdac espera que con sus argumentos, testimonios y pruebas, pueda defender la legalidad de la huelga que ya completa 13 días.

Finalmente, Hernández explicó que la única forma de levantar la huelga es que Avianca vuelva a la mesa y siga con las negociaciones, manifestando que antes de que la aerolínea se levantara de la mesa de diálogos, estaban a punto de lograr un acuerdo.