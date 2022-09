Paula Jiménez García: una empresaria que destaca la belleza colombiana

Cuando hablamos de Paula Jiménez García, se habla de talento, fuerza y emprendimiento. Es la reconocida reina de belleza colombiana quien ha sido Srta. Antioquia y primera princesa del concurso Nacional de la belleza. Abogada, modelo y ahora empresaria, son sus diferentes facetas y que ha podido asumir con determinación para hoy en día encontrarse como un referente entre las mujeres colombianas.

“Mi mayor mérito es poder ser ejemplo de superación para muchas personas; por eso hoy quiero levantar la voz para animar a aquellas que no se han atrevido; deseo ver mujeres superándose, siendo ambiciosas y luchando por sus más grandes sueños”, dijo Paula.

Paula Jiménez, trabaja muy duro por ubicarse entre las mujeres empresarias más exitosas e inspiradoras del país, esto, junto a su marca de ropa diseñada exclusivamente para mujeres.

Ella busca consolidar su compañía y para ello lleva muchos años aprendiendo y educándose sobre esta industria. Su carisma, espontaneidad e intelecto la han llevado a diferentes concursos de belleza a nivel internacional, ahora mismo, es la actual “Señorita Colombia Nuestra Latinoamericana Universal” reto que aceptó y desde ya, se prepara para llevarse la corona de este distinguido certamen, sin descuidar sus otras responsabilidades.

“He vivido experiencias maravillosas que permitieron mi crecimiento y han aportado al liderazgo femenino, y aún lo siguen haciendo. Representar a mi país y mostrar su grandeza no tiene precio, por eso trato siempre de hacer todo lo que me haga feliz y asumir con responsabilidad cualquier oportunidad que la vida me ponga en el camino”, Señaló.

Aunque Paula, se desempeñe en diferentes actividades, no descuida ninguno de sus compromisos, la organización es para ella lo más primordial y realmente la clave para seguir creando una carrera cada día más exitosa y próspera.

La modelo, confía en seguir aportando a la cultura y crecimiento económico de toda su región a través de sus proyectos.